O’KEY Group S.A. специализируется на ретейле. Ее магазины входят в число самых крупных российских розничных сетей. В представленном товарном ассортименте числятся преимущественно продукты питания.

Компания OKAY начала свою работу в 2001 году, а в мае 2002 была открыта первая точка продаж в Санкт-Петербурге. Спустя год магазин обзавелся собственным производством, в цехах которого изготавливалась выпечка и кулинария. Региональная экспансия началась с 2005 года. В это время под брендом «О’кей» был открыт первый гипермаркет в Ростове-на-Дону. Уже спустя 36 месяцев сеть включала в себя 37 точек продаж в разных городах РФ. Тогда же, в 2008 году, компания «О’кей Групп» впервые попала в ТОП-10 наиболее крупных ретейлеров РФ, а уже в 2010 предприятие добралось до отметки ТОП-3. Спустя 5 лет открылся первый в сети магазин с опцией доставки продуктов на дом, а также была образована дочерняя сеть дискаунтеров «ДА!». Всего за 1 год под этим брендом было открыто больше 40 новых торговых точек.

Акции «О’кей Групп» торгуются на Лондонской бирже с 2009 года. В 2019 году было принято положительное решение по листингу ГДР на Московской бирже. Тикер ценных бумаг — «OKAY».

Сеть OKAY за годы своего существования неоднократно удостаивалась разных премий и званий. В 2004 году компания получила диплом «Золотой Гермес», спустя 5 лет она стала обладателем особого знака качества «Сделано в России». В 2010 году была присвоена награда «Золотой Пеликан» за милосердие, а в следующем году предприятие стало победителем в номинации «Достижение года» по версии премии Адама Смита. В 2018 сеть была признана лучшей и получила статус «Выбор потребителей», тогда же собственная продукция ретейлера заняла призовые места в международном конкурсе «Гарантии качества». Этот успех предприятие смогло повторить и в 2020 году.

Ключевые направления деятельности

Уже в 2014 году магазины ГК «О’кей» имели более 7 млн постоянных покупателей по всей России. В настоящее время в сеть входит 77 торговых точек, расположенных в 34 города РФ. Из них 73 магазина работают в формате гипермаркета и 4 носят статус супермаркета. По количеству точек продаж компания входит в ТОП-3 на рынке РФ. Число сотрудников превышает 27 тыс. человек.