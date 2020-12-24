ПАО «ОГК-2» осуществляет генерацию тепловой и электрической энергии, которая поставляется преимущественно на оптовый рынок. Для производства тепло и энергоресурса используются современные технологии парогазового цикла и сжигания угля. По результатам 2018 года было произведено 58,919 млрд кВтч, что составило 7% общероссийской выработки электроэнергии.

Краткий экскурс в историю

ОАО «ОГК-2» было зарегистрировано в 2005 году. В состав компании стали входить ГЭС и ОГК-6. К концу 2011 завершилась реорганизация общества. Энергетическая компания ОАО «ОГК-2» стала крупнейшим производителем тепловой энергии с установленной мощностью в 17,9 ГВт. Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО состоялась в 2015 году.

В 2018-2019 годах были введены в эксплуатацию новые энергоблоки №1 и №2 на Грозненской ТЭС. В рамках инвестиционной программы возведенные объекты обладают мощностью 4,22 ГВт.

ПАО «ОГК-2» занимается производством и продажей тепловой и электроэнергии. Стратегические цели ПАО «ОГК-2» сводятся к повышению эффективности генерации энергии и капитализации Общества.

Акции компании

На сегодняшний день в обращении на фондовом рынке пребывает 110 441 160 870 акций, номинальной стоимостью 0,36 рублей. Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «OGKB» (листинг 2 уровня). Продажа ГДР (1 ГДР = 100 акций) осуществляется через клиринговые системы DTC и Euroclear и Clearstream. Компания «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ» является крупнейшим акционером – 73% уставного капитала.