ПАО "МЕЧЕЛ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:416270745 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.19%140.55 ₽
- За неделю, max:162.6 ₽
- За неделю, min:133.5 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:18.07.2019
- Доходность:0.00%
- Зюзин Игорь Владимирович19.86%
- ООО «МетХол»14.02%
- SKYBLOCK LIMITED10%
- Прочие56.12%
Общая информация
ПАО «Мечел» — крупнейшая компания в сфере горной добычи и металлургии. Она объединяет свыше 20 промышленных предприятий, расположенных в России, Украине и Литве. Занимается производством угля, ферросплавов, стали, проката, выработкой тепловой и электрической энергии. В составе холдинга значится 3 собственных порта, сбытовые и обслуживающие компании, транспортно-экспедиторские фирмы. Продукция промышленной группы востребована не только в РФ, но и за рубежом.
Экскурс в историю
Холдинг «Мечел» основан в 2003 году. Свое существование он начал с небольшой компании, занимающейся добычей угля и производством стали в Кемеровской области. Позже к предприятию присоединили «Южный Кузбасс» и челябинский металлургический комбинат «Мечел». Сразу же после объединения начался стремительный рост компании. Эффект синергии при создании промышленной группы способствовал достижению высоких результатов в добыче угля и сбыте металлургической продукции.
Сфера деятельности
Все предприятия компании включены в единую логистическую цепочку. ПАО совершает полный цикл производства — от добычи полезных ископаемых до изготовления металлургической продукции с высокой добавочной стоимостью.
Деятельность компании:
горная добыча угля, кокса, концентратов;
металлургия (сталь, различные виды проката, метизы и штамповки, заготовки);
энергетика;
транспортно-экспедиторская деятельность;
сбыт продукции.
Промышленная группа занимает 2 место в России по производству сортового проката. Она входит в ТОП-10 мировых компаний по добыче металлургического угля.
Акции компании
Уставной капитал компании достигает отметки в 5,550 млрд рублей и поделен на простые и привилегированные акции, стоимостью в 10 рублей. 75% акций компании являются обыкновенными (большая часть принадлежит Председателю Совета директоров, а меньшая — находится в свободном обращении) и 25% — привилегированные, 60% из которых пребывает в свободном обращении. С 2004 года ценные бумаги (депозитарные расписки) холдинга «Мечел» включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер «MTL»). В торговой системе Московской фондовой биржи простые акции представлены под тикером «MTLR», а привилегированные — под тикером «MTLRP».
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы97 861 000 тыс. руб.
- Оборотные активы120 827 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-176 323 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства22 037 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства372 974 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Объемы реализации основной продукции2020 г.
Средние цены реализации продукции2020 г.
Структура выручки2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"
- Сокращенное наименованиеПАО "МЕЧЕЛ"
- РуководительКОРЖОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
- ОГРН1037703012896
- ИНН7703370008
- Юридический адрес:125167, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 1
- Телефон+74952218888
- E-mailir@mechel.com
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