МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС

Medical Group Investments — холдинг, оказывающий частные медицинские услуги в сфере акушерства и педиатрии. 27 медицинских учреждения расположены в Москве, Рязани, СПб, Ярославле, Перми, Уфе, Самарском крае, Иркутске и Новосибирске. Медицинский центр имеет свои лаборатории, занимается выращиванием стволовых клеток и оказывает неотложную помощь. Сеть клиник в РФ названа «Мать и дитя».

Компания была основана в 2006 году, когда в столице появился первый перинатальный центр. Регистрация холдинга состоялась в 2010 году на о. Кипре. Возглавляет медицинский центр член РАН М. Курцер, который является бенефициарным владельцем холдинга (67,9% акций).

На сегодня Medical Group Investments представлена 6 высокотехнологичными больницами и 36 поликлиниками.

Сфера деятельности

Деятельность компании сосредоточена в 25 крупнейших городах. Спектр предоставляемых услуг:

гинекология и акушерство;

педиатрия;

ЭКО-оплодотворение;

диагностика;

неонатальная помощь;

хранение стволовых клеток;

хирургия;

стоматология;

и многие другие.

Конкурентное преимущество клиник — внедрение мирового передового опыта, применение собственных технологий лечения, высококвалифицированные специалисты и активное расширение сети клиник.

Акции компании

Купить акции компании в виде депозитарных расписок можно на Лондонской ФБ (тикер «MDMG»). На Московской фондовой бирже акции холдинга торгуются с 2020 года. В свободном обращении находится 32,1% акций Medical Group.