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ПАО "ОГК-2"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:110441160870 шт.
  • Номинал:3.627 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.00%0.5572 ₽
  • За неделю, max:0.5774 ₽
  • За неделю, min:0.551 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
24.12.2020динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.060045801292 ₽
  • Отсечка:02.07.2021
  • Доходность:7.65%
дивидендная история
100%
Капитализация61 538 млн. руб.
  • ПАО «Центрэнергохолдинг»73.42%
  • Прочие26.58%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «ОГК-2» осуществляет генерацию тепловой и электрической энергии, которая поставляется преимущественно на оптовый рынок. Для производства тепло и энергоресурса используются современные технологии парогазового цикла и сжигания угля. По результатам 2018 года было произведено 58,919 млрд кВтч, что составило 7% общероссийской выработки электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

ОАО «ОГК-2» было зарегистрировано в 2005 году. В состав компании стали входить ГЭС и ОГК-6. К концу 2011 завершилась реорганизация общества. Энергетическая компания ОАО «ОГК-2» стала крупнейшим производителем тепловой энергии с установленной мощностью в 17,9 ГВт. Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО состоялась в 2015 году.

В 2018-2019 годах были введены в эксплуатацию новые энергоблоки №1 и №2 на Грозненской ТЭС. В рамках инвестиционной программы возведенные объекты обладают мощностью 4,22 ГВт.

ПАО «ОГК-2» занимается производством и продажей тепловой и электроэнергии. Стратегические цели ПАО «ОГК-2» сводятся к повышению эффективности генерации энергии и капитализации Общества.

Акции компании

На сегодняшний день в обращении на фондовом рынке пребывает 110 441 160 870 акций, номинальной стоимостью 0,36 рублей. Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «OGKB» (листинг 2 уровня). Продажа ГДР (1 ГДР = 100 акций) осуществляется через клиринговые системы DTC и Euroclear и Clearstream. Компания «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ» является крупнейшим акционером – 73% уставного капитала.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
225 330 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы186 419 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы38 911 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы152 582 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства59 723 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства13 025 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.09Долг/EBITDA
2.93EV/EBITDA
3.2EV/OCF
0.75EV/S
0.42P/BV
4.13P/E
3.92P/FCF
-1.9P/NCAV
-1.09P/NNWC
0.47P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
14.61Рентабельность общая, %
-0.22Коэффициент маневренности собственного капитала
0.92Оборачиваемость собственного капитала
-0.87Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.75Оборачиваемость оборотных активов
2.99Коэффицент текущей ликвидности
0.28Коэффициент привлечения заемного капитала
13.08Коэффицент покрытия процентов
11.3Оборачиваемость запасов
-3.4Коэффициент обеспеченности запасов
0.94Коэффициент покрытия инвестиций
12.67Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.22Индекс постоянного актива
11.44Маржа прибыли, %
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.91Коэффицент срочной ликвидности
12.29Оборачиваемость дебиторской задолженности
42.88Рентабельность оборотных активов, %
8.56Рентабельность внеоборотных активов, %
8.03Рентабельность производственных фондов, %
22.05Рентабельность задействованного капитала, %
10.55Рентабельность собственного капитала, %
15.82Рентабельность продаж, %
0.18Коэффициент краткосрочной задолженности
0Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
16 500МВтУстановленная электрическая мощность
2 800Гкал/чУстановленная тепловая мощность
48 900млн кВт*чВыработка э/э
5 295тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета от 01.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ОГК-2"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1052600002180
  • ИНН2607018122
  • Юридический адрес:356126, Россия, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. -
Контактная информация
  • Телефон+78126461364
  • E-mailoffice@ogk2.ru
  • Сайтссылка