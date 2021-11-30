ПАО "ММЦБ"
- Кол-во АОИ:1492992 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.79%905 ₽
- За неделю, max:928.5 ₽
- За неделю, min:889 ₽
- Дивиденд:23.5 ₽
- Отсечка:05.01.2022
- Доходность:2.32%
Нет данных
Общая информация
ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) было организовано в октябре 2014 года. В общем реестре числится как субъект малого предпринимательства.
ММЦБ является дочерней компанией ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ). Предприятие было создано с целью формирования системы персонального хранения ценных материалов биологического происхождения. В 2015 году под ответственность ММЦБ была переведена деятельность «Гемабанка». В 2018 году предприятие получило статус публичного акционерного общества в рамках проведенной реструктуризации.
Основные направления деятельности
В штате ММЦБ официально числится 23 сотрудника. Их деятельность направлена на организацию системы сбора, обработки и хранения биоматериалов, в том числе и гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови.
Кроме этого, предприятие зарегистрировано с кодами ОКВЭД-2, которые соответствуют следующим видам деятельности.
Оптовая продажа фармацевтической продукции.
Научные исследования в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук.
Складская деятельность.
В зарегистрированных кодах встречаются и услуги в области консультаций по вопросам коммерции, маркетинга, бухгалтерского учета, а также по транспортировке и обработке грузов, прокат предметов личного пользования и бытовых изделий. В настоящее время по этим направлениям ММЦБ не оказывает непосредственных услуг.
На Московской бирже акции предприятия торгуются с тикером «GEMA».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы448 560 тыс. руб.
- Оборотные активы185 280 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы234 942 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства256 629 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства142 269 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Динамика операционных показателей бренда2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ММЦБ"
- РуководительПРИХОДЬКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльФармацевтика
- Вид деятельностиТорговля оптовая фармацевтической продукцией
- ОГРН1187746787810
- ИНН7736317497
- Юридический адрес:119333, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГУБКИНА, Д. 3, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ. I, КОМН.24
- Телефон+78002220917
- E-mailclient@gemabank.ru
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