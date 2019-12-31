ПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:213258000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.95%351.5 ₽
- За неделю, max:385 ₽
- За неделю, min:348.5 ₽
- Дивиденд:0.1 ₽
- Отсечка:11.07.2021
- Доходность:0.02%
- АО «Объединенный кондитеры»43.07%
- АО «Холдинговая компания „Объединенные кондитеры“»31.92%
- АО «Прод-Инвест»19.47%
- Прочие5.54%
Общая информация
ПАО «Красный Октябрь» является старейшим российским предприятием из отрасли производства кондитерских изделий. Датой основания фабрики считается 1849 год. История успеха началась с презентации конфет и десертов членам царской семьи. Спустя 2 года заработала первая мастерская по изготовлению шоколада и конфет.
По мере развития фабрика завоевывала все большую популярность. Кондитерские изделия производства Красный Октябрь были востребованы не только на территории СССР. Многие виды продукции получили широкое признание за рубежом.
В 1931 году фабрика «Красный Октябрь» стала крупнейшей в Москве. Численность работников составляла 5 тыс. человек. В суровые годы Великой Отечественной войны предприятие не завершило выпуск кондитерских изделий, а в период восстановления страны продолжило свое развитие.
В 1960-х гг. предприятие активно увеличивало производственные площади, наращивая этажность цехов и модернизируя используемое оборудование. Вместе с этим, все значимые события в жизни страны, нашли отражение в ассортименте выпускаемой продукции. Многие из конфет по сей день считаются легендарными.
Приватизация фабрики произошла в 1992 году. Тогда же предприятие получило статус акционерного общества. Спустя 10 лет компания вошла в состав холдинга «Объединенные кондитеры». Акции ПАО «Красный Октябрь» торгуются на Московской бирже под тикерами «KROT» и «KROTP».
За годы существования фабрики продукция ее производства не единожды удостаивалась высоких наград («Бренд года», «Марка №1 в России»). В настоящий момент действует основное производство в Москве, а также филиалы в Коломне, Рязани, Егорьевске.
Ключевые направления деятельности
ПАО «Красный Октябрь» специализируется на выпуске кондитерских изделий, ежегодно производя более 64 млн тонн продукции. В ассортименте представлены следующие виды десертов:
шоколадные батончики;
конфеты;
глазурь;
шоколадные массы.
Портфель брендов насчитывает более 240 торговых марок, среди которых «Аленка», «Кара-Кум», «Раковые шейки», «Красная шапочка», «Золотой ключик» и многие другие. Продукция изготавливается с соблюдением российских ГОСТов, а само производство соответствует стандартам ISO 9001:2008.
События
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- Существенные факты
Нет данных
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы5 278 732 тыс. руб.
- Оборотные активы5 718 857 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы7 375 685 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства951 317 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 670 587 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльПищевая промышленность
- Вид деятельностиРемонт машин и оборудования
- ОГРН1027700247618
- ИНН7706043263
- Юридический адрес:107140, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАЛАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д.7, СТР.24
- Телефон+74959883651
- E-mailko@redoct.biz
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