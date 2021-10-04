ПАО «Группа компаний ПИК» — это девелоперская компания, реализующая свои строительные проекты в 9 регионах страны. В основном жилищные комплексы и инфраструктурные объекты возводятся в Москве и Московской области.

На рынке девелоперская компания функционирует с 1994 года. Она специализируется на строительстве жилья премиум-класса.

Сфера деятельности

Компания занимается:

строительством жилья;

девелопментом;

предоставлением жилья в ипотеку;

продажей франшизы.

Девелопер решил внедрить проектное финансирование, подтверждая свое лидирующее положение на рынке. На текущий момент получено одобрение на строительство недвижимости, общей площадью 1 млн. кв. м.

Акции компании

Акции компании торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «PIKK». В свободное обращение в виде акций и ГДР поступило порядка 15,6% уставного капитала. Позже этот показатель был увеличен до 34%, за счет размещения новых ценных бумаг (2013 год). Номинальная стоимость 1 акции — 62,5 рубля.

В 2017 году было выкуплено 49,99 млн ГДР. В марте 2019 года Советом директоров принято решение отменить листинг по ГДР на Лондонской бирже.

Капитал инвесторов также привлекают за счет облигаций. К примеру, по 7-летним облигациям, выпущенным в 2019 году, установлен купон в размере 13%.