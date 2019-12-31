ПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"
- Кол-во АОИ:250126 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-3.64%47600 ₽
- За неделю, max:52000 ₽
- За неделю, min:47600 ₽
Нет данных
- ПАО «Мечел»90.04%
- Прочие9.96%
Общая информация
ПАО «Коршуновский ГОК» — горно-обогатительный комбинат, действующий в Восточной Сибири и занимающийся добычей и переработкой железной руды. Обществу принадлежит 2 карьера — Рудногорский и Коршуновский. Железнорудный концентрат, производимый на фабрике, прекрасно плавится, не имеет вредных примесей и лучшим образом подходит для использования в металлургии. На предприятии введена автоматическая система диспетчеризации и управления горной добычей.
Экскурс в историю
Строительство горно-обогатительного комбината поблизости Байкало-Амурской магистрали началось в 1955 году, а первый эшелон с железной рудой был отправлен в 1965 году. В 2003 году добывающее предприятие вошло в состав холдинга «Мечел», а в 2007 году выведено в отдельную группу «Мечел-Майнинг». В 2012 году перестали разрабатывать Татьянинское и Краснояровское месторождения, вернув лицензию государству.
В 2018 году на предприятии произведена 240-миллионная тонна концентрата железной руды. Продукция комбината отправляется российским предприятиям и на экспорт в Китай.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании сводится к добыче железной руды открытым способом и ее обогащению. Согласно ОКВЭД ПАО также занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, добычей строительного камня, строительством дорог и ремонтом техники. Производимый железнорудный концентрат применяется в черной металлургии. Предприятие осуществляет доставку продукции потребителям, поэтому располагает широким автопарком.
Акции компании
ПАО «Мечел» владеет 90% Уставного фонда добывающего комбината. Акции ПАО «Коршуновский ГОК» торгуются на МФБ под тикером «KOGK».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы35 163 731 тыс. руб.
- Оборотные активы18 943 264 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы51 318 935 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства414 823 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства2 373 237 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2019 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиДобыча железных руд открытым способом
- ОГРН1023802658714
- ИНН3834002314
- Юридический адрес:665651, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НИЖНЕИЛИМСКИЙ, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, УЛ. ИВАЩЕНКО, Д.9А/1
- Телефон+73956631439
- E-mailoffice@korgok.ru
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