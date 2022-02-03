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ПАО "ГАЗПРОМ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:23673512900 шт.
  • Номинал:5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.46%310.55 ₽
  • За неделю, max:339.98 ₽
  • За неделю, min:303.25 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:12.55 ₽
  • Отсечка:15.07.2021
  • Доходность:4.26%
дивидендная история
100%
Капитализация7 351 809 млн. руб.
  • Росимущество38.37%
  • ОАО «Роснефтегаз»10.97%
  • Прочие50.66%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Газпром» ― транснациональная российская энергетическая компания, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в своем сегменте.

Сфера деятельности:

  • Сдача в аренду газотранспортной сети.

  • Продажа газа.

  • Геологоразведка. 

  • Добыча, хранение и переработка природного газа. 

  • Реализация газового конденсата. 

Предприятие основано в 1989 году и сегодня насчитывает больше 30 дочерних организаций.

Миссия ПАО «Газпром» заключается в обеспечении потребителей разных стран энергоресурсами с гарантией надежности поставок. Предприятие является крупнейшим экспортером газа в Европу и Турцию, а также сотрудничает с еще 30 государствами дальнего и ближнего зарубежья. В распоряжении компании находится самая большая доля природного газа, которая составляет 71% от общероссийских запасов и 16% от общемировых. Протяженность собственных газотранспортных систем равна 172,6 тыс. км, что является рекордом в своем сегменте. 

ПАО «Газпром» входит ТОП-4 российских добытчиков нефти и считается абсолютным мировым лидером по объему производимой теплоэнергии. Регулярное развитие обеспечивается не только грамотной политикой руководства, но и постоянным внедрением новых технологий, разработкой инновационных решений в отрасли. 

Акции «Газпрома» в большей части контролируются государством. Однако, компания не теряет своей привлекательности и для частных инвесторов. В настоящее время ценные бумаги общества считаются одним из самых ликвидных инструментов на фондовом рынке РФ. Стоимость «Газпрома» на протяжении всего времени остается стабильной. Резкие скачки и падения случаются редко и носят кратковременный характер. Тикер компании на Московской бирже «GAZP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
26 012 278 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы20 764 464 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 247 814 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы16 340 174 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства6 002 616 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 669 488 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.33Долг/EBITDA
4.35EV/EBITDA
4.61EV/OCF
1.29EV/S
0.48P/BV
4.03P/E
10.78P/FCF
-1.77P/NCAV
-1.19P/NNWC
0.9P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
1.78Коэффицент абсолютной ликвидности
0.63Коэффициент автономии
27.52Рентабельность общая, %
-0.27Коэффициент маневренности собственного капитала
0.56Оборачиваемость собственного капитала
-0.84Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2Оборачиваемость оборотных активов
7.15Коэффицент текущей ликвидности
0.27Коэффициент привлечения заемного капитала
85.71Коэффицент покрытия процентов
9.14Оборачиваемость запасов
-2.86Коэффициент обеспеченности запасов
0.86Коэффициент покрытия инвестиций
4.63Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.8Индекс постоянного актива
22.23Маржа прибыли, %
0.2Коэффициент мобильности имущества
3.89Коэффицент срочной ликвидности
6.27Оборачиваемость дебиторской задолженности
44.4Рентабельность оборотных активов, %
9.66Рентабельность внеоборотных активов, %
9.22Рентабельность производственных фондов, %
7.94Рентабельность задействованного капитала, %
12.51Рентабельность собственного капитала, %
21.48Рентабельность продаж, %
0.11Коэффициент краткосрочной задолженности
0.25Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
1 245.217т усл. топл./сут.Товарный газ добыча
160.979т усл. топл./сут.Жидкие углеводороды добыча,
1 406.196т усл. топл./сут.Всего добыча
454 500млн куб. мДобыча товарного газа
63 400тыс. тДобыча жидких углеводородов

Запасы

2020 г.
113 501.891млн барр. н. э.Запасы газа (доказанные по стандартам PRMS)
11 293.208млн барр. н. э.Запасы жидких углеводородов (доказанные по стандартам PRMS)
124 795.099млн барр. н. э.Всего запасы углеводородов (доказанные по стандартам PRMS)
16 013шт.Действующий фонд скважин

Переработка

2020 г.
30 610млн куб. мПереработка природного и попутного газа
53 700тыс. тПереработка нефти и нестабильного газового конденсата

Реализация

2020 г.
2 890тыс. тРеализация жидких углеводородов в России
23 190тыс. тРеализация продуктов нефтегазопереработки в Дальнее зарубежье
3 400тыс. тРеализация продуктов нефтегазопереработки в Страны бывшего Советского Союза
66 630тыс. тВсего реализованно
20 110тыс. тРеализация жидких углеводородов в Дальнее зарубежье,
1 120тыс. тРеализация жидких углеводородов в Страны бывшего Советского Союза
24 120тыс. тВсего добыли
225 100млн куб. мРеализация газа в России
219 000млн куб. мРеализация газа в Дальнее зарубежье
31 200млн куб. мРеализация газа в Страны бывшего Советского Союза
475 300млн куб. мВсего реализованно
40 040тыс. тРеализация продуктов нефтегазопереработки в России
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 24.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ"
  • РуководительМиллер Алексей Борисович, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1027700070518
  • ИНН7736050003
  • Юридический адрес:117420, Россия, г. Краснодар, ул. Внуковская, д. 16, литера а
Контактная информация
  • Телефон+74957193001
  • E-mailgazprom@gazprom.ru
  • Сайтссылка