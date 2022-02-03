ПАО "ГАЗПРОМ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:23673512900 шт.
- Номинал:5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.46%310.55 ₽
- За неделю, max:339.98 ₽
- За неделю, min:303.25 ₽
- Дивиденд:12.55 ₽
- Отсечка:15.07.2021
- Доходность:4.26%
- Росимущество38.37%
- ОАО «Роснефтегаз»10.97%
- Прочие50.66%
Общая информация
ПАО «Газпром» ― транснациональная российская энергетическая компания, которая на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в своем сегменте.
Сфера деятельности:
Сдача в аренду газотранспортной сети.
Продажа газа.
Геологоразведка.
Добыча, хранение и переработка природного газа.
Реализация газового конденсата.
Предприятие основано в 1989 году и сегодня насчитывает больше 30 дочерних организаций.
Миссия ПАО «Газпром» заключается в обеспечении потребителей разных стран энергоресурсами с гарантией надежности поставок. Предприятие является крупнейшим экспортером газа в Европу и Турцию, а также сотрудничает с еще 30 государствами дальнего и ближнего зарубежья. В распоряжении компании находится самая большая доля природного газа, которая составляет 71% от общероссийских запасов и 16% от общемировых. Протяженность собственных газотранспортных систем равна 172,6 тыс. км, что является рекордом в своем сегменте.
ПАО «Газпром» входит ТОП-4 российских добытчиков нефти и считается абсолютным мировым лидером по объему производимой теплоэнергии. Регулярное развитие обеспечивается не только грамотной политикой руководства, но и постоянным внедрением новых технологий, разработкой инновационных решений в отрасли.
Акции «Газпрома» в большей части контролируются государством. Однако, компания не теряет своей привлекательности и для частных инвесторов. В настоящее время ценные бумаги общества считаются одним из самых ликвидных инструментов на фондовом рынке РФ. Стоимость «Газпрома» на протяжении всего времени остается стабильной. Резкие скачки и падения случаются редко и носят кратковременный характер. Тикер компании на Московской бирже «GAZP».
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы20 764 464 000 тыс. руб.
- Оборотные активы5 247 814 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы16 340 174 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства6 002 616 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 669 488 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы2020 г.
Переработка2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ"
- РуководительМиллер Алексей Борисович, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1027700070518
- ИНН7736050003
- Юридический адрес:117420, Россия, г. Краснодар, ул. Внуковская, д. 16, литера а
- Телефон+74957193001
- E-mailgazprom@gazprom.ru
- Сайтссылка