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ПАО "ММЦБ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1492992 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.79%905 ₽
  • За неделю, max:928.5 ₽
  • За неделю, min:889 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:23.5 ₽
  • Отсечка:05.01.2022
  • Доходность:2.32%
дивидендная история
Капитализация1 351 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) было организовано в октябре 2014 года. В общем реестре числится как субъект малого предпринимательства. 

ММЦБ является дочерней компанией ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ). Предприятие было создано с целью формирования системы персонального хранения ценных материалов биологического происхождения. В 2015 году под ответственность ММЦБ была переведена деятельность «Гемабанка». В 2018 году предприятие получило статус публичного акционерного общества в рамках проведенной реструктуризации. 

Основные направления деятельности 

В штате ММЦБ официально числится 23 сотрудника. Их деятельность направлена на организацию системы сбора, обработки и хранения биоматериалов, в том числе и гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови. 

Кроме этого, предприятие зарегистрировано с кодами ОКВЭД-2, которые соответствуют следующим видам деятельности. 

  1. Оптовая продажа фармацевтической продукции. 

  2. Научные исследования в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук. 

  3. Складская деятельность.  

В зарегистрированных кодах встречаются и услуги в области консультаций по вопросам коммерции, маркетинга, бухгалтерского учета, а также по транспортировке и обработке грузов, прокат предметов личного пользования и бытовых изделий. В настоящее время по этим направлениям ММЦБ не оказывает непосредственных услуг.  

На Московской бирже акции предприятия торгуются с тикером «GEMA».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
633 840тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы448 560 тыс. руб.
  • Оборотные активы185 280 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы234 942 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства256 629 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства142 269 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-0.1Долг/EBITDA
10.62EV/EBITDA
8.71EV/OCF
5.47EV/S
5.87P/BV
11.19P/E
9.22P/FCF
-6.46P/NCAV
-5.31P/NNWC
5.52P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-0.26Долг/EBITDA
7.65EV/EBITDA
7.11EV/OCF
3.32EV/S
3.26P/BV
9.92P/E
7.73P/FCF
-2.7P/NCAV
-1.72P/NNWC
3.39P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.3Коэффицент абсолютной ликвидности
0.37Коэффициент автономии
49.36Рентабельность общая, %
-0.91Коэффициент маневренности собственного капитала
1.12Оборачиваемость собственного капитала
-1.15Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.43Оборачиваемость оборотных активов
1.3Коэффицент текущей ликвидности
0.52Коэффициент привлечения заемного капитала
34.33Коэффицент покрытия процентов
76.87Оборачиваемость запасов
-72.73Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
1.66Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.71Индекс постоянного актива
49.36Маржа прибыли, %
0.29Коэффициент мобильности имущества
1.28Коэффицент срочной ликвидности
1.82Оборачиваемость дебиторской задолженности
26.36Рентабельность оборотных активов, %
26.36Рентабельность внеоборотных активов, %
26.17Рентабельность производственных фондов, %
19.17Рентабельность задействованного капитала, %
55.45Рентабельность собственного капитала, %
53.94Рентабельность продаж, %
0.36Коэффициент краткосрочной задолженности
0.23Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Динамика операционных показателей бренда

2020 г.
33.45млн шт.Кол-во образцов на хранении
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ММЦБ"
  • РуководительПРИХОДЬКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФармацевтика
  • Вид деятельностиТорговля оптовая фармацевтической продукцией
Юридическая информация
  • ОГРН1187746787810
  • ИНН7736317497
  • Юридический адрес:119333, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ГУБКИНА, Д. 3, К. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ. I, КОМН.24
Контактная информация
  • Телефон+78002220917
  • E-mailclient@gemabank.ru
  • Сайтссылка