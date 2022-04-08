ПАО «Группа Позитив»
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- Кол-во АОИ:-
- Номинал:-
- Листинг:-
minmax
деньнеделямесяцгод
- Текущая цена:-4.79%898.8 ₽
- За неделю, max:988 ₽
- За неделю, min:821.2 ₽
Нет данных
Нет данных
Общая информация
События
- Аналитика
- Новости
- Существенные факты
Динамика финансовых результатов
Стандарт отчетности:
Нет данных
Бухгалтерский баланс
Стандарт отчетности:
Нет данных
Мультипликаторы
Нет данных
Финансовые коэффициенты
Стандарт отчетности:
Нет данных
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
О компании
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТорговля и ритейл
- Вид деятельности-
Юридическая информация
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
Контактная информация
- Телефон+74957440144
- E-mailymarinichev@ptsecurity.com
- Сайтссылка