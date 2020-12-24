ПАО "ОГК-2"
- Кол-во АОИ:110441160870 шт.
- Номинал:3.627 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-1.00%0.5572 ₽
- За неделю, max:0.5774 ₽
- За неделю, min:0.551 ₽
- Дивиденд:0.060045801292 ₽
- Отсечка:02.07.2021
- Доходность:7.65%
- ПАО «Центрэнергохолдинг»73.42%
- Прочие26.58%
Общая информация
ПАО «ОГК-2» осуществляет генерацию тепловой и электрической энергии, которая поставляется преимущественно на оптовый рынок. Для производства тепло и энергоресурса используются современные технологии парогазового цикла и сжигания угля. По результатам 2018 года было произведено 58,919 млрд кВтч, что составило 7% общероссийской выработки электроэнергии.
Краткий экскурс в историю
ОАО «ОГК-2» было зарегистрировано в 2005 году. В состав компании стали входить ГЭС и ОГК-6. К концу 2011 завершилась реорганизация общества. Энергетическая компания ОАО «ОГК-2» стала крупнейшим производителем тепловой энергии с установленной мощностью в 17,9 ГВт. Смена организационно-правовой формы с АО на ПАО состоялась в 2015 году.
В 2018-2019 годах были введены в эксплуатацию новые энергоблоки №1 и №2 на Грозненской ТЭС. В рамках инвестиционной программы возведенные объекты обладают мощностью 4,22 ГВт.
ПАО «ОГК-2» занимается производством и продажей тепловой и электроэнергии. Стратегические цели ПАО «ОГК-2» сводятся к повышению эффективности генерации энергии и капитализации Общества.
Акции компании
На сегодняшний день в обращении на фондовом рынке пребывает 110 441 160 870 акций, номинальной стоимостью 0,36 рублей. Ценные бумаги торгуются на Московской фондовой бирже под тикером «OGKB» (листинг 2 уровня). Продажа ГДР (1 ГДР = 100 акций) осуществляется через клиринговые системы DTC и Euroclear и Clearstream. Компания «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ» является крупнейшим акционером – 73% уставного капитала.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы186 419 000 тыс. руб.
- Оборотные активы38 911 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы152 582 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства59 723 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства13 025 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ОГК-2"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиРемонт электронного и оптического оборудования
- ОГРН1052600002180
- ИНН2607018122
- Юридический адрес:356126, Россия, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. -
- Телефон+78126461364
- E-mailoffice@ogk2.ru
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