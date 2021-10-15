ПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
- Кол-во АОИ:334657837 шт.
- Номинал:100 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.77%60.9 ₽
- За неделю, max:62.2 ₽
- За неделю, min:58.9 ₽
- Дивиденд:1.90318 ₽
- Отсечка:15.06.2020
- Доходность:2.64%
- ПАО «Россети»92.78%
- Росимущество6.86%
- Прочие0.36%
Общая информация
ПАО «Россети Кубань» — крупнейшее сетевое энергопредприятие Республики Адыгея и Краснодарского края. Общество осуществляет распределение и передачу электричества по сетям с напряжением до 110 кВт. В состав предприятия входит 11 электросетевых центров, в управлении которых находится 54 районные электростанции и 200 сетевых участков.
Краткий экскурс в историю
Электрификация Кубани началась еще в 19 веке — появлялись отдельные электростанции. В 1922 году советской властью было организовано Объединение «Водэльтрам», которое управляло электростанциями. В 1993 году в ходе приватизации ПОЭиЭ «Краснодарэнерго» появилось ОАО «Кубаньэнерго». В 2006 году в рамках реорганизации общества из него были выделены компании по видам деятельности. За ОАО «Кубаньэнерго» были закреплены функции передачи и распределения электричества по сетям. Статус ПАО энергопредприятие получило в 2015 году. В 2020 году компания изменила название на текущее.
Миссия компании заключается в бесперебойном энергоснабжении потребителей. В публичном поле ПАО «Россети Кубань» представлена под брендом «Россети Кубань».
Сфера деятельности
Предприятие «Россети Кубань» занимается снабжением электричеством (купленным или выработанным самостоятельно) жителей и предприятия Кубани. Деятельность компании направлена на энергосбережение и повышение энергоэффективности.
Акции компании
Уставной капитал Общества «Россети Кубань» в размере 30,379 млрд рублей разделен на простые бездокументарные акции, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Крупнейший акционер предприятия — компания «Россети» (92% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет выпуска и продажи облигаций.
Ценные бумаги торгуются на ПАО «Московская биржа» под тикером «KUBE». Они включены в котировальный список 3 уровня. С 2015 года компания осуществляла выплату дивидендов.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы64 150 602 тыс. руб.
- Оборотные активы10 433 530 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы34 611 659 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства24 444 898 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства15 547 978 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ КУБАНЬ"
- РуководительЭБЗЕЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, Исполняющий обязанности генерального директора
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1022301427268
- ИНН2309001660
- Юридический адрес:350033, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, Д. 2А
- Телефон+78001001552
- E-mailtelet@kuben.elektra.ru
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