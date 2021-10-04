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ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:294957971 шт.
  • Номинал:0.00005 £
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.16%86.38 ₽
  • За неделю, max:93.48 ₽
  • За неделю, min:85.3 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:9.39 ₽
  • Отсечка:10.12.2021
  • Доходность:9.14%
дивидендная история
100%
Капитализация25 478 млн. руб.
  • АФК «Система»25.6%
  • Прочие74.4%
Источник: отчет эмитента по МСФО за 2020 г.подробнее

Общая информация

ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Услуга проектирования жилищных, промышленных и коммерческих объектов оказывается уже 30 лет. Полный спектр монтажно-строительных работ совершается как на собственных объектах, так и под заказ.

Краткий экскурс в историю

ETALON GROUP PLC начала свое существование в 1987 году. За время строительства было возведено свыше 6 млн кв. метров жилья.

В 1997 году в состав компании входят различные филиалы, оказывающие строительные и производственные работы. В 2001 году ETALON GROUP PLC становится вертикально-интегрированным предприятием — холдингом. 2006-2009 года знаменуются выходом девелопера на рынок Москвы и МО. После приобретения контрольного пакета акций компании «Лидер-Инвест» холдинг становится крупнейшим игроком на рынке столицы.

Сфера деятельности

ETALON GROUP PLC оказывает полный комплекс услуг по строительству недвижимости, начиная от освоения земельного участка и заканчивая сдачей жилья в эксплуатацию. Компания занимается:

  •  строительством недвижимых объектов;

  •  девелопментом;

  •  проектированием;

  •  предоставлением услуги управления коммерческой и жилой недвижимостью.

Девелопментом в Санкт-Петербурге занимается «Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ», в Москве — «Эталон ИНВЕСТ», а строительством и эксплуатацией «Эталон СТРОЙ».

Акции компании

Главным акционером компании является холдинг «АФК Система», оказывающий телекоммуникационные, банковские и торговые услуги.

Для развития своих проектов в 2011 году девелопер провел размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, привлекая 500 млн долларов США. Акции и ГДР торгуются на биржах под тикером «ETLN».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
204 237 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы15 539 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы188 698 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы63 371 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства86 853 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства54 013 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.9Долг/EBITDA
2.52EV/EBITDA
-11.91EV/OCF
0.65EV/S
0.58P/BV
7.19P/E
-11.62P/FCF
0.77P/NCAV
-4.3P/NNWC
0.42P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.74Коэффицент абсолютной ликвидности
0.31Коэффициент автономии
9.32Рентабельность общая, %
0.75Коэффициент маневренности собственного капитала
1.53Оборачиваемость собственного капитала
0.25Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.49Оборачиваемость оборотных активов
3.49Коэффицент текущей ликвидности
0.58Коэффициент привлечения заемного капитала
2.29Коэффицент покрытия процентов
0.78Оборачиваемость запасов
0.43Коэффициент обеспеченности запасов
0.74Коэффициент покрытия инвестиций
1.07Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.08Индекс постоянного актива
5.82Маржа прибыли, %
0.92Коэффициент мобильности имущества
1.45Коэффицент срочной ликвидности
1.95Оборачиваемость дебиторской задолженности
2.84Рентабельность оборотных активов, %
32.8Рентабельность внеоборотных активов, %
3.97Рентабельность производственных фондов, %
2.61Рентабельность задействованного капитала, %
8.92Рентабельность собственного капитала, %
16.51Рентабельность продаж, %
0.38Коэффициент краткосрочной задолженности
0.21Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2021 г.
446 480кв. мПродажи недвижимости
84 388млн руб.Продажи недвижимости
189.007тыс. руб./кв. мЦена недвижимости
163%Доля сделок с ипотекой
8 560шт.Количество контрактов
9 858.411тыс. руб.Размер контракта
52.159кв. мРазмер контракта
421 000кв. мВвод в эксплуатацию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовая финансовая отчетность по МСФО (индивидуальная) от 03.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78123423333
  • E-mailoffice@etalongroup.com
  • Сайтссылка