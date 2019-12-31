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ПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"

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  • Кол-во АОИ:250126 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.64%47600 ₽
  • За неделю, max:52000 ₽
  • За неделю, min:47600 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация11 906 млн. руб.
  • ПАО «Мечел»90.04%
  • Прочие9.96%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Коршуновский ГОК» — горно-обогатительный комбинат, действующий в Восточной Сибири и занимающийся добычей и переработкой железной руды. Обществу принадлежит 2 карьера — Рудногорский и Коршуновский. Железнорудный концентрат, производимый на фабрике, прекрасно плавится, не имеет вредных примесей и лучшим образом подходит для использования в металлургии. На предприятии введена автоматическая система диспетчеризации и управления горной добычей.

Экскурс в историю

Строительство горно-обогатительного комбината поблизости Байкало-Амурской магистрали началось в 1955 году, а первый эшелон с железной рудой был отправлен в 1965 году. В 2003 году добывающее предприятие вошло в состав холдинга «Мечел», а в 2007 году выведено в отдельную группу «Мечел-Майнинг». В 2012 году перестали разрабатывать Татьянинское и Краснояровское месторождения, вернув лицензию государству.

В 2018 году на предприятии произведена 240-миллионная тонна концентрата железной руды. Продукция комбината отправляется российским предприятиям и на экспорт в Китай.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании сводится к добыче железной руды открытым способом и ее обогащению. Согласно ОКВЭД ПАО также занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, добычей строительного камня, строительством дорог и ремонтом техники. Производимый железнорудный концентрат применяется в черной металлургии. Предприятие осуществляет доставку продукции потребителям, поэтому располагает широким автопарком.

Акции компании

ПАО «Мечел» владеет 90% Уставного фонда добывающего комбината. Акции ПАО «Коршуновский ГОК» торгуются на МФБ под тикером «KOGK».

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
54 106 995тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы35 163 731 тыс. руб.
  • Оборотные активы18 943 264 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы51 318 935 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства414 823 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства2 373 237 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0Долг/EBITDA
2.12EV/EBITDA
1.98EV/OCF
0.8EV/S
0.26P/BV
1.94P/E
1.99P/FCF
0.84P/NCAV
1.23P/NNWC
0.8P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
18.41Коэффициент автономии
45.17Рентабельность общая, %
0.63Коэффициент маневренности собственного капитала
0.36Оборачиваемость собственного капитала
0.85Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.98Оборачиваемость оборотных активов
7.98Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
14.59Оборачиваемость запасов
10.58Коэффициент обеспеченности запасов
0.96Коэффициент покрытия инвестиций
6.97Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.69Индекс постоянного актива
41.05Маржа прибыли, %
0.54Коэффициент мобильности имущества
3.56Коэффицент срочной ликвидности
1.09Оборачиваемость дебиторской задолженности
13.09Рентабельность оборотных активов, %
21Рентабельность внеоборотных активов, %
17.06Рентабельность производственных фондов, %
13.09Рентабельность задействованного капитала, %
13.87Рентабельность собственного капитала, %
57.96Рентабельность продаж, %
0.85Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2019 г.
6 500тыс. тДобыча железной руды
2 500тыс. тПроизводство железорудного концентрата
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО- ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОРШУНОВСКИЙ ГОК"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиДобыча железных руд открытым способом
Юридическая информация
  • ОГРН1023802658714
  • ИНН3834002314
  • Юридический адрес:665651, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н НИЖНЕИЛИМСКИЙ, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, УЛ. ИВАЩЕНКО, Д.9А/1
Контактная информация
  • Телефон+73956631439
  • E-mailoffice@korgok.ru
  • Сайтссылка