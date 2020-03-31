ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

ГМК «Норильский никель» осуществляет добычу и производство таких цветных металлов, как никель, палладий, медь, родий. Также комбинат выступает поставщиком драгоценных металлов — золота, серебра и платины. По результатам исследований предприятие обеспечено полезными запасами на 20 лет. Отдельные проекты могут похвастать высокой эффективностью, ведь рентабельность по ним достигает отметки в 40% (EBITDA).

Решение о возведении Норильского комбината было принято в далеком 1935 году. В акционерное общество концерн по производству цветных металлов был преобразован в 1993 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании обширна. Предприятие занимается:

геологоразведкой;

научно-техническими разработками;

производством сплавов;

сбытом продукции в России и за рубежом.

Активно развивается сотрудничество с иностранными партнерами. Поставка металлов совершается в более 30 стран мира, а покупателями продукции является свыше 400 компаний.

«Норильский никель» внедряет инновационные технологии, за счет которых в длительной перспективе повышается производительность труда и снижается себестоимость металла.

Акции компании

Уставной капитал компании — 158,2 млн рублей, разделен на ровное число обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Компания регулярно выплачивает дивиденды. Торговля акциями совершается на Московской и Санкт-Петербургской биржах (тикер «GMKN»).