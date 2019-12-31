ПАО «Красный Октябрь» является старейшим российским предприятием из отрасли производства кондитерских изделий. Датой основания фабрики считается 1849 год. История успеха началась с презентации конфет и десертов членам царской семьи. Спустя 2 года заработала первая мастерская по изготовлению шоколада и конфет.

По мере развития фабрика завоевывала все большую популярность. Кондитерские изделия производства Красный Октябрь были востребованы не только на территории СССР. Многие виды продукции получили широкое признание за рубежом.

В 1931 году фабрика «Красный Октябрь» стала крупнейшей в Москве. Численность работников составляла 5 тыс. человек. В суровые годы Великой Отечественной войны предприятие не завершило выпуск кондитерских изделий, а в период восстановления страны продолжило свое развитие.

В 1960-х гг. предприятие активно увеличивало производственные площади, наращивая этажность цехов и модернизируя используемое оборудование. Вместе с этим, все значимые события в жизни страны, нашли отражение в ассортименте выпускаемой продукции. Многие из конфет по сей день считаются легендарными.

Приватизация фабрики произошла в 1992 году. Тогда же предприятие получило статус акционерного общества. Спустя 10 лет компания вошла в состав холдинга «Объединенные кондитеры». Акции ПАО «Красный Октябрь» торгуются на Московской бирже под тикерами «KROT» и «KROTP».

За годы существования фабрики продукция ее производства не единожды удостаивалась высоких наград («Бренд года», «Марка №1 в России»). В настоящий момент действует основное производство в Москве, а также филиалы в Коломне, Рязани, Егорьевске.

Ключевые направления деятельности

ПАО «Красный Октябрь» специализируется на выпуске кондитерских изделий, ежегодно производя более 64 млн тонн продукции. В ассортименте представлены следующие виды десертов:

шоколадные батончики;

конфеты;

глазурь;

шоколадные массы.

Портфель брендов насчитывает более 240 торговых марок, среди которых «Аленка», «Кара-Кум», «Раковые шейки», «Красная шапочка», «Золотой ключик» и многие другие. Продукция изготавливается с соблюдением российских ГОСТов, а само производство соответствует стандартам ISO 9001:2008.