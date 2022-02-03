ПАО «Газпром» ― транснациональная российская энергетическая компания, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в своем сегменте.

Сфера деятельности:

Сдача в аренду газотранспортной сети.

Продажа газа.

Геологоразведка.

Добыча, хранение и переработка природного газа.

Реализация газового конденсата.

Предприятие основано в 1989 году и сегодня насчитывает больше 30 дочерних организаций.

Миссия ПАО «Газпром» заключается в обеспечении потребителей разных стран энергоресурсами с гарантией надежности поставок. Предприятие является крупнейшим экспортером газа в Европу и Турцию, а также сотрудничает с еще 30 государствами дальнего и ближнего зарубежья. В распоряжении компании находится самая большая доля природного газа, которая составляет 71% от общероссийских запасов и 16% от общемировых. Протяженность собственных газотранспортных систем равна 172,6 тыс. км, что является рекордом в своем сегменте.

ПАО «Газпром» входит ТОП-4 российских добытчиков нефти и считается абсолютным мировым лидером по объему производимой теплоэнергии. Регулярное развитие обеспечивается не только грамотной политикой руководства, но и постоянным внедрением новых технологий, разработкой инновационных решений в отрасли.

Акции «Газпрома» в большей части контролируются государством. Однако, компания не теряет своей привлекательности и для частных инвесторов. В настоящее время ценные бумаги общества считаются одним из самых ликвидных инструментов на фондовом рынке РФ. Стоимость «Газпрома» на протяжении всего времени остается стабильной. Резкие скачки и падения случаются редко и носят кратковременный характер. Тикер компании на Московской бирже «GAZP».