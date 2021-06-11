ПАО «НК „Роснефть“» — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России и мира. Публичное акционерное общество демонстрирует эффективность добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Появление НК неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, в частности разведкой месторождений на Сахалине в 1889 году. Основные активы Роснефть получила во времена СССР. В 1990 году большая часть компании перешла в частное владение.

Акционерами компании в 2006 году стали крупные игроки энергетического рынка BP и SINOPEC, отечественные инвесторы и более 150 тысяч обычных граждан РФ. 50% и 1 акция принадлежит государственной компании «РосНефтеГаз».

Сфера деятельности

Публичная НК осуществляет различные виды деятельности. Она занимается:

разведкой и освоением новых месторождений;

добычей нефти, газа, газового конденсата;

подготовкой и реализацией масштабных проектов по освоению морских глубин;

переработкой добытого сырья;

продажей нефти, газа и продуктов переработки как внутри страны, так и за ее пределами.

Стратегическое направление — повышение доходности за счет улучшения качества управления проектами, внедрения инноваций и развития корпоративной культуры.

Котировки акций

Простые акции Роснефть поступили в свободное обращение в 2006 году. На сегодняшний день они торгуются на Московской бирже с пометкой «ROSN». Ценные бумаги включены в котировальный список I уровня. Глобальные депозитарные расписки НК присутствуют в листинге Лондонской фондовой биржи.