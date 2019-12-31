  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "РАСПАДСКАЯ"

ПАО "РАСПАДСКАЯ"

Тикер:
1
0
0
-
  • Кол-во АОИ:703286650 шт.
  • Номинал:0.004 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+7.62%487 ₽
  • За неделю, max:522.3 ₽
  • За неделю, min:434.5 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:28 ₽
  • Отсечка:18.01.2022
  • Доходность:6.00%
дивидендная история
100%
Капитализация342 501 млн. руб.
  • EVRAZ plc85.6%
  • Прочие14.4%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Распадская» — крупнейшая российская компания по добыче угля, расположенная в Кемеровской области. Горная разработка совершается на юго-западе Томусинского участка. В состав общества входят Распадская шахта, Распадская коксовая шахта, обогатительная фабрика, добывающее открытым способом угольное предприятие, законсервированная шахта «МУК-96», объекты производственной и транспортной инфраструктуры. Согласно классификации JORC все ресурсы компании по состоянию на начало 2015 года достигли отметки в 1,3 млрд тонн.

Краткий экскурс в историю

История развития компании начинается с открытия шахты «Распадская» в 1973 году. Проектная мощность добывающего предприятия на первом этапе составила 2 млн тонн угля / год. В 1991 году шахта была приватизирована. В период с 2003 года и по наши дни осуществлялась модернизация комплекса, а также была введена в эксплуатацию обогатительная фабрика.

На сегодняшний день у предприятия имеются все необходимые лицензии, позволяющие осуществлять добычу угля подземным способом на протяжении 20 лет. Шахта «Распадская» лидирует среди угольных предприятий России с точки зрения инноваций.

Сфера деятельности:

  •  добыча угля;

  •  обогащение угля;

  •  реализация коксующего угля и прочих товаров;

  •  оказание услуг по транспортировке грузов.

Покупателями угля ПАО «Распадская» являются металлургические комбинаты ММК и НЛМК, а также ЕвразГруп. Экспорт готовой продукции осуществляют на Украину и в страны Восточной Европы. В перспективе развития зарубежных поставок находится выход в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Акции компании

В 2006 году началось публичное размещение акций на отечественных биржах под тикером «RASP». 83% акций компании принадлежит компании «Евраз» (Люксембург), остальные пребывают в публичном обращении.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
170 548 000тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы133 053 000 тыс. руб
  • Оборотные активы37 495 000 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы90 972 000 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства54 766 000 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства24 810 000 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.42Долг/EBITDA
11.42EV/EBITDA
11.75EV/OCF
4.54EV/S
3.46P/BV
16.71P/E
17.61P/FCF
-7.48P/NCAV
-5.96P/NNWC
4.37P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.68Коэффицент абсолютной ликвидности
1.14Коэффициент автономии
33.01Рентабельность общая, %
0.59Коэффициент маневренности собственного капитала
0.84Оборачиваемость собственного капитала
-1.12Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.12Оборачиваемость оборотных активов
1.51Коэффицент текущей ликвидности
0.38Коэффициент привлечения заемного капитала
13.34Оборачиваемость запасов
-6.07Коэффициент обеспеченности запасов
1.83Коэффициент покрытия инвестиций
2.79Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.46Индекс постоянного актива
26.15Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
1.02Коэффицент срочной ликвидности
3.25Оборачиваемость дебиторской задолженности
29.25Рентабельность оборотных активов, %
22.81Рентабельность внеоборотных активов, %
28.45Рентабельность производственных фондов, %
12.82Рентабельность задействованного капитала, %
22Рентабельность собственного капитала, %
39.45Рентабельность продаж, %
0.31Коэффициент краткосрочной задолженности
0.45Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от всех видов деятельности

2020 г.
41 804млн руб.Реализация угля
2 850млн руб.Реализация прочих товаров и услуг
44 654млн руб.Итого

Реализация рядового угля и угольного концентрата

2021 г.
6 779тыс. тРеализация угольного концентрата в РФ
7 304тыс. тРеализация угольного концентрата на экспорт
2 881тыс. тРеализация рядового угля
352.649долл. США/тСредняя цена на коксующиеся угли
122.166долл. США/тСредневзвешенная цена
73.66руб.Средний курс доллара за период
8 962.5руб./тСредневзвешенная цена реализации
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПАДСКАЯ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РАСПАДСКАЯ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиДобыча угля и антрацита
Юридическая информация
  • ОГРН1024201389772
  • ИНН4214002316
  • Юридический адрес:652870, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ. МИРА, Д.106
Контактная информация
  • Телефон+73847546815
  • E-mailraspadskaya@evraz.com
  • Сайтссылка