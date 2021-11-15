ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» было сформировано в результате слияния известной биржи ММВБ и торговой системы РТС. Это произошло в конце 2011 года. В следующем, 2012 году, общество получило текущее название ― Московская Биржа ММВБ-РТС. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в результате реорганизации.

Торговая система РТС и Межбанковская биржа, составившие единое целое, до слияния считались ведущими российскими площадками по реализации ценных бумаг и драгоценных металлов. Каждая была основана еще в 1990-х гг. Образованная Московская Биржа ММВБ-РТС продвинула Россию в планах сделать Москву одним из крупнейших финансовых центров.

В 2013 году публичное акционерное общество завершило первичное размещение акций. В результате их продажи удалось выручить свыше 15 млрд рублей. Акции были включены в индекс MSCI Russia. В текущий момент в свободном обращении находится более 57% ценных бумаг ММВБ-РТС. Тикер ценных бумаг — «MOEX».

Основные виды деятельности

Московская биржа является единственной в РФ многофункциональной площадкой, занимающейся торговлей следующими типами финансовых инструментов:

акции;

облигации;

инструменты денежного рынка;

валюта;

опционные контракты;

драгоценные металлы;

деривативы.

ММВБ-РТС выполняет роль центрального контрагента на разных рынках, а также оказывает полный спектр пост-трейдинговых и торговых услуг. Для этого в состав организационной группы входит клиринговый центр, а также так называемый центральный депозитарий.

Одной из главных задач ММВБ-РТС является привлечение иностранных инвесторов. Кроме этого, предприятие стремится к активному развитию отечественного рынка капиталовложений. На ММВБ-РТС торгуются акции многочисленных компаний, в том числе и корпоративных гигантов.