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ПАО "ПИК СЗ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:660497344 шт.
  • Номинал:62.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-4.22%862.8 ₽
  • За неделю, max:968.8 ₽
  • За неделю, min:862 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:22.92 ₽
  • Отсечка:17.05.2021
  • Доходность:2.23%
дивидендная история
100%
Капитализация569 877 млн. руб.
  • Сергей Эдуардович Гордеев59.33%
  • Банк ВТБ (ПАО)23.05%
  • Прочие17.62%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

ПАО «Группа компаний ПИК» — это девелоперская компания, реализующая свои строительные проекты в 9 регионах страны. В основном жилищные комплексы и инфраструктурные объекты возводятся в Москве и Московской области.

На рынке девелоперская компания функционирует с 1994 года. Она специализируется на строительстве жилья премиум-класса.

Сфера деятельности

Компания занимается:

  •  строительством жилья;

  •  девелопментом;

  •  предоставлением жилья в ипотеку;

  •  продажей франшизы.

Девелопер решил внедрить проектное финансирование, подтверждая свое лидирующее положение на рынке. На текущий момент получено одобрение на строительство недвижимости, общей площадью 1 млн. кв. м.

Акции компании

Акции компании торгуются на Московской бирже с 2007 года под тикером «PIKK». В свободное обращение в виде акций и ГДР поступило порядка 15,6% уставного капитала. Позже этот показатель был увеличен до 34%, за счет размещения новых ценных бумаг (2013 год). Номинальная стоимость 1 акции — 62,5 рубля.

В 2017 году было выкуплено 49,99 млн ГДР. В марте 2019 года Советом директоров принято решение отменить листинг по ГДР на Лондонской бирже.

Капитал инвесторов также привлекают за счет облигаций. К примеру, по 7-летним облигациям, выпущенным в 2019 году, установлен купон в размере 13%.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
809 272 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы161 303 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы647 969 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы221 691 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства298 997 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства288 584 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.22Долг/EBITDA
5.65EV/EBITDA
-6.28EV/OCF
2.04EV/S
2.69P/BV
4.32P/E
-4.27P/FCF
9.88P/NCAV
-5.35P/NNWC
1.38P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.26Долг/EBITDA
10.91EV/EBITDA
-2.06EV/OCF
1.99EV/S
8.47P/BV
16.2P/E
-5.93P/FCF
-9.06P/NCAV
-3.82P/NNWC
1.35P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.19Коэффицент абсолютной ликвидности
0.27Коэффициент автономии
38.58Рентабельность общая, %
-1.92Коэффициент маневренности собственного капитала
2.13Оборачиваемость собственного капитала
0.09Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.72Оборачиваемость оборотных активов
2.25Коэффицент текущей ликвидности
0.57Коэффициент привлечения заемного капитала
1.48Коэффицент покрытия процентов
1.29Оборачиваемость запасов
0.17Коэффициент обеспеченности запасов
0.64Коэффициент покрытия инвестиций
2.85Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.2Индекс постоянного актива
32.01Маржа прибыли, %
0.8Коэффициент мобильности имущества
0.99Коэффицент срочной ликвидности
2.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
22.98Рентабельность оборотных активов, %
107.02Рентабельность внеоборотных активов, %
29.81Рентабельность производственных фондов, %
18.92Рентабельность задействованного капитала, %
68.28Рентабельность собственного капитала, %
23.06Рентабельность продаж, %
0.49Коэффициент краткосрочной задолженности
0.09Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Реализованный площади

2021 г.
354 725млн руб.Реализация
2 107тыс. кв. мРеализация
168.355тыс. руб.Цена кв. м
3 036тыс. кв. мВвод в эксплуатация
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ПИК СЗ"
  • РуководительГОРДЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСтроительство и девелопмент
  • Вид деятельностиСтроительство жилых и нежилых зданий
Юридическая информация
  • ОГРН1027739137084
  • ИНН7713011336
  • Юридический адрес:123242, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БАРРИКАДНАЯ, Д.19, СТР.1
Контактная информация
  • Телефон+74952669366
  • E-mailinfo@pik.ru
  • Сайтссылка