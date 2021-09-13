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МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС

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  • Кол-во АОИ:75125010 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.79%724.2 ₽
  • За неделю, max:767 ₽
  • За неделю, min:715 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:18 ₽
  • Отсечка:24.09.2021
  • Доходность:2.11%
дивидендная история
100%
Капитализация54 406 млн. руб.
  • MD Medical Holding Limited67.9%
  • Прочие32.1%
Источник:сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Medical Group Investments — холдинг, оказывающий частные медицинские услуги в сфере акушерства и педиатрии. 27 медицинских учреждения расположены в Москве, Рязани, СПб, Ярославле, Перми, Уфе, Самарском крае, Иркутске и Новосибирске. Медицинский центр имеет свои лаборатории, занимается выращиванием стволовых клеток и оказывает неотложную помощь. Сеть клиник в РФ названа «Мать и дитя».

Компания была основана в 2006 году, когда в столице появился первый перинатальный центр. Регистрация холдинга состоялась в 2010 году на о. Кипре. Возглавляет медицинский центр член РАН М. Курцер, который является бенефициарным владельцем холдинга (67,9% акций).

На сегодня Medical Group Investments представлена 6 высокотехнологичными больницами и 36 поликлиниками.

Сфера деятельности

Деятельность компании сосредоточена в 25 крупнейших городах. Спектр предоставляемых услуг:

  • гинекология и акушерство;

  • педиатрия;

  • ЭКО-оплодотворение;

  • диагностика;

  • неонатальная помощь;

  • хранение стволовых клеток;

  • хирургия;

  • стоматология;

  • и многие другие.

Конкурентное преимущество клиник — внедрение мирового передового опыта, применение собственных технологий лечения, высококвалифицированные специалисты и активное расширение сети клиник.

Акции компании

Купить акции компании в виде депозитарных расписок можно на Лондонской ФБ (тикер «MDMG»). На Московской фондовой бирже акции холдинга торгуются с 2020 года. В свободном обращении находится 32,1% акций Medical Group.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
32 253 930тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы26 052 415 тыс. руб.
  • Оборотные активы6 201 515 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы21 086 297 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства5 367 380 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 800 253 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.24Долг/EBITDA
7.84EV/EBITDA
7.59EV/OCF
2.54EV/S
2.71P/BV
10.29P/E
14.31P/FCF
-11.5P/NCAV
-10.12P/NNWC
2.46P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.74Коэффицент абсолютной ликвидности
0.65Коэффициент автономии
23.99Рентабельность общая, %
-0.24Коэффициент маневренности собственного капитала
1.13Оборачиваемость собственного капитала
-0.8Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.84Оборачиваемость оборотных активов
1.07Коэффицент текущей ликвидности
0.2Коэффициент привлечения заемного капитала
10.3Коэффицент покрытия процентов
26.28Оборачиваемость запасов
-6.29Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
5.76Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.81Индекс постоянного актива
23.96Маржа прибыли, %
0.19Коэффициент мобильности имущества
0.93Коэффицент срочной ликвидности
21.8Оборачиваемость дебиторской задолженности
92.06Рентабельность оборотных активов, %
21.27Рентабельность внеоборотных активов, %
20.57Рентабельность производственных фондов, %
17.28Рентабельность задействованного капитала, %
27.05Рентабельность собственного капитала, %
25.6Рентабельность продаж, %
0.52Коэффициент краткосрочной задолженности
0.69Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
2 434млн руб.Роды
3 452млн руб.ЭКО
6 012млн руб.Койко-дни
4 967млн руб.Амбулаторные посещения
2 268млн руб.Другая выручка

Операционные показатели

2020 г.
7 760шт.Роды
116 417шт.Койко-дни (итого)
1 613 666шт.Амбулаторные посещения (итого)
21 001шт.Койко-дни (не включая роды)
540 104шт.Амбулаторные посещения (акушерство и гинекология)
15 264шт.Циклы ЭКО
18 659шт.Койко-дни (педиатрия)
381 247шт.Амбулаторные посещения (педиатрия)
76 757шт.Койко-дни (прочие услуги)
692 315шт.Амбулаторные посещения (прочие направления)
15 264шт.Циклы ЭКО

Средний чек

2020 г.
314тыс. руб.Роды
226тыс. руб.Циклы ЭКО
51.6тыс. руб.Койко-дни
3.1тыс. руб.Амбулаторные посещения
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Отчет о деятельности от 07.02.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74959373902
  • E-mailinfo@mcclinics.ru
  • Сайтссылка