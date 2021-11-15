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ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

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  • Кол-во АОИ:2276401458 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.53%133.12 ₽
  • За неделю, max:141.88 ₽
  • За неделю, min:131.44 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:9.45 ₽
  • Отсечка:14.05.2021
  • Доходность:4.99%
дивидендная история
100%
Капитализация303 035 млн. руб.
  • Центральный банк Российской Федерации11.78%
  • ПАО «Сбербанк России»10%
  • ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»8.4%
  • Европейский банк реконструкции и развития6.07%
  • Прочие63.75%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» было сформировано в результате слияния известной биржи ММВБ и торговой системы РТС. Это произошло в конце 2011 года. В следующем, 2012 году, общество получило текущее название ― Московская Биржа ММВБ-РТС. Статус ПАО был приобретен в 2016 году в результате реорганизации. 

Торговая система РТС и Межбанковская биржа, составившие единое целое, до слияния считались ведущими российскими площадками по реализации ценных бумаг и драгоценных металлов. Каждая была основана еще в 1990-х гг. Образованная Московская Биржа ММВБ-РТС продвинула Россию в планах сделать Москву одним из крупнейших финансовых центров. 

В 2013 году публичное акционерное общество завершило первичное размещение акций. В результате их продажи удалось выручить свыше 15 млрд рублей. Акции были включены в индекс MSCI Russia. В текущий момент в свободном обращении находится более 57% ценных бумаг ММВБ-РТС. Тикер ценных бумаг — «MOEX».

Основные виды деятельности

Московская биржа является единственной в РФ многофункциональной площадкой, занимающейся торговлей следующими типами финансовых инструментов:

  • акции;

  • облигации;

  • инструменты денежного рынка;

  • валюта;

  • опционные контракты;

  • драгоценные металлы;

  • деривативы.

ММВБ-РТС выполняет роль центрального контрагента на разных рынках, а также оказывает полный спектр пост-трейдинговых и торговых услуг. Для этого в состав организационной группы входит клиринговый центр, а также так называемый центральный депозитарий. 

Одной из главных задач ММВБ-РТС является привлечение иностранных инвесторов. Кроме этого, предприятие стремится к активному развитию отечественного рынка капиталовложений. На ММВБ-РТС торгуются акции многочисленных компаний, в том числе и корпоративных гигантов.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
5 896 392 300тыс. руб.

Активы

  • Активы всего5 896 392 300 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы134 422 500 тыс. руб.
  • Обязательства всего5 761 969 800 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
2.41P/BV
11.81P/E
6.03P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.41P/BV
11.81P/E
6.03P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
134 422 500Собственный капитал
0.02Достаточность капитала
312.14Чистые комиссионые доходы/ Чистые процентные доходы, %
0.16Стоимость пассивов, %
891 163 000Процентные активы
-1 296 900Процентные расходы
13 995 600Процентные доходы
803 682 600Процентные пассивы
39 637 700Чистые коммссионные доходы
12 698 700Чистые процентные доходы
0.22Чистая процентная маржа, %
1.41Чистый спред, %
27 386 900Чистая прибыль
0.46ROA, %
20.37ROE, %
1.57Доходность активов, %
5 896 392 300Активы всего

Показатели деятельности

Объем торгов

2020 г.
54 522трлн руб.Фондовый рынок
129 865трлн руб.Срочный рынок
426 782трлн руб.Денежный рынок
328 946трлн руб.Валютный рынок
6 395трлн руб.Операции РЕПО с СУО в НРД
590трлн руб.Рынок стандартизированных ПФИ
78трлн руб.Товарный рынок
947 178трлн руб.Суммарный объем торгов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"
  • Сокращенное наименованиеПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
  • РуководительДЕНИСОВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФинансовые институты
  • Вид деятельностиУправление финансовыми рынками
Юридическая информация
  • ОГРН1027739387411
  • ИНН7702077840
  • Юридический адрес:125009, ГОРОД МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИЙ, Д. 13
Контактная информация
  • Телефон+74952323363
  • E-mailinfo@micex.ru
  • Сайтссылка