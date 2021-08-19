ПАО «Новатэк» — один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Она занимается геологоразведкой и добычей природного ископаемого в Ямало-Ненецком АО и Западной Сибири, осуществляет сбыт газа и жидких углеводородов в стране и за рубеж. Доля газа, добытого компанией «Новатэк», составляет 9% от общероссийского.

Экскурс в историю

Свое существование газодобывающее предприятие начало в 1994 году под названием «Новафининвест». Первая транспортировка газа конечным покупателям была произведена в 1998 году. Важным звеном вертикального-интегрированной группы является Пуровский завод, на котором занимаются переработкой конденсата.

В последние годы компания наращивала свой потенциал, приобретая акции других предприятий, а также получая лицензии на добычу полезного ископаемого. В 2017 году на первой технологической линии завода «Ямал СПГ» стали производить сниженный природный газ.

Сфера деятельности

Газодобывающее предприятие функционирует на российском рынке более 20 лет. Основная часть запасов расположена на суше.

Сфера деятельности:

геологоразведка газоносных месторождений;

добыча углеводородов;

переработка стабильного конденсата на Пуровском заводе в нефть, мазут, керосин, дизельную фракцию и т. д.;

продажа газа и жидких углеводородов.

В стратегических планах компании — не только совершать добычу газа вблизи инфраструктуры, но и в новых перспективных регионах.

Среди публичных компаний в мире по добыче газа предприятие занимает 7 место, а по доказательным запасам — 3 место.

Акции компании

Уставной капитал предприятия в размере 3 млрд рублей разделен на акции, номинальной стоимостью 0,1 рубль. Ценные бумаги ПАО «Новатэк» торгуются на Московской и Лондонской биржах с тикером «NVTK» и «NVTK London» соответственно. На Лондонской бирже представлены глобальные депозитарные расписки.