ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
- Кол-во АОИ:158245476 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.09%21490 ₽
- За неделю, max:22560 ₽
- За неделю, min:21264 ₽
- Дивиденд:1523.17 ₽
- Отсечка:14.01.2022
- Доходность:6.33%
- Aktivium Holding B. V.27.82%
- Bonico Holdings Co. Limited24.04%
- ICFI (CYPRUS) LIMITED5.94%
- Прочие42.2%
Общая информация
ГМК «Норильский никель» осуществляет добычу и производство таких цветных металлов, как никель, палладий, медь, родий. Также комбинат выступает поставщиком драгоценных металлов — золота, серебра и платины. По результатам исследований предприятие обеспечено полезными запасами на 20 лет. Отдельные проекты могут похвастать высокой эффективностью, ведь рентабельность по ним достигает отметки в 40% (EBITDA).
Решение о возведении Норильского комбината было принято в далеком 1935 году. В акционерное общество концерн по производству цветных металлов был преобразован в 1993 году.
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании обширна. Предприятие занимается:
геологоразведкой;
научно-техническими разработками;
производством сплавов;
сбытом продукции в России и за рубежом.
Активно развивается сотрудничество с иностранными партнерами. Поставка металлов совершается в более 30 стран мира, а покупателями продукции является свыше 400 компаний.
«Норильский никель» внедряет инновационные технологии, за счет которых в длительной перспективе повышается производительность труда и снижается себестоимость металла.
Акции компании
Уставной капитал компании — 158,2 млн рублей, разделен на ровное число обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль. Компания регулярно выплачивает дивиденды. Торговля акциями совершается на Московской и Санкт-Петербургской биржах (тикер «GMKN»).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2021
Активы
- Внеоборотные активы13 565 000 тыс. USD
- Оборотные активы9 870 000 тыс. USD
Пассивы
- Капитал и резервы4 788 000 тыс. USD
- Долгосрочные обязательства10 564 000 тыс. USD
- Краткосрочные обязательства8 083 000 тыс. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство палладия2021 г.
Производство платины2021 г.
Производство товарного никеля2021 г.
Производство товарной меди2021 г.
Среднегодовые цены реализации металлов2020 г.
Структура выручки2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
- РуководительПОТАНИН ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
- ОГРН1028400000298
- ИНН8401005730
- Юридический адрес:647000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Р-Н ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО- НЕНЕЦКИЙ, Г. ДУДИНКА, УЛ. МОРОЗОВА, Д. 1
- Телефон+74957877667
- E-mailgmk@nornik.ru
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