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ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:158245476 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.09%21490 ₽
  • За неделю, max:22560 ₽
  • За неделю, min:21264 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1523.17 ₽
  • Отсечка:14.01.2022
  • Доходность:6.33%
дивидендная история
100%
Капитализация3 400 695 млн. руб.
  • Aktivium Holding B. V.27.82%
  • Bonico Holdings Co. Limited24.04%
  • ICFI (CYPRUS) LIMITED5.94%
  • Прочие42.2%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ГМК «Норильский никель» осуществляет добычу и производство таких цветных металлов, как никель, палладий, медь, родий. Также комбинат выступает поставщиком драгоценных металлов — золота, серебра и платины. По результатам исследований предприятие обеспечено полезными запасами на 20 лет. Отдельные проекты могут похвастать высокой эффективностью, ведь рентабельность по ним достигает отметки в 40% (EBITDA). 

Решение о возведении Норильского комбината было принято в далеком 1935 году. В акционерное общество концерн по производству цветных металлов был преобразован в 1993 году.

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании обширна. Предприятие занимается:

  •  геологоразведкой;

  •  научно-техническими разработками;

  •  производством сплавов;

  •  сбытом продукции в России и за рубежом.

Активно развивается сотрудничество с иностранными партнерами. Поставка металлов совершается в более 30 стран мира, а покупателями продукции является свыше 400 компаний.

«Норильский никель» внедряет инновационные технологии, за счет которых в длительной перспективе повышается производительность труда и снижается себестоимость металла.

Акции компании

Уставной капитал компании — 158,2 млн рублей, разделен на ровное число обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Компания регулярно выплачивает дивиденды. Торговля акциями совершается на Московской и Санкт-Петербургской биржах (тикер «GMKN»).

 

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2021
Стандарт отчетности:
23 435 000тыс. USD

Активы

  • Внеоборотные активы13 565 000 тыс. USD
  • Оборотные активы9 870 000 тыс. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы4 788 000 тыс. USD
  • Долгосрочные обязательства10 564 000 тыс. USD
  • Краткосрочные обязательства8 083 000 тыс. USD
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.65Долг/EBITDA
4.77EV/EBITDA
7.39EV/OCF
3.09EV/S
9.67P/BV
6.02P/E
9.74P/FCF
-6.1P/NCAV
-4.76P/NNWC
2.67P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.69Коэффицент абсолютной ликвидности
0.36Коэффициент автономии
54.89Рентабельность общая, %
-0.18Коэффициент маневренности собственного капитала
4.74Оборачиваемость собственного капитала
-1.34Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.53Оборачиваемость оборотных активов
1.66Коэффицент текущей ликвидности
0.67Коэффициент привлечения заемного капитала
7.07Оборачиваемость запасов
-2.96Коэффициент обеспеченности запасов
1.1Коэффициент покрытия инвестиций
13.11Оборачиваемость кредиторской задолженности
2.59Индекс постоянного актива
44.4Маржа прибыли, %
0.46Коэффициент мобильности имущества
0.82Коэффицент срочной ликвидности
41.34Оборачиваемость дебиторской задолженности
112.52Рентабельность оборотных активов, %
313.96Рентабельность внеоборотных активов, %
69.31Рентабельность производственных фондов, %
40.57Рентабельность задействованного капитала, %
210.28Рентабельность собственного капитала, %
69.74Рентабельность продаж, %
0.26Коэффициент краткосрочной задолженности
0.42Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство палладия

2021 г.
2 587тыс. тр. унцийРоссийские подразделения:
1 058тыс. тр. унций- Заполярный филиал
1 529тыс. тр. унций- Кольская ГМК
29тыс. тр. унцийNorilsk Nickel Финляндия
5тыс. тр. унцийNorilsk Nickel Африка
2 621тыс. тр. унцийВсего

Производство платины

2021 г.
635тыс. тр. унцийРоссийские подразделения:
272тыс. тр. унций- Заполярный филиал
363тыс. тр. унций- Кольская ГМК
6тыс. тр. унцийNorilsk Nickel Финляндия
2тыс. тр. унцийNorilsk Nickel Африка
643тыс. тр. унцийВсего

Производство товарного никеля

2021 г.
145 817тоннРоссийские подразделения:
0тонн- Заполярный филиал
145 817тонн- Кольская ГМК
47 189тоннNorilsk Nickel Финляндия
0тоннNorilsk Nickel Австралия
795тоннNorilsk Nickel Африка
193 801тоннВсего

Производство товарной меди

2021 г.
404 917тоннРоссийские подразделения:
315 511тонн- Заполярный филиал
21 609тонн- Кольская ГМК
1 923тоннNorilsk Nickel Финляндия
495тоннNorilsk Nickel Африка
407 335тоннВсего

Среднегодовые цены реализации металлов

2020 г.
13 916USD/тНикель
6 221USD/тМедь
2 176USD/тПалладий
882USD/тПлатина

Структура выручки

2020 г.
3 144млн. USDНикель
3 078млн. USDМедь
6 365млн. USDПалладий
622млн. USDПлатина
682млн. USDРодий
676млн. USDЗолото
410млн. USDПрочие
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
  • РуководительПОТАНИН ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
Юридическая информация
  • ОГРН1028400000298
  • ИНН8401005730
  • Юридический адрес:647000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО- НЕНЕЦКИЙ, Г. ДУДИНКА, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+74957877667
  • E-mailgmk@nornik.ru
  • Сайтссылка