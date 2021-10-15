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ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:334657837 шт.
  • Номинал:100 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.77%60.9 ₽
  • За неделю, max:62.2 ₽
  • За неделю, min:58.9 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.90318 ₽
  • Отсечка:15.06.2020
  • Доходность:2.64%
дивидендная история
100%
Капитализация20 381 млн. руб.
  • ПАО «Россети»92.78%
  • Росимущество6.86%
  • Прочие0.36%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Кубань» — крупнейшее сетевое энергопредприятие Республики Адыгея и Краснодарского края. Общество осуществляет распределение и передачу электричества по сетям с напряжением до 110 кВт. В состав предприятия входит 11 электросетевых центров, в управлении которых находится 54 районные электростанции и 200 сетевых участков.

Краткий экскурс в историю

Электрификация Кубани началась еще в 19 веке — появлялись отдельные электростанции. В 1922 году советской властью было организовано Объединение «Водэльтрам», которое управляло электростанциями. В 1993 году в ходе приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» появилось ОАО «Кубаньэнерго». В 2006 году в рамках реорганизации общества из него были выделены компании по видам деятельности. За ОАО «Кубаньэнерго» были закреплены функции передачи и распределения электричества по сетям. Статус ПАО энергопредприятие получило в 2015 году. В 2020 году компания изменила название на текущее.

Миссия компании заключается в бесперебойном энергоснабжении потребителей. В публичном поле ПАО «Россети Кубань» представлена под брендом «Россети Кубань».

Сфера деятельности

Предприятие «Россети Кубань» занимается снабжением электричеством (купленным или выработанным самостоятельно) жителей и предприятия Кубани. Деятельность компании направлена на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Акции компании

Уставной капитал Общества «Россети Кубань» в размере 30,379 млрд рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Крупнейший акционер предприятия — компания «Россети» (92% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет выпуска и продажи облигаций.

Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KUBE». Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 года компания осуществляла выплату дивидендов.

 

 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
74 584 132тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы64 150 602 тыс. руб.
  • Оборотные активы10 433 530 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы34 611 659 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства24 444 898 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства15 547 978 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
4.29Долг/EBITDA
7.73EV/EBITDA
9.95EV/OCF
1.05EV/S
0.7P/BV
-18.59P/E
72.11P/FCF
-0.39P/NCAV
-0.37P/NNWC
0.47P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
2.43Долг/EBITDA
3.24EV/EBITDA
2.42EV/OCF
1.27EV/S
0.14P/BV
-19.84P/E
0.88P/FCF
-0.92P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.86P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.04Коэффицент абсолютной ликвидности
0.43Коэффициент автономии
-2.11Рентабельность общая, %
-0.97Коэффициент маневренности собственного капитала
1.56Оборачиваемость собственного капитала
-15.76Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.36Оборачиваемость оборотных активов
0.61Коэффицент текущей ликвидности
0.41Коэффициент привлечения заемного капитала
0.5Коэффицент покрытия процентов
25.27Оборачиваемость запасов
151.09Коэффициент обеспеченности запасов
0.76Коэффициент покрытия инвестиций
5.06Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.85Индекс постоянного актива
-2.5Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
0.69Коэффицент срочной ликвидности
6.09Оборачиваемость дебиторской задолженности
-2.6Рентабельность оборотных активов, %
-0.48Рентабельность внеоборотных активов, %
-1.87Рентабельность производственных фондов, %
-1.63Рентабельность задействованного капитала, %
-3.72Рентабельность собственного капитала, %
1.99Рентабельность продаж, %
0.26Коэффициент краткосрочной задолженности
0.07Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
92 226кмВсего
16 544МВАМощность
23 008млн КВт*часОтпуск в сеть
20 697млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
2 311млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
  • РуководительЭБЗЕЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1022301427268
  • ИНН2309001660
  • Юридический адрес:350033, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 2А
Контактная информация
  • Телефон+78001001552
  • E-mailtelet@kuben.elektra.ru
  • Сайтссылка