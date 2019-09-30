ПАО «Россети Сибирь» — магистральная и распределительная энергетическая компания с регионом действия в Тыве, Хакасии, Омской и Кемеровской областях, а также Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Она занимается подачей электроэнергии и обслуживанием энергетического оборудования на площади в 1,85 млн. км. кв.

Исторический экскурс

В 2004 году АЭС России пришло к концепции создания межрегионального оператора по управлению сетевым энергетическим комплексом. Так в 2005 году компания «Россети Сибирь» зарегистрировала свой уставной капитал в размере 10 млн рублей, который был разделен на 100 млн. простых акций номиналом в 10 копеек каждая.

Присоединив другие энергетические предприятия Сибири, распределительная компания увеличила свой капитал практически до 9 трлн. рублей, став крупнейшим электросетевым оператором в округе.

С 2008 года более 52% акций принадлежит «Россети». В 2011 и в 2015 годах с целью реализации проекта внешнего электроснабжения кемеровской шахты и присоединения к сети радиотелефонной связи на дороге Амур компания провела дополнительную эмиссию привилегированных акций, после чего доля в собственном капитале «Россети» составила 57,84%.

Акции компании на фондовых биржах имеют тикер «MRKS».

Сфера деятельности

Публичное акционерное общество оказывает населению и предприятиям широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения. Она занимается:

подключением новых абонентов;

подачей электроэнергии по сетям;

строительством и ремонтом ЛЭП, подстанций и трансформаторных будок;

техническим обслуживанием электрооборудования и установок.

Компания обслуживает свыше 1,7 млн. условных единиц. В подчинении оператора находится 252 тыс. км ЛЭП и более 58 тыс. подстанций с мощностью свыше 45 тыс. МВА.

Компания принимает активное участие в реализации государственных проектов, таких как улучшение инфраструктуры вокруг Богучанской ГЭС, внешнее снабжение электричеством шахты «Распдаская», подключение к сети станций операторов сотовой связи. Главная цель компании — сделать электроэнергию доступной, а ее поставку надежной.