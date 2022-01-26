ПАО «Мечел» — крупнейшая компания в сфере горной добычи и металлургии. Она объединяет свыше 20 промышленных предприятий, расположенных в России, Украине и Литве. Занимается производством угля, ферросплавов, стали, проката, выработкой тепловой и электрической энергии. В составе холдинга значится 3 собственных порта, сбытовые и обслуживающие компании, транспортно-экспедиторские фирмы. Продукция промышленной группы востребована не только в РФ, но и за рубежом.

Экскурс в историю

Холдинг «Мечел» основан в 2003 году. Свое существование он начал с небольшой компании, занимающейся добычей угля и производством стали в Кемеровской области. Позже к предприятию присоединили «Южный Кузбасс» и челябинский металлургический комбинат «Мечел». Сразу же после объединения начался стремительный рост компании. Эффект синергии при создании промышленной группы способствовал достижению высоких результатов в добыче угля и сбыте металлургической продукции.

Сфера деятельности

Все предприятия компании включены в единую логистическую цепочку. ПАО совершает полный цикл производства — от добычи полезных ископаемых до изготовления металлургической продукции с высокой добавочной стоимостью.

Деятельность компании:

горная добыча угля, кокса, концентратов;

металлургия (сталь, различные виды проката, метизы и штамповки, заготовки);

энергетика;

транспортно-экспедиторская деятельность;

сбыт продукции.

Промышленная группа занимает 2 место в России по производству сортового проката. Она входит в ТОП-10 мировых компаний по добыче металлургического угля.

Акции компании

Уставной капитал компании достигает отметки в 5,550 млрд рублей и поделен на простые и привилегированные акции, стоимостью в 10 рублей. 75% акций компании являются обыкновенными (большая часть принадлежит Председателю Совета директоров, а меньшая — находится в свободном обращении) и 25% — привилегированные, 60% из которых пребывает в свободном обращении. С 2004 года ценные бумаги (депозитарные расписки) холдинга «Мечел» включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер «MTL»). В торговой системе Московской фондовой биржи простые акции представлены под тикером «MTLR», а привилегированные — под тикером «MTLRP».