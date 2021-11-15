ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
- Кол-во АОИ:2276401458 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.53%133.12 ₽
- За неделю, max:141.88 ₽
- За неделю, min:131.44 ₽
- Дивиденд:9.45 ₽
- Отсечка:14.05.2021
- Доходность:4.99%
- Центральный банк Российской Федерации11.78%
- ПАО «Сбербанк России»10%
- ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»8.4%
- Европейский банк реконструкции и развития6.07%
- Прочие63.75%
Общая информация
ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» было сформировано в результате слияния известной биржи ММВБ и торговой системы РТС. Это произошло в конце 2011 года. В следующем, 2012 году, общество получило текущее название ― Московская Биржа ММВБ-РТС. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в результате реорганизации.
Торговая система РТС и Межбанковская биржа, составившие единое целое, до слияния считались ведущими российскими площадками по реализации ценных бумаг и драгоценных металлов. Каждая была основана еще в 1990-х гг. Образованная Московская Биржа ММВБ-РТС продвинула Россию в планах сделать Москву одним из крупнейших финансовых центров.
В 2013 году публичное акционерное общество завершило первичное размещение акций. В результате их продажи удалось выручить свыше 15 млрд рублей. Акции были включены в индекс MSCI Russia. В текущий момент в свободном обращении находится более 57% ценных бумаг ММВБ-РТС. Тикер ценных бумаг — «MOEX».
Основные виды деятельности
Московская биржа является единственной в РФ многофункциональной площадкой, занимающейся торговлей следующими типами финансовых инструментов:
акции;
облигации;
инструменты денежного рынка;
валюта;
опционные контракты;
драгоценные металлы;
деривативы.
ММВБ-РТС выполняет роль центрального контрагента на разных рынках, а также оказывает полный спектр пост-трейдинговых и торговых услуг. Для этого в состав организационной группы входит клиринговый центр, а также так называемый центральный депозитарий.
Одной из главных задач ММВБ-РТС является привлечение иностранных инвесторов. Кроме этого, предприятие стремится к активному развитию отечественного рынка капиталовложений. На ММВБ-РТС торгуются акции многочисленных компаний, в том числе и корпоративных гигантов.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего5 896 392 300 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы134 422 500 тыс. руб.
- Обязательства всего5 761 969 800 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Объем торгов2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"
- Сокращенное наименованиеПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
- РуководительДЕНИСОВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльФинансовые институты
- Вид деятельностиУправление финансовыми рынками
- ОГРН1027739387411
- ИНН7702077840
- Юридический адрес:125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13
- Телефон+74952323363
- E-mailinfo@micex.ru
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