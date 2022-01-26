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ПАО "МЕЧЕЛ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:416270745 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.19%140.55 ₽
  • За неделю, max:162.6 ₽
  • За неделю, min:133.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:18.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация103 603 млн. руб.
  • Зюзин Игорь Владимирович19.86%
  • ООО «МетХол»14.02%
  • SKYBLOCK LIMITED10%
  • Прочие56.12%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Мечел» — крупнейшая компания в сфере горной добычи и металлургии. Она объединяет свыше 20 промышленных предприятий, расположенных в России, Украине и Литве. Занимается производством угля, ферросплавов, стали, проката, выработкой тепловой и электрической энергии. В составе холдинга значится 3 собственных порта, сбытовые и обслуживающие компании, транспортно-экспедиторские фирмы. Продукция промышленной группы востребована не только в РФ, но и за рубежом.

Экскурс в историю

Холдинг «Мечел» основан в 2003 году. Свое существование он начал с небольшой компании, занимающейся добычей угля и производством стали в Кемеровской области. Позже к предприятию присоединили «Южный Кузбасс» и челябинский металлургический комбинат «Мечел». Сразу же после объединения начался стремительный рост компании. Эффект синергии при создании промышленной группы способствовал достижению высоких результатов в добыче угля и сбыте металлургической продукции.

Сфера деятельности

Все предприятия компании включены в единую логистическую цепочку. ПАО совершает полный цикл производства — от добычи полезных ископаемых до изготовления металлургической продукции с высокой добавочной стоимостью.

Деятельность компании:

  •  горная добыча угля, кокса, концентратов;

  •  металлургия (сталь, различные виды проката, метизы и штамповки, заготовки);

  •  энергетика;

  •  транспортно-экспедиторская деятельность;

  •  сбыт продукции.

Промышленная группа занимает 2 место в России по производству сортового проката. Она входит в ТОП-10 мировых компаний по добыче металлургического угля.

Акции компании

Уставной капитал компании достигает отметки в 5,550 млрд рублей и поделен на простые и привилегированные акции, стоимостью в 10 рублей. 75% акций компании являются обыкновенными (большая часть принадлежит Председателю Совета директоров, а меньшая — находится в свободном обращении) и 25% — привилегированные, 60% из которых пребывает в свободном обращении.  С 2004 года ценные бумаги (депозитарные расписки) холдинга «Мечел» включены в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (тикер «MTL»). В торговой системе Московской фондовой биржи простые акции представлены под тикером «MTLR», а привилегированные — под тикером «MTLRP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
218 688 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы97 861 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы120 827 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-176 323 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства22 037 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства372 974 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
3.09Долг/EBITDA
3.93EV/EBITDA
28.28EV/OCF
1.03EV/S
-0.44P/BV
1.09P/E
10.52P/FCF
-0.26P/NCAV
-0.23P/NNWC
0.22P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.08Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.45Коэффициент автономии
21.11Рентабельность общая, %
1.69Коэффициент маневренности собственного капитала
-1.69Оборачиваемость собственного капитала
-3.04Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.2Оборачиваемость оборотных активов
0.26Коэффицент текущей ликвидности
1.81Коэффициент привлечения заемного капитала
7.07Оборачиваемость запасов
-5.13Коэффициент обеспеченности запасов
-0.39Коэффициент покрытия инвестиций
8.42Оборачиваемость кредиторской задолженности
-0.69Индекс постоянного актива
20.22Маржа прибыли, %
0.26Коэффициент мобильности имущества
0.08Коэффицент срочной ликвидности
16.87Оборачиваемость дебиторской задолженности
84.9Рентабельность оборотных активов, %
58.73Рентабельность внеоборотных активов, %
46.34Рентабельность производственных фондов, %
34.72Рентабельность задействованного капитала, %
-34.08Рентабельность собственного капитала, %
42.26Рентабельность продаж, %
0.94Коэффициент краткосрочной задолженности
0.3Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Объемы реализации основной продукции

2020 г.
5 627тыс. тКонцентрат коксующегося угля
556тыс. тМеталлические изделия
40тыс. тКованые изделия
37тыс. тШтамповочные изделия
3 151 168тыс. кВт*чЭлектроэнергия
5 151 622ГкалТеплоэнергия
3 089тыс. тАнтрациты и угли PCI
4 024тыс. тЭнергетические угли
2 161тыс. тЖелезорудный концентрат
2 629тыс. тКокс
63тыс. тФерросилиций
456тыс. тЛистовой прокат
2 547тыс. тСортовой прокат
0тыс. тСтальные полупродукты

Средние цены реализации продукции

2020 г.
4 408.806руб/тКонцентрат коксующегося угля
109 753.247руб/тКованые и штамповочные изделия
50 142.857руб/тФерросилиций
5 966.028руб/тАнтрациты и угли PCI
2 158.5руб/тЭнергетические угли
191.115руб/тЖелезорудный концентрат
5 623.051руб/тКокс
50 561.404руб/тЛистовой прокат
38 833.137руб/тСортовой прокат
0руб/тСтальные полупродукты
46 710.432руб/тМеталлические изделия

Структура выручки

2020 г.
24 808 350тыс. рубКонцентрат коксующегося угля
0тыс. рубСтальные полупродукты
25 971 000тыс. рубМеталлические изделия
8 451 000тыс. рубКованые и штамповочные изделия
3 159 000тыс. рубФерросилиций
7 340 000тыс. рубПрочее
166 885 000тыс. рубИтого стальной сегмент
27 688 000тыс. рубЭнергетический
0тыс. рубПрочая выручка
265 454 000тыс. рубВсего
18 429 060тыс. рубАнтрациты и угли PCI
3 544 050тыс. рубЭнергетические угли
413 000тыс. рубЖелезорудный концентрат
14 783 000тыс. рубКокс
8 903 540тыс. рубПрочее
70 881 000тыс. рубИтого добывающий сегмент
23 056 000тыс. рубЛистовой прокат
98 908 000тыс. рубСортовой прокат
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЧЕЛ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "МЕЧЕЛ"
  • РуководительКОРЖОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиВложения в ценные бумаги
Юридическая информация
  • ОГРН1037703012896
  • ИНН7703370008
  • Юридический адрес:125167, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+74952218888
  • E-mailir@mechel.com
  • Сайтссылка