En+ Group — предприятие по производству алюминия и электроэнергии. Вертикально-интегрированный комплекс за счет собственного производства чистой электроэнергии гидроэлектростанциями обеспечивает изготовление алюминия в металлургических цехах. Мощность заводов группы самая высокая в мире (без учета Китая). Ключевые активы находятся в Сибири.

Холдинг «En+ Group» был основан в 2002 году. Благодаря консолидации активов компания стала крупнейшей группой в энергетической и горно-металлургической отраслях.

Сфера деятельности

В плане металлургии холдинг «ЭН+ ГРУП» располагает 12 алюминиевыми заводами и 10 глиноземными комбинатами, расположенными в Сибири. Доля металлургического сегмента в мире (производство алюминия) достигает 5,8%. Компания занимается геологоразведкой, добычей полезных ископаемых, переработкой бокситов в глинозем и изготовлением алюминия. Кроме того, холдинг владеет 28% акций «Норильского никеля» и 50% проекта БЭМО.

Предприятие производит различные виды энергии — тепловую и электроэнергию, а также занимается продажей и доставкой ее конечным потребителям.

Сбыт продукции совершается не только на территории РФ. Покупателями алюминия являются производственные предприятия Японии, США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

Акции компании

Акционерный капитал компании — 638,8 млн акций, номинальной стоимостью в 0,00007 долларов США. В свободном обращении находится 9,52% уставного капитала.

В феврале 2020 года на МФБ стали торговать акциями Группы под тикером «ENPG», при этом ценные бумаги включены в листинг 1 уровня. После начала торгов проведут делистинг ГДР. До апреля 2020 года на МФБ в обороте будут ГДР и обыкновенные акции.