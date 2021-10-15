ПАО «Россети Кубань» — крупнейшее сетевое энергопредприятие Республики Адыгея и Краснодарского края. Общество осуществляет распределение и передачу электричества по сетям с напряжением до 110 кВт. В состав предприятия входит 11 электросетевых центров, в управлении которых находится 54 районные электростанции и 200 сетевых участков.

Краткий экскурс в историю

Электрификация Кубани началась еще в 19 веке — появлялись отдельные электростанции. В 1922 году советской властью было организовано Объединение «Водэльтрам», которое управляло электростанциями. В 1993 году в ходе приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» появилось ОАО «Кубаньэнерго». В 2006 году в рамках реорганизации общества из него были выделены компании по видам деятельности. За ОАО «Кубаньэнерго» были закреплены функции передачи и распределения электричества по сетям. Статус ПАО энергопредприятие получило в 2015 году. В 2020 году компания изменила название на текущее.

Миссия компании заключается в бесперебойном энергоснабжении потребителей. В публичном поле ПАО «Россети Кубань» представлена под брендом «Россети Кубань».

Сфера деятельности

Предприятие «Россети Кубань» занимается снабжением электричеством (купленным или выработанным самостоятельно) жителей и предприятия Кубани. Деятельность компании направлена на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Акции компании

Уставной капитал Общества «Россети Кубань» в размере 30,379 млрд рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Крупнейший акционер предприятия — компания «Россети» (92% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет выпуска и продажи облигаций.

Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KUBE». Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 года компания осуществляла выплату дивидендов.