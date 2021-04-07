ПАО "НМТП"
- Кол-во АОИ:19259815400 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-0.72%6.17 ₽
- За неделю, max:6.55 ₽
- За неделю, min:6.1 ₽
- Дивиденд:0.06 ₽
- Отсечка:12.07.2021
- Доходность:0.87%
- ПАО «Транснефть»50.1%
- Росимущество20%
- Прочие29.9%
Общая информация
Новороссийский морской торговый порт специализируется на грузоперевозках нефти, нефтепродуктов, рудных грузов и металлов. В состав холдинга входят 2 крупнейших порта РФ, расположенные на Черном (Новороссийск) и Балтийском (Приморск) морях. Порты группы имеют важное для страны стратегическое и экономическое значение. Они обеспечивают России выход в Средиземное море и Атлантический океан, формируя важный транзитный канал. На долю ПАО «НМТП» припадает свыше 17% общего грузооборота РФ.
В 1845 году в Цемесской бухте приказом императора был основан Новороссийский порт, который в последствии стали называть «морскими вратами Кубани». С 2006 года была реализована инвестиционная программа по реконструкции терминалов (объем инвестиций 485,7 млн долларов). Последнее масштабное обновление порта состоялось в 2015-2016 годах.
Сфера деятельности
По объему грузооборота компания лидирует на стивидорном рынке России. Перевозчик совершает транспортировку контейнеров, полезных ископаемых, энергоносителей, химической продукции, удобрения и металла. Способы загрузки — контейнерный, наливом, навалом. Также осуществляется поставка генеральных грузов. Порта обеспечивают хранение товаров, погрузочно-разгрузочные работы, документирование и сопровождение.
На сегодняшний день на долю холдинга приходится свыше 31% грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна.
Акции компании
Уставной капитал компании в размере 192,6 млн рублей разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. 62% акций группы владеет ПАО «Транснефть». Ценные бумаги допущены к торгам на ММВБ и Лондонской фондовой бирже под тикерами «NMTP» и «NCSP» соответственно. Дивиденды с 2009 года выплачивались регулярно (кроме 2015 года).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы139 735 000 тыс. руб.
- Оборотные активы24 439 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы93 628 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства47 954 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства22 592 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Годовой грузооборот2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НМТП"
- РуководительКИРЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельностиТранспортная обработка грузов
- ОГРН1022302380638
- ИНН2315004404
- Юридический адрес:353901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ПОРТОВАЯ, Д.14
- Телефон+78617604630
- E-mailmail@ncsp.com
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