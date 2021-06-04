ПАО «Группа Черкизово» является крупнейшим российским производителем мяса (птицы и свинины), а также мясопродуктов. Аграрный холдинг — это группа агропромышленных компаний полного цикла, которая занимается производством кормов, разведением свиней и птицы, забоем животных и изготовлением мясной продукции. Товары ПАО «Группа Черкизово» можно встретить под брендом «Куриное царство», «Черкизово», «Петелинка» и других.

Краткий экскурс в историю

История компании начинается с далекого 1974 года, когда в эксплуатацию был введен Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Директор завода Игорь Бабаев после распада СССР стал владельцем предприятия. Позже он решил модернизировать и расширить Группу. Теперь в состав холдинга входят свинофермы, птицефабрики, комбикормовые комбинаты и мясоперерабатывающий завод.

По итогам 2019 года компания занимает 2 место по производству мяса и 1 место по изготовлению птицы. Продукция соответствует ГОСТам и международным стандартам.

Сфера деятельности

ПАО «Группа Черкизово» осуществляют следующие виды деятельности:

оптовую и розничную торговлю пищевыми продуктами;

торговлю с/х сырьем и живыми животными;

транспортировку и хранение сырья и товаров;

посредническую и консультативную деятельность.

Входящие в состав холдинга компании занимаются растениеводством, свиноводством, птицеводством (курица и индейка), производством мясопродуктов и комбикормов. Мясоперерабатывающий завод расположен в Москве. Его филиалы открыты в Пензе, Кашире, Ульяновске и Калининграде.

Акции компании

Уставной капитал холдинга в размере 439 637 тыс. рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. Акции группы торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «GCHE».