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O’KEY Group S.A.

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  • Кол-во АОИ:269074000 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.06%41.35 ₽
  • За неделю, max:45.49 ₽
  • За неделю, min:41.2 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация11 126 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

O’KEY Group S.A. специализируется на ретейле. Ее магазины входят в число самых крупных российских розничных сетей. В представленном товарном ассортименте числятся преимущественно продукты питания. 

Компания OKAY начала свою работу в 2001 году, а в мае 2002 была открыта первая точка продаж в Санкт-Петербурге. Спустя год магазин обзавелся собственным производством, в цехах которого изготавливалась выпечка и кулинария. Региональная экспансия началась с 2005 года. В это время под брендом «О’кей» был открыт первый гипермаркет в Ростове-на-Дону. Уже спустя 36 месяцев сеть включала в себя 37 точек продаж в разных городах РФ. Тогда же, в 2008 году, компания «О’кей Групп» впервые попала в ТОП-10 наиболее крупных ретейлеров РФ, а уже в 2010 предприятие добралось до отметки ТОП-3. Спустя 5 лет открылся первый в сети магазин с опцией доставки продуктов на дом, а также была образована дочерняя сеть дискаунтеров «ДА!». Всего за 1 год под этим брендом было открыто больше 40 новых торговых точек. 

Акции «О’кей Групп» торгуются на Лондонской бирже с 2009 года. В 2019 году было принято положительное решение по листингу ГДР на Московской бирже. Тикер ценных бумаг — «OKAY».

Сеть OKAY за годы своего существования неоднократно удостаивалась разных премий и званий. В 2004 году компания получила диплом «Золотой Гермес», спустя 5 лет она стала обладателем особого знака качества «Сделано в России». В 2010 году была присвоена награда «Золотой Пеликан» за милосердие, а в следующем году предприятие стало победителем в номинации «Достижение года» по версии премии Адама Смита. В 2018 сеть была признана лучшей и получила статус «Выбор потребителей», тогда же собственная продукция ретейлера заняла призовые места в международном конкурсе «Гарантии качества». Этот успех предприятие смогло повторить и в 2020 году. 

Ключевые направления деятельности

Уже в 2014 году магазины ГК «О’кей» имели более 7 млн постоянных покупателей по всей России. В настоящее время в сеть входит 77 торговых точек, расположенных в 34 города РФ. Из них 73 магазина работают в формате гипермаркета и 4 носят статус супермаркета. По количеству точек продаж компания входит в ТОП-3 на рынке РФ. Число сотрудников превышает 27 тыс. человек.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
95 669 730тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы72 395 088 тыс. руб.
  • Оборотные активы23 274 642 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы13 713 618 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства46 947 819 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства35 008 293 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.98Долг/EBITDA
4.78EV/EBITDA
5.32EV/OCF
0.4EV/S
0.85P/BV
-29.91P/E
4.01P/FCF
-0.2P/NCAV
-0.17P/NNWC
0.07P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.78Долг/EBITDA
1.88EV/EBITDA
7.07EV/OCF
1.67EV/S
2.63P/BV
-60.76P/E
9.17P/FCF
-4.55P/NCAV
-2.51P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.14Коэффицент абсолютной ликвидности
0.14Коэффициент автономии
-0.15Рентабельность общая, %
-4.28Коэффициент маневренности собственного капитала
13.09Оборачиваемость собственного капитала
-2.52Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
6.88Оборачиваемость оборотных активов
0.66Коэффицент текущей ликвидности
0.77Коэффициент привлечения заемного капитала
0.97Коэффицент покрытия процентов
10.86Оборачиваемость запасов
-3.59Коэффициент обеспеченности запасов
0.63Коэффициент покрытия инвестиций
7.71Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
-0.22Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
0.38Коэффицент срочной ликвидности
42.34Оборачиваемость дебиторской задолженности
-1.52Рентабельность оборотных активов, %
-0.54Рентабельность внеоборотных активов, %
-0.44Рентабельность производственных фондов, %
-0.4Рентабельность задействованного капитала, %
-2.88Рентабельность собственного капитала, %
2.65Рентабельность продаж, %
0.43Коэффициент краткосрочной задолженности
0.1Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2021 г.
625 572тыс. кв. мОбщая торговая площадь
185 172млн руб.Общая выручка
3.7%LFL продаж сети
1.3%LFL трафика сети
2.4%LFL средний чек сети
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Годовой отчет от 09.07.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТорговля и ритейл
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74956636677
  • E-mailNatalya.Belyavskaya@okmarket.ru
  • Сайтссылка