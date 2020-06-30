ПАО РОСБАНК
- Кол-во АОИ:1551401853 шт.
- Номинал:10 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.27%73.6 ₽
- За неделю, max:77 ₽
- За неделю, min:72.4 ₽
Нет данных
- Societe Generale S.A.99.97%
- Прочие0.03%
Общая информация
РОСБАНК ― универсальный банк, созданный в 1993 году. Форму публичного акционерного общества получил в ходе реорганизации 2015 года. До этого момента имел статус ЗАО, который был зарегистрирован в 1999 году. Изначально банк носил название АКБ «Независимость».
Активное развитие компании началось в 2003 году. В этот период РОСБАНК приобрел группу OBK. Данное решение помогло серьезно расширить географию присутствия. С 2006 года акционерное общество входит в состав банковской группы Société Générale (Франция).
РОСБАНК включен ЦБ РФ в список одиннадцати системно значимых кредитных организаций. С 2010 года является официальным партнером программы финансирования устойчивой энергетики. Национальные рейтинговые агентства присвоили организации наивысшие оценки (AAA(RU) от AKPA и ruAAA от Эксперт РА). Fitch Ratings дал РОСБАНКУ статус BBB, Moody’s Investors Service ― Baa3. По версии Forbes данная кредитная организация входит в список 3 наиболее надежных банков РФ 2019 года.
Основные направления деятельности
РОСБАНК работает на основании лицензии №2272 от 28 января 2015 года. Кредитное учреждение позиционируется как многопрофильный финансовый институт. Является участником рынка ценных бумаг, имеет лицензию на проведение операций с драгоценными металлами.
Банк оказывает полный спектр услуг для юридических и физических лиц:
кредитование, в том числе и ипотечное;
открытие депозитов;
обслуживание карт;
страхование.
Кредитное учреждение имеет развитую федеральную сеть офисов и филиалов. В нее входит больше 300 подразделений в 70 российских регионах. Среди 26 тыс банкоматов, поддерживающих клиентов РОСБАНКА, 1800 являются собственными.
По данным руководства кредитной организации, в ней обслуживается 6 тыс представителей крупного бизнеса, 77 тыс предприятий среднего сегмента и 4 млн частных лиц.
На Московской бирже компания торгуется под тикером «ROSB».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Активы всего1 425 584 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы200 650 000 тыс. руб.
- Обязательства всего1 224 934 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Отчет о финансовом положении (годовой)2020 г.
Разбивка депозитов по валютам2020 г.
Разбивка кредитного портфеля по валютам2020 г.
Структура депозитов по секторам2020 г.
Структура кредитов и займов по отраслям2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК
- Сокращенное наименованиеПАО РОСБАНК
- РуководительПОЛЯКОВ ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, Председатель правления
- СтатусАктивен
- ОтрасльБанки и финансовые институты
- Вид деятельностиДенежное посредничество прочее
- ОГРН1027739460737
- ИНН7730060164
- Юридический адрес:107078, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАШИ ПОРЫВАЕВОЙ, Д.34
- Телефон+78002005434
- E-mailmailbox@rosbank.ru
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