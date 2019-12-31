ПАО «Распадская» — крупнейшая российская компания по добыче угля, расположенная в Кемеровской области. Горная разработка совершается на юго-западе Томусинского участка. В состав общества входят Распадская шахта, Распадская коксовая шахта, обогатительная фабрика, добывающее открытым способом угольное предприятие, законсервированная шахта «МУК-96», объекты производственной и транспортной инфраструктуры. Согласно классификации JORC все ресурсы компании по состоянию на начало 2015 года достигли отметки в 1,3 млрд тонн.

Краткий экскурс в историю

История развития компании начинается с открытия шахты «Распадская» в 1973 году. Проектная мощность добывающего предприятия на первом этапе составила 2 млн тонн угля / год. В 1991 году шахта была приватизирована. В период с 2003 года и по наши дни осуществлялась модернизация комплекса, а также была введена в эксплуатацию обогатительная фабрика.

На сегодняшний день у предприятия имеются все необходимые лицензии, позволяющие осуществлять добычу угля подземным способом на протяжении 20 лет. Шахта «Распадская» лидирует среди угольных предприятий России с точки зрения инноваций.

Сфера деятельности:

добыча угля;

обогащение угля;

реализация коксующего угля и прочих товаров;

оказание услуг по транспортировке грузов.

Покупателями угля ПАО «Распадская» являются металлургические комбинаты ММК и НЛМК, а также ЕвразГруп. Экспорт готовой продукции осуществляют на Украину и в страны Восточной Европы. В перспективе развития зарубежных поставок находится выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Акции компании

В 2006 году началось публичное размещение акций на отечественных биржах под тикером «RASP». 83% акций компании принадлежит компании «Евраз» (Люксембург), остальные пребывают в публичном обращении.