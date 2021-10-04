ПАО "ПИК СЗ"
- Кол-во АОИ:660497344 шт.
- Номинал:62.5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-4.22%862.8 ₽
- За неделю, max:968.8 ₽
- За неделю, min:862 ₽
- Дивиденд:22.92 ₽
- Отсечка:17.05.2021
- Доходность:2.23%
- Сергей Эдуардович Гордеев59.33%
- Банк ВТБ (ПАО)23.05%
- Прочие17.62%
Общая информация
ПАО «Группа компаний ПИК» — это девелоперская компания, реализующая свои строительные проекты в 9 регионах страны. В основном жилищные комплексы и инфраструктурные объекты возводятся в Москве и Московской области.
На рынке девелоперская компания функционирует с 1994 года. Она специализируется на строительстве жилья премиум-класса.
Сфера деятельности
Компания занимается:
строительством жилья;
девелопментом;
предоставлением жилья в ипотеку;
продажей франшизы.
Девелопер решил внедрить проектное финансирование, подтверждая свое лидирующее положение на рынке. На текущий момент получено одобрение на строительство недвижимости, общей площадью 1 млн. кв. м.
Акции компании
Акции компании торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «PIKK». В свободное обращение в виде акций и ГДР поступило порядка 15,6% уставного капитала. Позже этот показатель был увеличен до 34%, за счет размещения новых ценных бумаг (2013 год). Номинальная стоимость 1 акции — 62,5 рубля.
В 2017 году было выкуплено 49,99 млн ГДР. В марте 2019 года Советом директоров принято решение отменить листинг по ГДР на Лондонской бирже.
Капитал инвесторов также привлекают за счет облигаций. К примеру, по 7-летним облигациям, выпущенным в 2019 году, установлен купон в размере 13%.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы161 303 000 тыс. руб.
- Оборотные активы647 969 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы221 691 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства298 997 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства288 584 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Реализованный площади2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
- Сокращенное наименованиеПАО "ПИК СЗ"
- РуководительГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльСтроительство и девелопмент
- Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
- ОГРН1027739137084
- ИНН7713011336
- Юридический адрес:123242, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРРИКАДНАЯ, Д.19, СТР.1
- Телефон+74952669366
- E-mailinfo@pik.ru
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