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МКПАО "ЭН+ ГРУП"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:571428572 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.12%919.5 ₽
  • За неделю, max:1011 ₽
  • За неделю, min:883.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация525 429 млн. руб.
  • Олег Владимирович Дерипаска44.95%
  • Иркутскэнерго21.37%
  • Glencore10.55%
  • Прочие23.13%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

En+ Group — предприятие по производству алюминия и электроэнергии. Вертикально-интегрированный комплекс за счет собственного производства чистой электроэнергии гидроэлектростанциями обеспечивает изготовление алюминия в металлургических цехах. Мощность заводов группы самая высокая в мире (без учета Китая). Ключевые активы находятся в Сибири.

Холдинг «En+ Group» был основан в 2002 году. Благодаря консолидации активов компания стала крупнейшей группой в энергетической и горно-металлургической отраслях.

Сфера деятельности

В плане металлургии холдинг «ЭН+ ГРУП» располагает 12 алюминиевыми заводами и 10 глиноземными комбинатами, расположенными в Сибири. Доля металлургического сегмента в мире (производство алюминия) достигает 5,8%. Компания занимается геологоразведкой, добычей полезных ископаемых, переработкой бокситов в глинозем и изготовлением алюминия. Кроме того, холдинг владеет 28% акций «Норильского никеля» и 50% проекта БЭМО.

Предприятие производит различные виды энергии — тепловую и электроэнергию, а также занимается продажей и доставкой ее конечным потребителям.

Сбыт продукции совершается не только на территории РФ. Покупателями алюминия являются производственные предприятия Японии, США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии.

Акции компании

Акционерный капитал компании — 638,8 млн акций, номинальной стоимостью в 0,00007 долларов США. В свободном обращении находится 9,52% уставного капитала.

В феврале 2020 года на МФБ стали торговать акциями Группы под тикером «ENPG», при этом ценные бумаги включены в листинг 1 уровня. После начала торгов проведут делистинг ГДР. До апреля 2020 года на МФБ в обороте будут ГДР и обыкновенные акции. 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
25 842млн. USD

Активы

  • Внеоборотные активы17 091 млн. USD
  • Оборотные активы8 751 млн. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы9 081 млн. USD
  • Долгосрочные обязательства11 905 млн. USD
  • Краткосрочные обязательства4 856 млн. USD
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.78Долг/EBITDA
5.24EV/EBITDA
6.49EV/OCF
1.32EV/S
0.83P/BV
2.34P/E
16.77P/FCF
-0.94P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.63P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.87Коэффицент абсолютной ликвидности
0.54Коэффициент автономии
30.2Рентабельность общая, %
-0.88Коэффициент маневренности собственного капитала
1.49Оборачиваемость собственного капитала
1Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.5Оборачиваемость оборотных активов
1.8Коэффицент текущей ликвидности
0.57Коэффициент привлечения заемного капитала
5.47Оборачиваемость запасов
5.26Коэффициент обеспеченности запасов
1.25Коэффициент покрытия инвестиций
5.48Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.88Индекс постоянного актива
24.95Маржа прибыли, %
0.06Коэффициент мобильности имущества
0.89Коэффицент срочной ликвидности
10.82Оборачиваемость дебиторской задолженности
40.62Рентабельность оборотных активов, %
19.34Рентабельность внеоборотных активов, %
11.1Рентабельность производственных фондов, %
13.1Рентабельность задействованного капитала, %
40.46Рентабельность собственного капитала, %
40.31Рентабельность продаж, %
0.29Коэффициент краткосрочной задолженности
0.48Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы продаж

2020 г.
3 926ктПродажа алюминия

Производственные результаты

2020 г.
82.1ТВт.чПроизводство электроэнергии
26.9млн ГКаллПроизводство тепла
69.4Твт.чПроизводство гидроэнергии
3 756ктПроизводство алюминия
8 182ктПроизводство глинозема
14 927ктПроизводство бокситов
4 599ктПроизводство нефелина

Средние цены реализации

2020 г.
1 805USD/тАлюминий
916.25руб/МвтЭлектроэнергия

Структура выручки

2020 г.
6 969млн. USDПродажа алюминия и сплавов
534млн. USDПродажа глинозема и бокситов
547млн. USDПродажа полуфабрикатов и фольги
1 169млн. USDПродажа электроэнергии
426млн. USDПродажа тепла
711млн. USDПрочие доходы
10 356млн. USDИтого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 14.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеМЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭН+ ГРУП"
  • Сокращенное наименованиеМКПАО "ЭН+ ГРУП"
  • РуководительКИРЮХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1193926010398
  • ИНН3906382033
  • Юридический адрес:236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 8, ОФИС 34
Контактная информация
  • Телефон+74956427937
  • E-mailinfo@enplus.ru
  • Сайтссылка