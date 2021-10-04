ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)

ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Услуга проектирования жилищных, промышленных и коммерческих объектов оказывается уже 30 лет. Полный спектр монтажно-строительных работ совершается как на собственных объектах, так и под заказ.

Краткий экскурс в историю

ETALON GROUP PLC начала свое существование в 1987 году. За время строительства было возведено свыше 6 млн кв. метров жилья.

В 1997 году в состав компании входят различные филиалы, оказывающие строительные и производственные работы. В 2001 году ETALON GROUP PLC становится вертикально-интегрированным предприятием — холдингом. 2006-2009 года знаменуются выходом девелопера на рынок Москвы и МО. После приобретения контрольного пакета акций компании «Лидер-Инвест» холдинг становится крупнейшим игроком на рынке столицы.

Сфера деятельности

ETALON GROUP PLC оказывает полный комплекс услуг по строительству недвижимости, начиная от освоения земельного участка и заканчивая сдачей жилья в эксплуатацию. Компания занимается:

строительством недвижимых объектов;

девелопментом;

проектированием;

предоставлением услуги управления коммерческой и жилой недвижимостью.

Девелопментом в Санкт-Петербурге занимается «Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ», в Москве — «Эталон ИНВЕСТ», а строительством и эксплуатацией «Эталон СТРОЙ».

Акции компании

Главным акционером компании является холдинг «АФК Система», оказывающий телекоммуникационные, банковские и торговые услуги.

Для развития своих проектов в 2011 году девелопер провел размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, привлекая 500 млн долларов США. Акции и ГДР торгуются на биржах под тикером «ETLN».