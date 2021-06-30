ПАО «ДВМП» (холдинг «FESCO») — крупнейшая судоходная компания РФ, стратегические цели которой направлены на развитие контейнерных перевозок и оказание качественных логистических услуг. Она является оператором ледокольного флота и осуществляет грузоперевозки в Дальневосточном регионе. FESCO совершает полный цикл контейнерных перевозок, задействовав не только водный, но и автомобильный и ж/д транспорт.

Краткий экскурс в историю

Пароходство в Дальневосточном регионе было основано в 1880 году, когда в порт Владивостока прибыл пароход добровольческого флота. К 1972 году флот компании составлял 43 танкера. Статус акционерного общества пароходство приобрело в 1992 году. Штаб-квартира судоходного предприятия расположена в Москве, а филиал — во Владивостоке.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к предоставлению транспортных и логистических услуг. ПАО «ДВМП» занимается контейнерными перевозками, в частности перевозками сборных грузов, предоставлением портовых услуг, судовым агентированием и таможенным оформлением.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «ДВМП» в размере 2,951 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. 56% акций судоходного предприятия принадлежит Группе «Сумма», а 20% пребывает в свободном обращении. Акции торгуются на Московской бирже под тикером «FESH» (листинг «Б»).