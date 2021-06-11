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ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:10598177817 шт.
  • Номинал:0.01 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.18%520.9 ₽
  • За неделю, max:575.8 ₽
  • За неделю, min:513.15 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
11.06.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:18.03 ₽
  • Отсечка:05.09.2021
  • Доходность:3.35%
дивидендная история
100%
Капитализация5 520 591 млн. руб.
  • ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»40.4%
  • BP Russian Investments Limited19.75%
  • QH Oil Investments LLC18.46%
  • ООО «РН-НКИ»9.6%
  • Прочие11.79%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «НК „Роснефть“» — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России и мира. Публичное акционерное общество демонстрирует эффективность добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Появление НК неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, в частности разведкой месторождений на Сахалине в 1889 году. Основные активы Роснефть получила во времена СССР. В 1990 году большая часть компании перешла в частное владение.

Акционерами компании в 2006 году стали крупные игроки энергетического рынка BP и SINOPEC, отечественные инвесторы и более 150 тысяч обычных граждан РФ. 50% и 1 акция принадлежит государственной компании «РосНефтеГаз».

Сфера деятельности

Публичная НК осуществляет различные виды деятельности. Она занимается:

  •  разведкой и освоением новых месторождений;

  •  добычей нефти, газа, газового конденсата;

  •  подготовкой и реализацией масштабных проектов по освоению морских глубин;

  •  переработкой добытого сырья;

  •  продажей нефти, газа и продуктов переработки как внутри страны, так и за ее пределами.

Стратегическое направление — повышение доходности за счет улучшения качества управления проектами, внедрения инноваций и развития корпоративной культуры.

Котировки акций

Простые акции Роснефть поступили в свободное обращение в 2006 году. На сегодняшний день они торгуются на Московской бирже с пометкой «ROSN». Ценные бумаги включены в котировальный список I уровня. Глобальные депозитарные расписки НК присутствуют в листинге Лондонской фондовой биржи.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
16 267 000 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы12 581 000 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы3 686 000 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы6 269 000 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства6 375 000 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства3 623 000 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.47Долг/EBITDA
5.28EV/EBITDA
4.73EV/OCF
1.28EV/S
0.97P/BV
5.51P/E
5.87P/FCF
-0.96P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.8P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.5Коэффицент абсолютной ликвидности
0.39Коэффициент автономии
16.62Рентабельность общая, %
-1.01Коэффициент маневренности собственного капитала
1.3Оборачиваемость собственного капитала
-1.71Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.38Оборачиваемость оборотных активов
1.02Коэффицент текущей ликвидности
0.5Коэффициент привлечения заемного капитала
11.07Коэффицент покрытия процентов
17.95Оборачиваемость запасов
-13.93Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
4.6Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.77Индекс постоянного актива
14.28Маржа прибыли, %
0.23Коэффициент мобильности имущества
0.7Коэффицент срочной ликвидности
12.54Оборачиваемость дебиторской задолженности
34.82Рентабельность оборотных активов, %
8.85Рентабельность внеоборотных активов, %
11.23Рентабельность производственных фондов, %
7.06Рентабельность задействованного капитала, %
19.03Рентабельность собственного капитала, %
15.31Рентабельность продаж, %
0.36Коэффициент краткосрочной задолженности
0.49Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
4 151.297тыс. барр. н. э./сут.Жидкие углеводороды
1 047.6тыс. барр. н. э./сут.Товарный газ
5 198.897тыс. барр. н. э./сут.Всего добыча в сутки
204 500тыс. тРоссия
0тыс. тМеждународные проекты
204 500тыс. тВсего добыча
62 800млн куб. мРоссия
0млн куб. мМеждународные проекты
62 800млн куб. мВсего добыча газа

Запасы

2020 г.
25 816млн барр. н. э.Запасы жидких углеводородов
12 828млн барр. н. э.Запасы газа
38 644млн барр. н. э.Всего запасы углеводородов
62 090шт.Действующий фонд скважин
2 600шт.Ввод в эксплуатацию новых скважин

Переработка

2020 г.
93 010тыс. тВ России
10 970тыс. тЗа рубежом
103 980тыс. тВсего переработанно
119 000тыс. тВ России
119 000тыс. тОбщая мощность переработки

Реализация

2020 г.
115 400тыс. тЭкспорт нефти
61шт.За границей
3 057шт.Всего АЗС
5 200тыс. тВнутри страны продажи нефти
103 980тыс. тПереработка
224 580тыс. тВсего реализованно жидких углеродов
56 430млн куб. мРелизация газа,
62 200тыс. тЭкспорт нефтепродуктов
37 200тыс. тВнутри страны продажи нефтепродуктов
99 400тыс. тВсего реализованно нефтепродуктов
2 996шт.Внутри страны
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НК "РОСНЕФТЬ"
  • РуководительСЕЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, Главный исполнительный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1027700043502
  • ИНН7706107510
  • Юридический адрес:115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. СОФИЙСКАЯ, Д.26/1
Контактная информация
  • Телефон+74995178899
  • E-mailpostman@rosneft.ru
  • Сайтссылка