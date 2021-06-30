ПАО "ДВМП"
Нет данных
- Кол-во АОИ:2951250000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.60%28.03 ₽
- За неделю, max:31.04 ₽
- За неделю, min:27.78 ₽
Нет данных
- SMARTILICIOUS CONSULTING LTD25%
- ENVIARTIA CONSULTING LTD25%
- VOVOSA CO LTD8%
- RIKIMA HOLDINGS LIMITED6.66%
- NOUBELIUS LTD9.61%
- Прочие25.73%
Общая информация
ПАО «ДВМП» (холдинг «FESCO») — крупнейшая судоходная компания РФ, стратегические цели которой направлены на развитие контейнерных перевозок и оказание качественных логистических услуг. Она является оператором ледокольного флота и осуществляет грузоперевозки в Дальневосточном регионе. FESCO совершает полный цикл контейнерных перевозок, задействовав не только водный, но и автомобильный и ж/д транспорт.
Краткий экскурс в историю
Пароходство в Дальневосточном регионе было основано в 1880 году, когда в порт Владивостока прибыл пароход добровольческого флота. К 1972 году флот компании составлял 43 танкера. Статус акционерного общества пароходство приобрело в 1992 году. Штаб-квартира судоходного предприятия расположена в Москве, а филиал — во Владивостоке.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании сводится к предоставлению транспортных и логистических услуг. ПАО «ДВМП» занимается контейнерными перевозками, в частности перевозками сборных грузов, предоставлением портовых услуг, судовым агентированием и таможенным оформлением.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «ДВМП» в размере 2,951 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1 рубль. 56% акций судоходного предприятия принадлежит Группе «Сумма», а 20% пребывает в свободном обращении. Акции торгуются на Московской бирже под тикером «FESH» (листинг «Б»).
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы41 861 000 тыс. руб.
- Оборотные активы27 484 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы18 120 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства30 691 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства20 534 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Грузовые перевозки2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО"
- Сокращенное наименованиеПАО "ДВМП"
- РуководительКоростелев Аркадий Олегович, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельностиДеятельность морского грузового транспорта
- ОГРН1022502256127
- ИНН2540047110
- Юридический адрес:115035, Россия, г. Владивосток, ул. Садовническая, д. 75
- Телефон+78002344499
- E-mailfesco@fesco.com
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