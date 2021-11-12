ПАО "РОССЕТИ ЮГ"
- Кол-во АОИ:69039057177 шт.
- Номинал:0.1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-2.10%0.04205 ₽
- За неделю, max:0.04385 ₽
- За неделю, min:0.0419 ₽
- Дивиденд:0.00813 ₽
- Отсечка:19.06.2019
- Доходность:10.93%
- ПАО «Россети»65.12%
- PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED7.71%
- Прочие27.17%
Общая информация
ПАО «Россети Юг» занимается поставкой электроэнергии потребителям 4 субъектов РФ — в Ростовской, Астраханской, Вологодской областях и республике Калмыкия.
Экскурс в историю
В рамках реформирования отечественного энергетического комплекса межрегиональная сетевая компания ПАО «Россети Юг» была зарегистрирована летом 2007 года. На протяжении года к ней присоединялись энергетические предприятия региона. В конце 2008 года ей присвоен статус единого регионального оператора на территории Юга РФ.
Поскольку компания входит в группу «Россети», бренд-символика принадлежит главному акционеру.
На сегодняшний день распределительные, ремонтные и проектные услуги сетевая компания оказывает для 8,5 млн человек. Она обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства и предприятия на территории в 334 тыс. кв. км (почти 2% от общей площади России).
Сфера деятельности
В перечень услуг, оказываемых сетевой компанией Юга, входят:
распределение и передача электроэнергии;
поддержание работоспособности электрооборудования;
обеспечение жителей региона телефонной связью;
управление холдинг-компаниями;
консультирование по коммерческим вопросам.
Миссия предприятия заключается в консолидации энергетических активов и повышении энергоэффективности при пользовании электросетями.
Акции компании
Акции ПАО «Россети Юг» торгуются на Московской фондовой бирже с пометкой «MRKY». Акции, номиналом в 0,1 рубль, находятся в обращении и дают право голоса. Контрольный пакет принадлежит компании «Россети» (более 70%). Свободные денежные средства инвесторов привлекаются за счет выпуска долгосрочных облигаций.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы34 243 416 тыс. руб.
- Оборотные активы9 353 192 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 283 059 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства17 185 988 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства21 127 561 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЮГ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЮГ"
- РуководительЭБЗЕЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1076164009096
- ИНН6164266561
- Юридический адрес:344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49
- Телефон+78632385464
- E-mailoffice@rosseti-yug.ru
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