ПАО РОСБАНК

РОСБАНК ― универсальный банк, созданный в 1993 году. Форму публичного акционерного общества получил в ходе реорганизации 2015 года. До этого момента имел статус ЗАО, который был зарегистрирован в 1999 году. Изначально банк носил название АКБ «Независимость».

Активное развитие компании началось в 2003 году. В этот период РОСБАНК приобрел группу OBK. Данное решение помогло серьезно расширить географию присутствия. С 2006 года акционерное общество входит в состав банковской группы Société Générale (Франция).

РОСБАНК включен ЦБ РФ в список одиннадцати системно значимых кредитных организаций. С 2010 года является официальным партнером программы финансирования устойчивой энергетики. Национальные рейтинговые агентства присвоили организации наивысшие оценки (AAA(RU) от AKPA и ruAAA от Эксперт РА). Fitch Ratings дал РОСБАНКУ статус BBB, Moody’s Investors Service ― Baa3. По версии Forbes данная кредитная организация входит в список 3 наиболее надежных банков РФ 2019 года.

Основные направления деятельности

РОСБАНК работает на основании лицензии №2272 от 28 января 2015 года. Кредитное учреждение позиционируется как многопрофильный финансовый институт. Является участником рынка ценных бумаг, имеет лицензию на проведение операций с драгоценными металлами.

Банк оказывает полный спектр услуг для юридических и физических лиц:

кредитование, в том числе и ипотечное;

открытие депозитов;

обслуживание карт;

страхование.

Кредитное учреждение имеет развитую федеральную сеть офисов и филиалов. В нее входит больше 300 подразделений в 70 российских регионах. Среди 26 тыс банкоматов, поддерживающих клиентов РОСБАНКА, 1800 являются собственными.

По данным руководства кредитной организации, в ней обслуживается 6 тыс представителей крупного бизнеса, 77 тыс предприятий среднего сегмента и 4 млн частных лиц.

На Московской бирже компания торгуется под тикером «ROSB».