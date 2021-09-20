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ПАО "ФОСАГРО"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:129500000 шт.
  • Номинал:2.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.43%5870 ₽
  • За неделю, max:6249 ₽
  • За неделю, min:5650 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:234 ₽
  • Отсечка:20.12.2021
  • Доходность:3.96%
дивидендная история
100%
Капитализация760 165 млн. руб.
  • Adorabella Limited24.85%
  • Chlodwig Enterprises Limited18.81%
  • Евгения Гурьева4.82%
  • Владимир Литвиненко20.98%
  • Другие акционеры30.54%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

ПАО «ФосАгро» — вертикально-интегрированный российский комплекс, занимающийся производством и поставкой удобрений для АПК. Филиалы компании расположены в Мурманской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях. На базе предприятия функционирует собственный научно-исследовательский институт, который де-факто создал мощнейшую сырьевую базу фосфатов в России.

Экскурс в экскурсию

В 2005 году на отечественный и мировой рынок компания поставила порядка 1 млн тонн удобрений. В 2007 году через МФБ «ФосАрго» реализовала 254 тонн удобрений. На 2008 год было заключено биржевых контрактов на 500 тыс. тонн. Через год после запуска новой производственной линии химкомбинат стал лидером по производству серной кислоты в Европе.

В 2019 году был отмечен 90-летний юбилей кировского филиала «Апатит», а на Восточном руднике отгружена юбилейная двухмиллиардная тонна руды, добытая с момента основания предприятия.

Сфера деятельности

Поставка продукции «ФосАгро» осуществляется в 100 стран мира. Приоритетным регионом поставок считается Россия.

Деятельность компании направлена на:

  •  добычу полезных ископаемых;

  •  переработку сырья с целью производства удобрений;

  •  организацию логистики.

Компания может похвастать множеством инфраструктурных объектов, в частности двумя портами. Она сумела организовать крупнейшую в России сеть дистрибуции по продаже удобрений и кормовых фосфатов. Офисы компании присутствуют в Германии, Сингапуре, Аргентине, на Кипре, во Франции и Швейцарии.

Акции компании

Акции ФосАгро торгуются на МФБ под тикером «PHOR». В обращении на Лондонской фондовой бирже присутствуют депозитарные расписки — тикер «PHOR».  Уставной капитал компании — 323,75 млн рублей. Номинальная стоимость 1 простой акции — 2,5 рубля.

 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
409 028 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы265 877 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы143 151 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы153 045 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства168 618 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства87 365 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.99Долг/EBITDA
7.48EV/EBITDA
8.54EV/OCF
2.53EV/S
5.03P/BV
7.63P/E
14.12P/FCF
-6.82P/NCAV
-5.27P/NNWC
2.19P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.96Долг/EBITDA
8.2EV/EBITDA
10.37EV/OCF
3.35EV/S
5.31P/BV
9.24P/E
16.24P/FCF
-7.73P/NCAV
-6.36P/NNWC
2.96P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.78Коэффицент абсолютной ликвидности
0.37Коэффициент автономии
36.97Рентабельность общая, %
-0.74Коэффициент маневренности собственного капитала
2.71Оборачиваемость собственного капитала
-0.79Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.65Оборачиваемость оборотных активов
1.64Коэффицент текущей ликвидности
0.52Коэффициент привлечения заемного капитала
24.45Коэффицент покрытия процентов
11.42Оборачиваемость запасов
-3.53Коэффициент обеспеченности запасов
0.79Коэффициент покрытия инвестиций
8.77Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.65Индекс постоянного актива
28.68Маржа прибыли, %
0.35Коэффициент мобильности имущества
1.18Коэффицент срочной ликвидности
11.59Оборачиваемость дебиторской задолженности
104.71Рентабельность оборотных активов, %
39.06Рентабельность внеоборотных активов, %
34.9Рентабельность производственных фондов, %
28.45Рентабельность задействованного капитала, %
77.69Рентабельность собственного капитала, %
34.72Рентабельность продаж, %
0.34Коэффициент краткосрочной задолженности
0.48Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство удобрений

2020 г.
7 577.9тыс. тФосфорсодержащие удобрения
2 402.3тыс. тАзотные удобрения
9 980.2тыс. тВсего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 16.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОСАГРО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ФОСАГРО"
  • РуководительГУРЬЕВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльХимическая промышленность: удобрения
  • Вид деятельностиДеятельность холдинговых компаний
Юридическая информация
  • ОГРН1027700190572
  • ИНН7736216869
  • Юридический адрес:119333, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.55/1, СТР. 1
Контактная информация
  • Телефон+74952329689
  • E-mailinfo@phosagro.ru
  • Сайтссылка