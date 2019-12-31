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ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:213258000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.95%351.5 ₽
  • За неделю, max:385 ₽
  • За неделю, min:348.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.1 ₽
  • Отсечка:11.07.2021
  • Доходность:0.02%
дивидендная история
100%
Капитализация94 153 млн. руб.
  • АО «Объединенный кондитеры»43.07%
  • АО «Холдинговая компания „Объединенные кондитеры“»31.92%
  • АО «Прод-Инвест»19.47%
  • Прочие5.54%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Красный Октябрь» является старейшим российским предприятием из отрасли производства кондитерских изделий. Датой основания фабрики считается 1849 год. История успеха началась с презентации конфет и десертов членам царской семьи. Спустя 2 года заработала первая мастерская по изготовлению шоколада и конфет. 

По мере развития фабрика завоевывала все большую популярность. Кондитерские изделия производства Красный Октябрь были востребованы не только на территории СССР. Многие виды продукции получили широкое признание за рубежом. 

В 1931 году фабрика «Красный Октябрь» стала крупнейшей в Москве. Численность работников составляла 5 тыс. человек.  В суровые годы Великой Отечественной войны предприятие не завершило выпуск кондитерских изделий, а в период восстановления страны продолжило свое развитие. 

В 1960-х гг. предприятие активно увеличивало производственные площади, наращивая этажность цехов и модернизируя используемое оборудование. Вместе с этим, все значимые события в жизни страны, нашли отражение в ассортименте выпускаемой продукции. Многие из конфет по сей день считаются легендарными. 

Приватизация фабрики произошла в 1992 году. Тогда же предприятие получило статус акционерного общества. Спустя 10 лет компания вошла в состав холдинга «Объединенные кондитеры». Акции ПАО «Красный Октябрь» торгуются на Московской бирже под тикерами «KROT» и «KROTP». 

За годы существования фабрики продукция ее производства не единожды удостаивалась высоких наград («Бренд года», «Марка №1 в России»). В настоящий момент действует основное производство в Москве, а также филиалы в Коломне, Рязани, Егорьевске. 

Ключевые направления деятельности

ПАО «Красный Октябрь» специализируется на выпуске кондитерских изделий, ежегодно производя более 64 млн тонн продукции. В ассортименте представлены следующие виды десертов:

  • шоколадные батончики;

  • конфеты;

  • глазурь;

  • шоколадные массы. 

Портфель брендов насчитывает более 240 торговых марок, среди которых «Аленка», «Кара-Кум», «Раковые шейки», «Красная шапочка», «Золотой ключик» и многие другие. Продукция изготавливается с соблюдением российских ГОСТов, а само производство соответствует стандартам ISO 9001:2008.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Нет данных

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
10 997 589тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы5 278 732 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 718 857 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы7 375 685 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства951 317 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 670 587 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.08Долг/EBITDA
-6.93EV/EBITDA
-3.6EV/OCF
0.24EV/S
0.48P/BV
-3.93P/E
-3.43P/FCF
1.7P/NCAV
16.97P/NNWC
0.25P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
12.18Долг/EBITDA
18.14EV/EBITDA
-114.38EV/OCF
3.45EV/S
1.07P/BV
0.95P/E
-14.67P/FCF
2.1P/NCAV
-2.71P/NNWC
1.67P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.67Коэффициент автономии
-6.05Рентабельность общая, %
0.28Коэффициент маневренности собственного капитала
1.87Оборачиваемость собственного капитала
0.37Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.36Оборачиваемость оборотных активов
2.14Коэффицент текущей ликвидности
0.11Коэффициент привлечения заемного капитала
-12.61Коэффицент покрытия процентов
7.99Оборачиваемость запасов
1.12Коэффициент обеспеченности запасов
0.76Коэффициент покрытия инвестиций
5.11Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.48Индекс постоянного актива
-6.26Маржа прибыли, %
0.52Коэффициент мобильности имущества
1.44Коэффицент срочной ликвидности
3.42Оборачиваемость дебиторской задолженности
-14.79Рентабельность оборотных активов, %
-16.46Рентабельность внеоборотных активов, %
-12.39Рентабельность производственных фондов, %
-7.79Рентабельность задействованного капитала, %
-11.73Рентабельность собственного капитала, %
-6.57Рентабельность продаж, %
0.74Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПищевая промышленность
  • Вид деятельностиРемонт машин и оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1027700247618
  • ИНН7706043263
  • Юридический адрес:107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д.7, СТР.24
Контактная информация
  • Телефон+74959883651
  • E-mailko@redoct.biz
  • Сайтссылка