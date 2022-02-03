ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» работает на территории России с 1990 года. С тех пор предприятие прочно удерживает позиции лидера среди операторов в области семейных ресторанов. Компания входит в корпорацию «Ростик Групп», штаб-квартира расположена в Москве. Фактическое руководство представлено известными российскими бизнесменами, при этом номинальный владелец находится на Кипре (Rig Restaurants Limited).

Акции РОСИНТЕР обращаются на Московской бирже с 2007 года. По результатам первого IPO было размещено 26% ценных бумаг, которые увеличили капитализацию компании до 384 млн долларов.

Основные направления деятельности

РОСИНТЕР работает на российском рынке, а также в странах Балтии, Центральной Европы и СНГ. В структурном портфеле предприятия числятся следующие сети семейных ресторанов и мест общественного питания:

IL Patio;

Мама Раша;

Американский Бар и Гриль;

Планета Суши;

Шикари.

Эти и другие заведения вместе с коллективом ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за годы деятельности завоевали более 45 разнообразных наград в области бизнеса и социального обеспечения.

Кроме собственных ресторанов сектора casual dining restaurants, РОСИНТЕР активно развивает международные сети Costa Coffee и T.G.I. FRIDAYS, с которыми работает на базе франчайзинга. По этой же системе предприятие стало представителем McDonald’s, и с 2012 года открывает в аэропортах и на вокзалах семейные кафе под данным брендом.

Рестораны и кофейни ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» представлены в 42 городах. В их число входит 383 заведения общественного питания. Среди них 355 ресторанов и 28 кофеен. Компания предлагает блюда и продукты под собственным брендом и всемирно известными торговыми марками, право на использование которых перешло по договору франчайзинга. Рестораны специализируются на русской, японской, паназиатской, итальянской, и американской кухне.