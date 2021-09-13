МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС
- Кол-во АОИ:75125010 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-2.79%724.2 ₽
- За неделю, max:767 ₽
- За неделю, min:715 ₽
- Дивиденд:18 ₽
- Отсечка:24.09.2021
- Доходность:2.11%
- MD Medical Holding Limited67.9%
- Прочие32.1%
Общая информация
Medical Group Investments — холдинг, оказывающий частные медицинские услуги в сфере акушерства и педиатрии. 27 медицинских учреждения расположены в Москве, Рязани, СПб, Ярославле, Перми, Уфе, Самарском крае, Иркутске и Новосибирске. Медицинский центр имеет свои лаборатории, занимается выращиванием стволовых клеток и оказывает неотложную помощь. Сеть клиник в РФ названа «Мать и дитя».
Компания была основана в 2006 году, когда в столице появился первый перинатальный центр. Регистрация холдинга состоялась в 2010 году на о. Кипре. Возглавляет медицинский центр член РАН М. Курцер, который является бенефициарным владельцем холдинга (67,9% акций).
На сегодня Medical Group Investments представлена 6 высокотехнологичными больницами и 36 поликлиниками.
Сфера деятельности
Деятельность компании сосредоточена в 25 крупнейших городах. Спектр предоставляемых услуг:
гинекология и акушерство;
педиатрия;
ЭКО-оплодотворение;
диагностика;
неонатальная помощь;
хранение стволовых клеток;
хирургия;
стоматология;
и многие другие.
Конкурентное преимущество клиник — внедрение мирового передового опыта, применение собственных технологий лечения, высококвалифицированные специалисты и активное расширение сети клиник.
Акции компании
Купить акции компании в виде депозитарных расписок можно на Лондонской ФБ (тикер «MDMG»). На Московской фондовой бирже акции холдинга торгуются с 2020 года. В свободном обращении находится 32,1% акций Medical Group.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы26 052 415 тыс. руб.
- Оборотные активы6 201 515 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы21 086 297 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства5 367 380 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства5 800 253 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Операционные показатели2020 г.
Средний чек2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74959373902
- E-mailinfo@mcclinics.ru
- Сайтссылка