ПАО «ФосАгро» — вертикально-интегрированный российский комплекс, занимающийся производством и поставкой удобрений для АПК. Филиалы компании расположены в Мурманской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях. На базе предприятия функционирует собственный научно-исследовательский институт, который де-факто создал мощнейшую сырьевую базу фосфатов в России.

Экскурс в экскурсию

В 2005 году на отечественный и мировой рынок компания поставила порядка 1 млн тонн удобрений. В 2007 году через МФБ «ФосАрго» реализовала 254 тонн удобрений. На 2008 год было заключено биржевых контрактов на 500 тыс. тонн. Через год после запуска новой производственной линии химкомбинат стал лидером по производству серной кислоты в Европе.

В 2019 году был отмечен 90-летний юбилей кировского филиала «Апатит», а на Восточном руднике отгружена юбилейная двухмиллиардная тонна руды, добытая с момента основания предприятия.

Сфера деятельности

Поставка продукции «ФосАгро» осуществляется в 100 стран мира. Приоритетным регионом поставок считается Россия.

Деятельность компании направлена на:

добычу полезных ископаемых;

переработку сырья с целью производства удобрений;

организацию логистики.

Компания может похвастать множеством инфраструктурных объектов, в частности двумя портами. Она сумела организовать крупнейшую в России сеть дистрибуции по продаже удобрений и кормовых фосфатов. Офисы компании присутствуют в Германии, Сингапуре, Аргентине, на Кипре, во Франции и Швейцарии.

Акции компании

Акции ФосАгро торгуются на МФБ под тикером «PHOR». В обращении на Лондонской фондовой бирже присутствуют депозитарные расписки — тикер «PHOR». Уставной капитал компании — 323,75 млн рублей. Номинальная стоимость 1 простой акции — 2,5 рубля.