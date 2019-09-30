ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
- Кол-во АОИ:94815163249 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-2.66%0.293 ₽
- За неделю, max:0.309 ₽
- За неделю, min:0.29 ₽
- Дивиденд:0.002917 ₽
- Отсечка:14.01.2020
- Доходность:1.05%
- ПАО «Россети»57.84%
- ERGLIS LIMITED20.1%
- Прочие22.06%
Общая информация
ПАО «Россети Сибирь» — магистральная и распределительная энергетическая компания с регионом действия в Тыве, Хакасии, Омской и Кемеровской областях, а также Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Она занимается подачей электроэнергии и обслуживанием энергетического оборудования на площади в 1,85 млн. км. кв.
Исторический экскурс
В 2004 году АЭС России пришло к концепции создания межрегионального оператора по управлению сетевым энергетическим комплексом. Так в 2005 году компания «Россети Сибирь» зарегистрировала свой уставной капитал в размере 10 млн рублей, который был разделен на 100 млн. простых акций номиналом в 10 копеек каждая.
Присоединив другие энергетические предприятия Сибири, распределительная компания увеличила свой капитал практически до 9 трлн. рублей, став крупнейшим электросетевым оператором в округе.
С 2008 года более 52% акций принадлежит «Россети». В 2011 и в 2015 годах с целью реализации проекта внешнего электроснабжения кемеровской шахты и присоединения к сети радиотелефонной связи на дороге Амур компания провела дополнительную эмиссию привилегированных акций, после чего доля в собственном капитале «Россети» составила 57,84%.
Акции компании на фондовых биржах имеют тикер «MRKS».
Сфера деятельности
Публичное акционерное общество оказывает населению и предприятиям широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения. Она занимается:
подключением новых абонентов;
подачей электроэнергии по сетям;
строительством и ремонтом ЛЭП, подстанций и трансформаторных будок;
техническим обслуживанием электрооборудования и установок.
Компания обслуживает свыше 1,7 млн. условных единиц. В подчинении оператора находится 252 тыс. км ЛЭП и более 58 тыс. подстанций с мощностью свыше 45 тыс. МВА.
Компания принимает активное участие в реализации государственных проектов, таких как улучшение инфраструктуры вокруг Богучанской ГЭС, внешнее снабжение электричеством шахты «Распдаская», подключение к сети станций операторов сотовой связи. Главная цель компании — сделать электроэнергию доступной, а ее поставку надежной.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы64 156 698 тыс. руб.
- Оборотные активы9 824 555 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы18 414 318 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства32 402 235 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства23 164 700 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
- РуководительАКИЛИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1052460054327
- ИНН2460069527
- Юридический адрес:660021, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БОГРАДА, Д.144А, -
- Телефон+78001000380
- E-mailinfo@rosseti-sib.ru
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