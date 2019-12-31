ПАО «Коршуновский ГОК» — горно-обогатительный комбинат, действующий в Восточной Сибири и занимающийся добычей и переработкой железной руды. Обществу принадлежит 2 карьера — Рудногорский и Коршуновский. Железнорудный концентрат, производимый на фабрике, прекрасно плавится, не имеет вредных примесей и лучшим образом подходит для использования в металлургии. На предприятии введена автоматическая система диспетчеризации и управления горной добычей.

Экскурс в историю

Строительство горно-обогатительного комбината поблизости Байкало-Амурской магистрали началось в 1955 году, а первый эшелон с железной рудой был отправлен в 1965 году. В 2003 году добывающее предприятие вошло в состав холдинга «Мечел», а в 2007 году выведено в отдельную группу «Мечел-Майнинг». В 2012 году перестали разрабатывать Татьянинское и Краснояровское месторождения, вернув лицензию государству.

В 2018 году на предприятии произведена 240-миллионная тонна концентрата железной руды. Продукция комбината отправляется российским предприятиям и на экспорт в Китай.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к добыче железной руды открытым способом и ее обогащению. Согласно ОКВЭД ПАО также занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, добычей строительного камня, строительством дорог и ремонтом техники. Производимый железнорудный концентрат применяется в черной металлургии. Предприятие осуществляет доставку продукции потребителям, поэтому располагает широким автопарком.

Акции компании

ПАО «Мечел» владеет 90% Уставного фонда добывающего комбината. Акции ПАО «Коршуновский ГОК» торгуются на МФБ под тикером «KOGK».