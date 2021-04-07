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ПАО "НМТП"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:19259815400 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.72%6.17 ₽
  • За неделю, max:6.55 ₽
  • За неделю, min:6.1 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.06 ₽
  • Отсечка:12.07.2021
  • Доходность:0.87%
дивидендная история
100%
Капитализация118 833 млн. руб.
  • ПАО «Транснефть»50.1%
  • Росимущество20%
  • Прочие29.9%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за III квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

Новороссийский морской торговый порт специализируется на грузоперевозках нефти, нефтепродуктов, рудных грузов и металлов. В состав холдинга входят 2 крупнейших порта РФ, расположенные на Черном (Новороссийск) и Балтийском (Приморск) морях. Порты группы имеют важное для страны стратегическое и экономическое значение. Они обеспечивают России выход в Средиземное море и Атлантический океан, формируя важный транзитный канал. На долю ПАО «НМТП» припадает свыше 17% общего грузооборота РФ.

В 1845 году в Цемесской бухте приказом императора был основан Новороссийский порт, который в последствии стали называть «морскими вратами Кубани». С 2006 года была реализована инвестиционная программа по реконструкции терминалов (объем инвестиций 485,7 млн долларов). Последнее масштабное обновление порта состоялось в 2015-2016 годах.

Сфера деятельности

По объему грузооборота компания лидирует на стивидорном рынке России. Перевозчик совершает транспортировку контейнеров, полезных ископаемых, энергоносителей, химической продукции, удобрения и металла. Способы загрузки — контейнерный, наливом, навалом. Также осуществляется поставка генеральных грузов. Порта обеспечивают хранение товаров, погрузочно-разгрузочные работы, документирование и сопровождение.

На сегодняшний день на долю холдинга приходится свыше 31% грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 192,6 млн рублей разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. 62% акций группы владеет ПАО «Транснефть». Ценные бумаги допущены к торгам на ММВБ и Лондонской фондовой бирже под тикерами «NMTP» и «NCSP» соответственно. Дивиденды с 2009 года выплачивались регулярно (кроме 2015 года).

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
164 174 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы139 735 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы24 439 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы93 628 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства47 954 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства22 592 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.48Долг/EBITDA
3.93EV/EBITDA
6.13EV/OCF
2.96EV/S
1.32P/BV
10.73P/E
10.58P/FCF
-2.69P/NCAV
-2.47P/NNWC
2.59P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.48Долг/EBITDA
4.75EV/EBITDA
-0.17EV/OCF
1.65EV/S
2.09P/BV
10.3P/E
5.91P/FCF
-2.45P/NCAV
-2.11P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.76Коэффицент абсолютной ликвидности
0.57Коэффициент автономии
44.05Рентабельность общая, %
-0.49Коэффициент маневренности собственного капитала
0.54Оборачиваемость собственного капитала
-2.68Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.01Оборачиваемость оборотных активов
1.08Коэффицент текущей ликвидности
0.34Коэффициент привлечения заемного капитала
12.19Коэффицент покрытия процентов
25.17Оборачиваемость запасов
-22.41Коэффициент обеспеченности запасов
0.58Коэффициент покрытия инвестиций
20.82Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.85Индекс постоянного актива
24.18Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
0.88Коэффицент срочной ликвидности
20.58Оборачиваемость дебиторской задолженности
48.64Рентабельность оборотных активов, %
8.32Рентабельность внеоборотных активов, %
8.21Рентабельность производственных фондов, %
7.1Рентабельность задействованного капитала, %
13.15Рентабельность собственного капитала, %
63.11Рентабельность продаж, %
0.32Коэффициент краткосрочной задолженности
0.71Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Годовой грузооборот

2020 г.
87 800тыс. тНаливные грузы
7 100тыс. тНавалочные грузы
110 600тыс. тВсего грузооборот
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 17.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НМТП"
  • РуководительКИРЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельностиТранспортная обработка грузов
Юридическая информация
  • ОГРН1022302380638
  • ИНН2315004404
  • Юридический адрес:353901, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. ПОРТОВАЯ, Д.14
Контактная информация
  • Телефон+78617604630
  • E-mailmail@ncsp.com
  • Сайтссылка