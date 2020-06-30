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ПАО РОСБАНК

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1551401853 шт.
  • Номинал:10 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.27%73.6 ₽
  • За неделю, max:77 ₽
  • За неделю, min:72.4 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация114 183 млн. руб.
  • Societe Generale S.A.99.97%
  • Прочие0.03%
Источник: список аффилированных лиц на 30.06.2020подробнее

Общая информация

РОСБАНК ― универсальный банк, созданный в 1993 году. Форму публичного акционерного общества получил в ходе реорганизации 2015 года. До этого момента имел статус ЗАО, который был зарегистрирован в 1999 году. Изначально банк носил название АКБ «Независимость». 

Активное развитие компании началось в 2003 году. В этот период РОСБАНК приобрел группу OBK. Данное решение помогло серьезно расширить географию присутствия. С 2006 года акционерное общество входит в состав банковской группы Société Générale (Франция). 

РОСБАНК включен ЦБ РФ в список одиннадцати системно значимых кредитных организаций. С 2010 года является официальным партнером программы финансирования устойчивой энергетики. Национальные рейтинговые агентства присвоили организации наивысшие оценки (AAA(RU) от AKPA и ruAAA от Эксперт РА). Fitch Ratings дал РОСБАНКУ статус BBB, Moody’s Investors Service ― Baa3. По версии Forbes данная кредитная организация входит в список 3 наиболее надежных банков РФ 2019 года. 

Основные направления деятельности

РОСБАНК работает на основании лицензии №2272 от 28 января 2015 года. Кредитное учреждение позиционируется как многопрофильный финансовый институт. Является участником рынка ценных бумаг, имеет лицензию на проведение операций с драгоценными металлами. 

Банк оказывает полный спектр услуг для юридических и физических лиц:

  • кредитование, в том числе и ипотечное;

  • открытие депозитов;

  • обслуживание карт;

  • страхование.

Кредитное учреждение имеет развитую федеральную сеть офисов и филиалов. В нее входит больше 300 подразделений в 70 российских регионах. Среди 26 тыс банкоматов, поддерживающих клиентов РОСБАНКА, 1800 являются собственными. 

По данным руководства кредитной организации, в ней обслуживается 6 тыс представителей крупного бизнеса, 77 тыс предприятий среднего сегмента и 4 млн частных лиц. 

На Московской бирже компания торгуется под тикером «ROSB».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 425 584 000тыс. руб.

Активы

  • Активы всего1 425 584 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы200 650 000 тыс. руб.
  • Обязательства всего1 224 934 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.59P/BV
6.27P/E
2.39P/Net operational profit
1.13P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-1.85Долг/EBITDA
12.9EV/EBITDA
3.51EV/OCF
0.55EV/S
4.91P/BV
16.95P/E
4.27P/FCF
2.1P/NCAV
0P/NNWC
6.39P/Net operational profit
2.73P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
195 542 000Собственный капитал
0.14Достаточность капитала
-4 720 000Комиссионные расходы
27Чистые комиссионые доходы/Чистые процентные доходы, %
17 985 000Комиссионные доходы
3Стоимость пассивов, %
1 335 218 000Процентные активы
-33 849 000Процентные расходы
83 346 000Процентные доходы
1 168 204 000Процентные пассивы
13 265 000Чистые коммссионные доходы
49 497 000Чистые процентные доходы
4Чистая процентная маржа, %
3Чистый спред, %
18 300 000Чистая прибыль
1ROA, %
9ROE, %
6Доходность активов, %
1 386 975 000Активы всего

Показатели деятельности

Отчет о финансовом положении (годовой)

2020 г.
1 397 832 050тыс. руб.Активы-нетто
171 291 143тыс. руб.Собственный капитал
657 869 890тыс. руб.Кредитный портфель
27 404 920тыс. руб.Просроченная задолженность в кредитном портфеле
297 760 572тыс. руб.Вклады физических лиц
151 143 063тыс. руб.Вложения в ценные бумаги

Разбивка депозитов по валютам

2020 г.
72.894%В рублях
27.106%В иностранной валюте

Разбивка кредитного портфеля по валютам

2020 г.
84.972%В рублях
15.028%В иностранной валюте

Структура депозитов по секторам

2020 г.
590 358тыс. руб.Юридические лица
334 280тыс. руб.Физические лица
924 638тыс. руб.Итого

Структура кредитов и займов по отраслям

2020 г.
0.35%Государственные организации
0%Строительство
0.45%Строительство недвижимости
0.78%Телекоммуникации
6.33%Торговля
1.92%Транспорт
64.38%Физические лица
2.49%Финансы
0%Химическая промышленность
3.21%Цветная металлургия
0%Черная металлургия
1.84%Добыча и производство драгоценных металлов и алмазов
1.61%Энергетика
1.98%Прочие
0%Здравоохранение и туризм
0%Лесная и деревообрабатывающая промышленность
0%Машиностроение
3.53%Нефтегазовая промышленность
0%Оборонная промышленность
0%Пищевая промышленность
11.12%Производство
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – дополнительная информация от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК
  • Сокращенное наименованиеПАО РОСБАНК
  • РуководительПОЛЯКОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, Председатель правления
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльБанки и финансовые институты
  • Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
Юридическая информация
  • ОГРН1027739460737
  • ИНН7730060164
  • Юридический адрес:107078, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д.34
Контактная информация
  • Телефон+78002005434
  • E-mailmailbox@rosbank.ru
  • Сайтссылка