ПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
- Кол-во АОИ:43963773 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+1.04%3012 ₽
- За неделю, max:3299.5 ₽
- За неделю, min:2952 ₽
- Дивиденд:85.27 ₽
- Отсечка:03.10.2021
- Доходность:2.81%
- Евгений Игоревич Михайлов26.27%
- Лидия Ильинична Михайлова14.44%
- Сергей Игоревич Михайлов26.27%
- GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.8.01%
- BOLTENKO LAW GmbH15.11%
- ООО «АПК „Михайловский”»6.63%
- Прочие3.27%
Общая информация
ПАО «Группа Черкизово» является крупнейшим российским производителем мяса (птицы и свинины), а также мясопродуктов. Аграрный холдинг — это группа агропромышленных компаний полного цикла, которая занимается производством кормов, разведением свиней и птицы, забоем животных и изготовлением мясной продукции. Товары ПАО «Группа Черкизово» можно встретить под брендом «Куриное царство», «Черкизово», «Петелинка» и других.
Краткий экскурс в историю
История компании начинается с далекого 1974 года, когда в эксплуатацию был введен Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Директор завода Игорь Бабаев после распада СССР стал владельцем предприятия. Позже он решил модернизировать и расширить Группу. Теперь в состав холдинга входят свинофермы, птицефабрики, комбикормовые комбинаты и мясоперерабатывающий завод.
По итогам 2019 года компания занимает 2 место по производству мяса и 1 место по изготовлению птицы. Продукция соответствует ГОСТам и международным стандартам.
Сфера деятельности
ПАО «Группа Черкизово» осуществляют следующие виды деятельности:
оптовую и розничную торговлю пищевыми продуктами;
торговлю с/х сырьем и живыми животными;
транспортировку и хранение сырья и товаров;
посредническую и консультативную деятельность.
Входящие в состав холдинга компании занимаются растениеводством, свиноводством, птицеводством (курица и индейка), производством мясопродуктов и комбикормов. Мясоперерабатывающий завод расположен в Москве. Его филиалы открыты в Пензе, Кашире, Ульяновске и Калининграде.
Акции компании
Уставной капитал холдинга в размере 439 637 тыс. рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль. Акции группы торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «GCHE».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы118 510 000 тыс. руб.
- Оборотные активы71 672 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы78 743 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства37 862 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства73 577 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Объемы продаж2021 г.
Цена реализации2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГРУППА ЧЕРКИЗОВО"
- РуководительМихайлов Сергей Игоревич, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльПищевая промышленность
- Вид деятельностиКонсультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- ОГРН1057748318473
- ИНН7718560636
- Юридический адрес:142931, Россия, г. Кашира, ул. , д. 1
- Телефон+74956602440
- E-mailinfo@cherkizovo.com
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