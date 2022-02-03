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ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:16305334 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.57%69.4 ₽
  • За неделю, max:71.6 ₽
  • За неделю, min:68 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
Капитализация1 132 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» работает на территории России с 1990 года. С тех пор предприятие прочно удерживает позиции лидера среди операторов в области семейных ресторанов. Компания входит в корпорацию «Ростик Групп», штаб-квартира расположена в Москве. Фактическое руководство представлено известными российскими бизнесменами, при этом номинальный владелец находится на Кипре (Rig Restaurants Limited).  

Акции РОСИНТЕР обращаются на Московской бирже с 2007 года. По результатам первого IPO было размещено 26% ценных бумаг, которые увеличили капитализацию компании до 384 млн долларов. 

Основные направления деятельности

РОСИНТЕР работает на российском рынке, а также в странах Балтии, Центральной Европы и СНГ. В структурном портфеле предприятия числятся следующие сети семейных ресторанов и мест общественного питания:

  • IL Patio;

  • Мама Раша;

  • Американский Бар и Гриль;

  • Планета Суши;

  • Шикари. 

Эти и другие заведения вместе с коллективом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за годы деятельности завоевали более 45 разнообразных наград в области бизнеса и социального обеспечения. 

Кроме собственных ресторанов сектора casual dining restaurants, РОСИНТЕР активно развивает международные сети Costa Coffee и T.G.I. FRIDAYS, с которыми работает на базе франчайзинга. По этой же системе предприятие стало представителем McDonald’s, и с 2012 года открывает в аэропортах и на вокзалах семейные кафе под данным брендом. 

Рестораны и кофейни ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» представлены в 42 городах. В их число входит 383 заведения общественного питания. Среди них 355 ресторанов и 28 кофеен. Компания предлагает блюда и продукты под собственным брендом и всемирно известными торговыми марками, право на использование которых перешло по договору франчайзинга. Рестораны специализируются на русской, японской, паназиатской, итальянской, и американской кухне.  

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
9 078 777тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 067 292 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 011 485 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-3 096 362 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 997 608 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства4 177 531 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
3.69Долг/EBITDA
4.13EV/EBITDA
27.56EV/OCF
2.09EV/S
-0.37P/BV
-1.45P/E
-6.7P/FCF
-0.1P/NCAV
-0.1P/NNWC
0.23P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
12.18Долг/EBITDA
18.14EV/EBITDA
-114.38EV/OCF
3.45EV/S
1.07P/BV
0.95P/E
-14.67P/FCF
2.1P/NCAV
-2.71P/NNWC
1.67P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.04Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.34Коэффициент автономии
-20.35Рентабельность общая, %
3.61Коэффициент маневренности собственного капитала
-1.64Оборачиваемость собственного капитала
-11.04Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.37Оборачиваемость оборотных активов
0.24Коэффицент текущей ликвидности
1.63Коэффициент привлечения заемного капитала
0.29Коэффицент покрытия процентов
48.09Оборачиваемость запасов
-107.04Коэффициент обеспеченности запасов
0.54Коэффициент покрытия инвестиций
169.8Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.89Индекс постоянного актива
-15.57Маржа прибыли, %
0.11Коэффициент мобильности имущества
0.22Коэффицент срочной ликвидности
7.02Оборачиваемость дебиторской задолженности
-83.67Рентабельность оборотных активов, %
-9.42Рентабельность внеоборотных активов, %
-9.3Рентабельность производственных фондов, %
-8.47Рентабельность задействованного капитала, %
25.62Рентабельность собственного капитала, %
7.05Рентабельность продаж, %
0.34Коэффициент краткосрочной задолженности
0.16Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2018 г.
897руб.Средний чек
6 426шт.Количество транзакций
4.6%LFL выручка
2.9%LFL трафик
1.6%LFL чек
272шт.Количество ресторанов
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
  • РуководительКОСТЕЕВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльПищевая промышленность
  • Вид деятельностиДеятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Юридическая информация
  • ОГРН1047796362305
  • ИНН7722514880
  • Юридический адрес:111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУШИНСКАЯ, Д.7, СТР.1
Контактная информация
  • Телефон+74957884488
  • E-mailtzotova@rosinter.ru
  • Сайтссылка