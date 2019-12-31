ПАО "РАСПАДСКАЯ"
- Кол-во АОИ:703286650 шт.
- Номинал:0.004 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+7.62%487 ₽
- За неделю, max:522.3 ₽
- За неделю, min:434.5 ₽
- Дивиденд:28 ₽
- Отсечка:18.01.2022
- Доходность:6.00%
- EVRAZ plc85.6%
- Прочие14.4%
Общая информация
ПАО «Распадская» — крупнейшая российская компания по добыче угля, расположенная в Кемеровской области. Горная разработка совершается на юго-западе Томусинского участка. В состав общества входят Распадская шахта, Распадская коксовая шахта, обогатительная фабрика, добывающее открытым способом угольное предприятие, законсервированная шахта «МУК-96», объекты производственной и транспортной инфраструктуры. Согласно классификации JORC все ресурсы компании по состоянию на начало 2015 года достигли отметки в 1,3 млрд тонн.
Краткий экскурс в историю
История развития компании начинается с открытия шахты «Распадская» в 1973 году. Проектная мощность добывающего предприятия на первом этапе составила 2 млн тонн угля / год. В 1991 году шахта была приватизирована. В период с 2003 года и по наши дни осуществлялась модернизация комплекса, а также была введена в эксплуатацию обогатительная фабрика.
На сегодняшний день у предприятия имеются все необходимые лицензии, позволяющие осуществлять добычу угля подземным способом на протяжении 20 лет. Шахта «Распадская» лидирует среди угольных предприятий России с точки зрения инноваций.
Сфера деятельности:
добыча угля;
обогащение угля;
реализация коксующего угля и прочих товаров;
оказание услуг по транспортировке грузов.
Покупателями угля ПАО «Распадская» являются металлургические комбинаты ММК и НЛМК, а также ЕвразГруп. Экспорт готовой продукции осуществляют на Украину и в страны Восточной Европы. В перспективе развития зарубежных поставок находится выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Акции компании
В 2006 году началось публичное размещение акций на отечественных биржах под тикером «RASP». 83% акций компании принадлежит компании «Евраз» (Люксембург), остальные пребывают в публичном обращении.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы133 053 000 тыс. руб
- Оборотные активы37 495 000 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы90 972 000 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства54 766 000 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства24 810 000 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от всех видов деятельности2020 г.
Реализация рядового угля и угольного концентрата2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РАСПАДСКАЯ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиДобыча угля и антрацита
- ОГРН1024201389772
- ИНН4214002316
- Юридический адрес:652870, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ. МИРА, Д.106
- Телефон+73847546815
- E-mailraspadskaya@evraz.com
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