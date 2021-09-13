МКПАО "ЭН+ ГРУП"
- Кол-во АОИ:571428572 шт.
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-4.12%919.5 ₽
- За неделю, max:1011 ₽
- За неделю, min:883.5 ₽
Нет данных
- Олег Владимирович Дерипаска44.95%
- Иркутскэнерго21.37%
- Glencore10.55%
- Прочие23.13%
Общая информация
En+ Group — предприятие по производству алюминия и электроэнергии. Вертикально-интегрированный комплекс за счет собственного производства чистой электроэнергии гидроэлектростанциями обеспечивает изготовление алюминия в металлургических цехах. Мощность заводов группы самая высокая в мире (без учета Китая). Ключевые активы находятся в Сибири.
Холдинг «En+ Group» был основан в 2002 году. Благодаря консолидации активов компания стала крупнейшей группой в энергетической и горно-металлургической отраслях.
Сфера деятельности
В плане металлургии холдинг «ЭН+ ГРУП» располагает 12 алюминиевыми заводами и 10 глиноземными комбинатами, расположенными в Сибири. Доля металлургического сегмента в мире (производство алюминия) достигает 5,8%. Компания занимается геологоразведкой, добычей полезных ископаемых, переработкой бокситов в глинозем и изготовлением алюминия. Кроме того, холдинг владеет 28% акций «Норильского никеля» и 50% проекта БЭМО.
Предприятие производит различные виды энергии — тепловую и электроэнергию, а также занимается продажей и доставкой ее конечным потребителям.
Сбыт продукции совершается не только на территории РФ. Покупателями алюминия являются производственные предприятия Японии, США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии.
Акции компании
Акционерный капитал компании — 638,8 млн акций, номинальной стоимостью в 0,00007 долларов США. В свободном обращении находится 9,52% уставного капитала.
В феврале 2020 года на МФБ стали торговать акциями Группы под тикером «ENPG», при этом ценные бумаги включены в листинг 1 уровня. После начала торгов проведут делистинг ГДР. До апреля 2020 года на МФБ в обороте будут ГДР и обыкновенные акции.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы17 091 млн. USD
- Оборотные активы8 751 млн. USD
Пассивы
- Капитал и резервы9 081 млн. USD
- Долгосрочные обязательства11 905 млн. USD
- Краткосрочные обязательства4 856 млн. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Объемы продаж2020 г.
Производственные результаты2020 г.
Средние цены реализации2020 г.
Структура выручки2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеМЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП"
- Сокращенное наименованиеМКПАО "ЭН+ ГРУП"
- РуководительКИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
- ОГРН1193926010398
- ИНН3906382033
- Юридический адрес:236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 34
- Телефон+74956427937
- E-mailinfo@enplus.ru
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