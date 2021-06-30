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ПАО "ДВМП"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:2951250000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.60%28.03 ₽
  • За неделю, max:31.04 ₽
  • За неделю, min:27.78 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация82 724 млн. руб.
  • SMARTILICIOUS CONSULTING LTD25%
  • ENVIARTIA CONSULTING LTD25%
  • VOVOSA CO LTD8%
  • RIKIMA HOLDINGS LIMITED6.66%
  • NOUBELIUS LTD9.61%
  • Прочие25.73%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «ДВМП» (холдинг «FESCO») — крупнейшая судоходная компания РФ, стратегические цели которой направлены на развитие контейнерных перевозок и оказание качественных логистических услуг. Она является оператором ледокольного флота и осуществляет грузоперевозки в Дальневосточном регионе. FESCO совершает полный цикл контейнерных перевозок, задействовав не только водный, но и автомобильный и ж/д транспорт.

Краткий экскурс в историю

Пароходство в Дальневосточном регионе было основано в 1880 году, когда в порт Владивостока прибыл пароход добровольческого флота. К 1972 году флот компании составлял 43 танкера. Статус акционерного общества пароходство приобрело в 1992 году. Штаб-квартира судоходного предприятия расположена в Москве, а филиал — во Владивостоке.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к предоставлению транспортных и логистических услуг. ПАО «ДВМП» занимается контейнерными перевозками, в частности перевозками сборных грузов, предоставлением портовых услуг, судовым агентированием и таможенным оформлением.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ДВМП» в размере 2,951 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. 56% акций судоходного предприятия принадлежит Группе «Сумма», а 20% пребывает в свободном обращении. Акции торгуются на Московской бирже под тикером «FESH» (листинг «Б»).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
69 345 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы41 861 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы27 484 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы18 120 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства30 691 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства20 534 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.84Долг/EBITDA
4.57EV/EBITDA
6.07EV/OCF
1.3EV/S
4.82P/BV
5.97P/E
7.25P/FCF
-3.68P/NCAV
-3.03P/NNWC
1.06P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.48Долг/EBITDA
4.75EV/EBITDA
-0.17EV/OCF
1.65EV/S
2.09P/BV
10.3P/E
5.91P/FCF
-2.45P/NCAV
-2.11P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.42Коэффицент абсолютной ликвидности
0.26Коэффициент автономии
21.15Рентабельность общая, %
-1.31Коэффициент маневренности собственного капитала
7.17Оборачиваемость собственного капитала
-0.86Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.57Оборачиваемость оборотных активов
1.34Коэффицент текущей ликвидности
0.63Коэффициент привлечения заемного капитала
13.23Коэффицент покрытия процентов
73.54Оборачиваемость запасов
-20.34Коэффициент обеспеченности запасов
0.7Коэффициент покрытия инвестиций
5.76Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.6Индекс постоянного актива
17.78Маржа прибыли, %
0.4Коэффициент мобильности имущества
1.28Коэффицент срочной ликвидности
5.64Оборачиваемость дебиторской задолженности
66.21Рентабельность оборотных активов, %
36.7Рентабельность внеоборотных активов, %
35.69Рентабельность производственных фондов, %
23.61Рентабельность задействованного капитала, %
127.43Рентабельность собственного капитала, %
202.42Рентабельность продаж, %
0.4Коэффициент краткосрочной задолженности
0.31Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Грузовые перевозки

2020 г.
293тыс. TEUМорские перевозки
393тыс. TEUИнтермодальные перевозки
471тыс. TEUЖелезнодорожные перевозки
18шт.Количество судов в составе флота транспортной группы на конец года
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ДВМП"
  • РуководительКоростелев Аркадий Олегович, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельностиДеятельность морского грузового транспорта
Юридическая информация
  • ОГРН1022502256127
  • ИНН2540047110
  • Юридический адрес:115035, Россия, г. Владивосток, ул. Садовническая, д. 75
Контактная информация
  • Телефон+78002344499
  • E-mailfesco@fesco.com
  • Сайтссылка