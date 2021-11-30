ПАО "ММЦБ"

ПАО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) было организовано в октябре 2014 года. В общем реестре числится как субъект малого предпринимательства.

ММЦБ является дочерней компанией ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ). Предприятие было создано с целью формирования системы персонального хранения ценных материалов биологического происхождения. В 2015 году под ответственность ММЦБ была переведена деятельность «Гемабанка». В 2018 году предприятие получило статус публичного акционерного общества в рамках проведенной реструктуризации.

Основные направления деятельности

В штате ММЦБ официально числится 23 сотрудника. Их деятельность направлена на организацию системы сбора, обработки и хранения биоматериалов, в том числе и гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови.

Кроме этого, предприятие зарегистрировано с кодами ОКВЭД-2, которые соответствуют следующим видам деятельности.

Оптовая продажа фармацевтической продукции. Научные исследования в области естественных, технических, гуманитарных и общественных наук. Складская деятельность.

В зарегистрированных кодах встречаются и услуги в области консультаций по вопросам коммерции, маркетинга, бухгалтерского учета, а также по транспортировке и обработке грузов, прокат предметов личного пользования и бытовых изделий. В настоящее время по этим направлениям ММЦБ не оказывает непосредственных услуг.

На Московской бирже акции предприятия торгуются с тикером «GEMA».