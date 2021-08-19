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ПАО "НОВАТЭК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:3036306000 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-7.25%1494.6 ₽
  • За неделю, max:1656.4 ₽
  • За неделю, min:1479.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:27.67 ₽
  • Отсечка:11.10.2021
  • Доходность:1.44%
дивидендная история
100%
Капитализация4 538 063 млн. руб.
  • TOTAL E&P ARCTIC RUSSIA16.5%
  • ООО «ЛЕВИТ»7.32%
  • SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited14.39%
  • Прочие61.79%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Новатэк» — один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Она занимается геологоразведкой и добычей природного ископаемого в Ямало-Ненецком АО и Западной Сибири, осуществляет сбыт газа и жидких углеводородов в стране и за рубеж. Доля газа, добытого компанией «Новатэк», составляет 9% от общероссийского.

Экскурс в историю

Свое существование газодобывающее предприятие начало в 1994 году под названием «Новафининвест». Первая транспортировка газа конечным покупателям была произведена в 1998 году. Важным звеном вертикального-интегрированной группы является Пуровский завод, на котором занимаются переработкой конденсата.

В последние годы компания наращивала свой потенциал, приобретая акции других предприятий, а также получая лицензии на добычу полезного ископаемого. В 2017 году на первой технологической линии завода «Ямал СПГ» стали производить сниженный природный газ.

Сфера деятельности

Газодобывающее предприятие функционирует на российском рынке более 20 лет. Основная часть запасов расположена на суше.

Сфера деятельности:

  •  геологоразведка газоносных месторождений;

  •  добыча углеводородов;

  •  переработка стабильного конденсата на Пуровском заводе в нефть, мазут, керосин, дизельную фракцию и т. д.;

  •  продажа газа и жидких углеводородов.

В стратегических планах компании — не только совершать добычу газа вблизи инфраструктуры, но и в новых перспективных регионах.

Среди публичных компаний в мире по добыче газа предприятие занимает 7 место, а по доказательным запасам — 3 место.

Акции компании

Уставной капитал предприятия в размере 3 млрд рублей разделен на акции, номинальной стоимостью 0,1 рубль. Ценные бумаги ПАО «Новатэк» торгуются на Московской и Лондонской биржах с тикером «NVTK» и «NVTK London» соответственно. На Лондонской бирже представлены глобальные депозитарные расписки.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
2 456 325 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы1 799 500 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы656 825 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 762 076 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства244 503 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства449 746 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.07Долг/EBITDA
16.35EV/EBITDA
13.52EV/OCF
5.08EV/S
2.85P/BV
14.83P/E
23.64P/FCF
-134.11P/NCAV
-10.23P/NNWC
4.99P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.34Коэффицент абсолютной ликвидности
0.72Коэффициент автономии
37.69Рентабельность общая, %
-0.02Коэффициент маневренности собственного капитала
0.59Оборачиваемость собственного капитала
-0.06Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.18Оборачиваемость оборотных активов
0.95Коэффицент текущей ликвидности
0.12Коэффициент привлечения заемного капитала
17.82Коэффицент покрытия процентов
66.74Оборачиваемость запасов
-2Коэффициент обеспеченности запасов
0.82Коэффициент покрытия инвестиций
5.41Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.73Индекс постоянного актива
33.67Маржа прибыли, %
0.27Коэффициент мобильности имущества
1.42Коэффицент срочной ликвидности
13.69Оборачиваемость дебиторской задолженности
73.47Рентабельность оборотных активов, %
19.53Рентабельность внеоборотных активов, %
19.36Рентабельность производственных фондов, %
15.43Рентабельность задействованного капитала, %
19.79Рентабельность собственного капитала, %
26.06Рентабельность продаж, %
0.65Коэффициент краткосрочной задолженности
0.23Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
1 386.301тыс. барр. н. э./сут.Добыча товарного газа
277.808тыс. барр. н. э./сут.Добыча жидких углеводородов
1 664.11тыс. барр. н. э./сут.Всего добыли
77 367млн куб. мДобыча товарного газа
12 237тыс. тДобыча жидких углеводородов

Запасы

2020 г.
16 366млн барр. н. э.Всего запасы углеводородов (доказанные по методике SEC LOF)

Переработка

2020 г.
11 786тыс. тПереработка деэтанизированного газового конденсата, на Пуровском ЗПК
8 934тыс. тПроизводство стабильного газового конденсата
2 788тыс. тПроизводство сжиженного углеводородного газа
14тыс. тПроизводство регенерированный метанол

Реализация

2020 г.
16 387тыс. тВсего реализованно жидких углеводородов
78 452млн куб. мРеализация товарного газа
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НОВАТЭК"
  • РуководительМихельсон Леонид Викторович, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1026303117642
  • ИНН6316031581
  • Юридический адрес:629850, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Р-Н ПУРОВСКИЙ, Г. ТАРКО-САЛЕ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д.22-А
Контактная информация
  • Телефон+74957306000
  • E-mailnovatek@novatek.ru
  • Сайтссылка