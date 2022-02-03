ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:16305334 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-0.57%69.4 ₽
- За неделю, max:71.6 ₽
- За неделю, min:68 ₽
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Общая информация
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» работает на территории России с 1990 года. С тех пор предприятие прочно удерживает позиции лидера среди операторов в области семейных ресторанов. Компания входит в корпорацию «Ростик Групп», штаб-квартира расположена в Москве. Фактическое руководство представлено известными российскими бизнесменами, при этом номинальный владелец находится на Кипре (Rig Restaurants Limited).
Акции РОСИНТЕР обращаются на Московской бирже с 2007 года. По результатам первого IPO было размещено 26% ценных бумаг, которые увеличили капитализацию компании до 384 млн долларов.
Основные направления деятельности
РОСИНТЕР работает на российском рынке, а также в странах Балтии, Центральной Европы и СНГ. В структурном портфеле предприятия числятся следующие сети семейных ресторанов и мест общественного питания:
IL Patio;
Мама Раша;
Американский Бар и Гриль;
Планета Суши;
Шикари.
Эти и другие заведения вместе с коллективом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за годы деятельности завоевали более 45 разнообразных наград в области бизнеса и социального обеспечения.
Кроме собственных ресторанов сектора casual dining restaurants, РОСИНТЕР активно развивает международные сети Costa Coffee и T.G.I. FRIDAYS, с которыми работает на базе франчайзинга. По этой же системе предприятие стало представителем McDonald’s, и с 2012 года открывает в аэропортах и на вокзалах семейные кафе под данным брендом.
Рестораны и кофейни ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» представлены в 42 городах. В их число входит 383 заведения общественного питания. Среди них 355 ресторанов и 28 кофеен. Компания предлагает блюда и продукты под собственным брендом и всемирно известными торговыми марками, право на использование которых перешло по договору франчайзинга. Рестораны специализируются на русской, японской, паназиатской, итальянской, и американской кухне.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 067 292 тыс. руб.
- Оборотные активы1 011 485 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-3 096 362 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 997 608 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства4 177 531 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
- РуководительКОСТЕЕВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльПищевая промышленность
- Вид деятельностиДеятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- ОГРН1047796362305
- ИНН7722514880
- Юридический адрес:111024, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУШИНСКАЯ, Д.7, СТР.1
- Телефон+74957884488
- E-mailtzotova@rosinter.ru
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