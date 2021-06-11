ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"
- Кол-во АОИ:10598177817 шт.
- Номинал:0.01 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-6.18%520.9 ₽
- За неделю, max:575.8 ₽
- За неделю, min:513.15 ₽
- Дивиденд:18.03 ₽
- Отсечка:05.09.2021
- Доходность:3.35%
- ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»40.4%
- BP Russian Investments Limited19.75%
- QH Oil Investments LLC18.46%
- ООО «РН-НКИ»9.6%
- Прочие11.79%
Общая информация
ПАО «НК „Роснефть“» — одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России и мира. Публичное акционерное общество демонстрирует эффективность добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Появление НК неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности, в частности разведкой месторождений на Сахалине в 1889 году. Основные активы Роснефть получила во времена СССР. В 1990 году большая часть компании перешла в частное владение.
Акционерами компании в 2006 году стали крупные игроки энергетического рынка BP и SINOPEC, отечественные инвесторы и более 150 тысяч обычных граждан РФ. 50% и 1 акция принадлежит государственной компании «РосНефтеГаз».
Сфера деятельности
Публичная НК осуществляет различные виды деятельности. Она занимается:
разведкой и освоением новых месторождений;
добычей нефти, газа, газового конденсата;
подготовкой и реализацией масштабных проектов по освоению морских глубин;
переработкой добытого сырья;
продажей нефти, газа и продуктов переработки как внутри страны, так и за ее пределами.
Стратегическое направление — повышение доходности за счет улучшения качества управления проектами, внедрения инноваций и развития корпоративной культуры.
Котировки акций
Простые акции Роснефть поступили в свободное обращение в 2006 году. На сегодняшний день они торгуются на Московской бирже с пометкой «ROSN». Ценные бумаги включены в котировальный список I уровня. Глобальные депозитарные расписки НК присутствуют в листинге Лондонской фондовой биржи.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы12 581 000 000 тыс. руб.
- Оборотные активы3 686 000 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы6 269 000 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства6 375 000 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства3 623 000 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы2020 г.
Переработка2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НК "РОСНЕФТЬ"
- РуководительСЕЧИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, Главный исполнительный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1027700043502
- ИНН7706107510
- Юридический адрес:115035, ГОРОД МОСКВА, НАБ. СОФИЙСКАЯ, Д.26/1
- Телефон+74995178899
- E-mailpostman@rosneft.ru
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