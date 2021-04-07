Новороссийский морской торговый порт специализируется на грузоперевозках нефти, нефтепродуктов, рудных грузов и металлов. В состав холдинга входят 2 крупнейших порта РФ, расположенные на Черном (Новороссийск) и Балтийском (Приморск) морях. Порты группы имеют важное для страны стратегическое и экономическое значение. Они обеспечивают России выход в Средиземное море и Атлантический океан, формируя важный транзитный канал. На долю ПАО «НМТП» припадает свыше 17% общего грузооборота РФ.

В 1845 году в Цемесской бухте приказом императора был основан Новороссийский порт, который в последствии стали называть «морскими вратами Кубани». С 2006 года была реализована инвестиционная программа по реконструкции терминалов (объем инвестиций 485,7 млн долларов). Последнее масштабное обновление порта состоялось в 2015-2016 годах.

Сфера деятельности

По объему грузооборота компания лидирует на стивидорном рынке России. Перевозчик совершает транспортировку контейнеров, полезных ископаемых, энергоносителей, химической продукции, удобрения и металла. Способы загрузки — контейнерный, наливом, навалом. Также осуществляется поставка генеральных грузов. Порта обеспечивают хранение товаров, погрузочно-разгрузочные работы, документирование и сопровождение.

На сегодняшний день на долю холдинга приходится свыше 31% грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна.

Акции компании

Уставной капитал компании в размере 192,6 млн рублей разделен на акции, номиналом в 0,01 рубль. 62% акций группы владеет ПАО «Транснефть». Ценные бумаги допущены к торгам на ММВБ и Лондонской фондовой бирже под тикерами «NMTP» и «NCSP» соответственно. Дивиденды с 2009 года выплачивались регулярно (кроме 2015 года).