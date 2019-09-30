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ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:94815163249 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.66%0.293 ₽
  • За неделю, max:0.309 ₽
  • За неделю, min:0.29 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.002917 ₽
  • Отсечка:14.01.2020
  • Доходность:1.05%
дивидендная история
100%
Капитализация27 781 млн. руб.
  • ПАО «Россети»57.84%
  • ERGLIS LIMITED20.1%
  • Прочие22.06%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Сибирь» — магистральная и распределительная энергетическая компания с регионом действия в Тыве, Хакасии, Омской и Кемеровской областях, а также Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Она занимается подачей электроэнергии и обслуживанием энергетического оборудования на площади в 1,85 млн. км. кв.

Исторический экскурс

В 2004 году АЭС России пришло к концепции создания межрегионального оператора по управлению сетевым энергетическим комплексом. Так в 2005 году компания «Россети Сибирь» зарегистрировала свой уставной капитал в размере 10 млн рублей, который был разделен на 100 млн. простых акций номиналом в 10 копеек каждая.

Присоединив другие энергетические предприятия Сибири, распределительная компания увеличила свой капитал практически до 9 трлн. рублей, став крупнейшим электросетевым оператором в округе.

С 2008 года более 52% акций принадлежит «Россети». В 2011 и в 2015 годах с целью реализации проекта внешнего электроснабжения кемеровской шахты и присоединения к сети радиотелефонной связи на дороге Амур компания провела дополнительную эмиссию привилегированных акций, после чего доля в собственном капитале «Россети» составила 57,84%.

Акции компании на фондовых биржах имеют тикер «MRKS».

Сфера деятельности

Публичное акционерное общество оказывает населению и предприятиям широкий спектр услуг в сфере энергообеспечения. Она занимается:

  •  подключением новых абонентов;

  •  подачей электроэнергии по сетям;

  •  строительством и ремонтом ЛЭП, подстанций и трансформаторных будок;

  •  техническим обслуживанием электрооборудования и установок.

Компания обслуживает свыше 1,7 млн. условных единиц. В подчинении оператора находится 252 тыс. км ЛЭП и более 58 тыс. подстанций с мощностью свыше 45 тыс. МВА.

Компания принимает активное участие в реализации государственных проектов, таких как улучшение инфраструктуры вокруг Богучанской ГЭС, внешнее снабжение электричеством шахты «Распдаская», подключение к сети станций операторов сотовой связи. Главная цель компании — сделать электроэнергию доступной, а ее поставку надежной.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
73 981 253тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы64 156 698 тыс. руб.
  • Оборотные активы9 824 555 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы18 414 318 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства32 402 235 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства23 164 700 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
4.42Долг/EBITDA
7.86EV/EBITDA
39.51EV/OCF
1.2EV/S
1.66P/BV
91.08P/E
-16.97P/FCF
-0.69P/NCAV
-0.63P/NNWC
0.52P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
0.25Коэффициент автономии
2.12Рентабельность общая, %
-2.41Коэффициент маневренности собственного капитала
3.25Оборачиваемость собственного капитала
-19.23Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.62Оборачиваемость оборотных активов
0.48Коэффицент текущей ликвидности
0.63Коэффициент привлечения заемного капитала
1.47Коэффицент покрытия процентов
29.55Оборачиваемость запасов
-19.23Коэффициент обеспеченности запасов
0.71Коэффициент покрытия инвестиций
247.04Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.86Индекс постоянного актива
0.58Маржа прибыли, %
0.14Коэффициент мобильности имущества
0.47Коэффицент срочной ликвидности
8.44Оборачиваемость дебиторской задолженности
0.81Рентабельность оборотных активов, %
0.13Рентабельность внеоборотных активов, %
0.52Рентабельность производственных фондов, %
0.46Рентабельность задействованного капитала, %
1.87Рентабельность собственного капитала, %
5.84Рентабельность продаж, %
0.39Коэффициент краткосрочной задолженности
0.02Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
254 796кмВсего
55 702шт.Количество
42 900МВАМощность
58 538млн КВт*часОтпуск в сеть
54 274млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
4 264млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ"
  • РуководительАКИЛИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1052460054327
  • ИНН2460069527
  • Юридический адрес:660021, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. БОГРАДА, Д.144А, -
Контактная информация
  • Телефон+78001000380
  • E-mailinfo@rosseti-sib.ru
  • Сайтссылка