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ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:43963773 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.04%3012 ₽
  • За неделю, max:3299.5 ₽
  • За неделю, min:2952 ₽
динамика котировок
ruA+
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
04.06.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:85.27 ₽
  • Отсечка:03.10.2021
  • Доходность:2.81%
дивидендная история
100%
Капитализация132 419 млн. руб.
  • Евгений Игоревич Михайлов26.27%
  • Лидия Ильинична Михайлова14.44%
  • Сергей Игоревич Михайлов26.27%
  • GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.8.01%
  • BOLTENKO LAW GmbH15.11%
  • ООО «АПК „Михайловский”»6.63%
  • Прочие3.27%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Группа Черкизово» является крупнейшим российским производителем мяса (птицы и свинины), а также мясопродуктов. Аграрный холдинг — это группа агропромышленных компаний полного цикла, которая занимается производством кормов, разведением свиней и птицы, забоем животных и изготовлением мясной продукции. Товары ПАО «Группа Черкизово» можно встретить под брендом «Куриное царство», «Черкизово», «Петелинка» и других.

Краткий экскурс в историю

История компании начинается с далекого 1974 года, когда в эксплуатацию был введен Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Директор завода Игорь Бабаев после распада СССР стал владельцем предприятия. Позже он решил модернизировать и расширить Группу. Теперь в состав холдинга входят свинофермы, птицефабрики, комбикормовые комбинаты и мясоперерабатывающий завод.

По итогам 2019 года компания занимает 2 место по производству мяса и 1 место по изготовлению птицы. Продукция соответствует ГОСТам и международным стандартам.

Сфера деятельности

ПАО «Группа Черкизово» осуществляют следующие виды деятельности:

  •  оптовую и розничную торговлю пищевыми продуктами;

  •  торговлю с/х сырьем и живыми животными;

  •  транспортировку и хранение сырья и товаров;

  •  посредническую и консультативную деятельность.

Входящие в состав холдинга компании занимаются растениеводством, свиноводством, птицеводством (курица и индейка), производством мясопродуктов и комбикормов. Мясоперерабатывающий завод расположен в Москве. Его филиалы открыты в Пензе, Кашире, Ульяновске и Калининграде.

Акции компании

Уставной капитал холдинга в размере 439 637 тыс. рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. Акции группы торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «GCHE».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
190 182 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы118 510 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы71 672 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы78 743 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства37 862 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства73 577 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.76Долг/EBITDA
7.61EV/EBITDA
9.88EV/OCF
1.29EV/S
1.55P/BV
6.73P/E
-101.04P/FCF
-3.08P/NCAV
-1.8P/NNWC
0.82P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.76Долг/EBITDA
7.61EV/EBITDA
9.88EV/OCF
1.29EV/S
1.55P/BV
6.73P/E
-101.04P/FCF
-3.08P/NCAV
-1.8P/NNWC
0.82P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.41Коэффициент автономии
11.98Рентабельность общая, %
-0.51Коэффициент маневренности собственного капитала
1.93Оборачиваемость собственного капитала
-0.55Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.21Оборачиваемость оборотных активов
0.97Коэффицент текущей ликвидности
0.32Коэффициент привлечения заемного капитала
6.57Коэффицент покрытия процентов
3.22Оборачиваемость запасов
-0.83Коэффициент обеспеченности запасов
0.61Коэффициент покрытия инвестиций
37Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.62Индекс постоянного актива
12.2Маржа прибыли, %
0.38Коэффициент мобильности имущества
0.31Коэффицент срочной ликвидности
13.1Оборачиваемость дебиторской задолженности
26.93Рентабельность оборотных активов, %
15.85Рентабельность внеоборотных активов, %
11.3Рентабельность производственных фондов, %
9.98Рентабельность задействованного капитала, %
23.57Рентабельность собственного капитала, %
13.41Рентабельность продаж, %
0.66Коэффициент краткосрочной задолженности
0.15Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы продаж

2021 г.
711.24Тыс. тоннКурица
52.4Тыс. тоннИндейка
118.79Тыс. тоннСвинина
135.86Тыс. тоннПереработанное мясо
33.96Тыс. тонн"Самсон"
425.48Тыс. тоннРастениеводство

Цена реализации

2021 г.
136.3руб/кгКурица
193.34руб/кгИндейка
172.63руб/кгСвинина
223.94руб/кгПереработанное мясо
224.8руб/кг"Самсон"
16.7руб/кгРастениеводство
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
  • РуководительМихайлов Сергей Игоревич, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПищевая промышленность
  • Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Юридическая информация
  • ОГРН1057748318473
  • ИНН7718560636
  • Юридический адрес:142931, Россия, г. Кашира, ул. , д. 1
Контактная информация
  • Телефон+74956602440
  • E-mailinfo@cherkizovo.com
  • Сайтссылка