ЭТАЛОН ГРУП ПИЭЛСИ (ETALON GROUP PLC)
- Кол-во АОИ:294957971 шт.
- Номинал:0.00005 £
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.16%86.38 ₽
- За неделю, max:93.48 ₽
- За неделю, min:85.3 ₽
- Дивиденд:9.39 ₽
- Отсечка:10.12.2021
- Доходность:9.14%
- АФК «Система»25.6%
- Прочие74.4%
Общая информация
ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Услуга проектирования жилищных, промышленных и коммерческих объектов оказывается уже 30 лет. Полный спектр монтажно-строительных работ совершается как на собственных объектах, так и под заказ.
Краткий экскурс в историю
ETALON GROUP PLC начала свое существование в 1987 году. За время строительства было возведено свыше 6 млн кв. метров жилья.
В 1997 году в состав компании входят различные филиалы, оказывающие строительные и производственные работы. В 2001 году ETALON GROUP PLC становится вертикально-интегрированным предприятием — холдингом. 2006-2009 года знаменуются выходом девелопера на рынок Москвы и МО. После приобретения контрольного пакета акций компании «Лидер-Инвест» холдинг становится крупнейшим игроком на рынке столицы.
Сфера деятельности
ETALON GROUP PLC оказывает полный комплекс услуг по строительству недвижимости, начиная от освоения земельного участка и заканчивая сдачей жилья в эксплуатацию. Компания занимается:
строительством недвижимых объектов;
девелопментом;
проектированием;
предоставлением услуги управления коммерческой и жилой недвижимостью.
Девелопментом в Санкт-Петербурге занимается «Эталон ЛЕНСПЕЦСМУ», в Москве — «Эталон ИНВЕСТ», а строительством и эксплуатацией «Эталон СТРОЙ».
Акции компании
Главным акционером компании является холдинг «АФК Система», оказывающий телекоммуникационные, банковские и торговые услуги.
Для развития своих проектов в 2011 году девелопер провел размещение ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже, привлекая 500 млн долларов США. Акции и ГДР торгуются на биржах под тикером «ETLN».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы15 539 000 тыс. руб.
- Оборотные активы188 698 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы63 371 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства86 853 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства54 013 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78123423333
- E-mailoffice@etalongroup.com
- Сайтссылка