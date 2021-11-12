ПАО «Россети Юг» занимается поставкой электроэнергии потребителям 4 субъектов РФ — в Ростовской, Астраханской, Вологодской областях и республике Калмыкия.

Экскурс в историю

В рамках реформирования отечественного энергетического комплекса межрегиональная сетевая компания ПАО «Россети Юг» была зарегистрирована летом 2007 года. На протяжении года к ней присоединялись энергетические предприятия региона. В конце 2008 года ей присвоен статус единого регионального оператора на территории Юга РФ.

Поскольку компания входит в группу «Россети», бренд-символика принадлежит главному акционеру.

На сегодняшний день распределительные, ремонтные и проектные услуги сетевая компания оказывает для 8,5 млн человек. Она обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства и предприятия на территории в 334 тыс. кв. км (почти 2% от общей площади России).

Сфера деятельности

В перечень услуг, оказываемых сетевой компанией Юга, входят:

распределение и передача электроэнергии;

поддержание работоспособности электрооборудования;

обеспечение жителей региона телефонной связью;

управление холдинг-компаниями;

консультирование по коммерческим вопросам.

Миссия предприятия заключается в консолидации энергетических активов и повышении энергоэффективности при пользовании электросетями.

Акции компании

Акции ПАО «Россети Юг» торгуются на Московской фондовой бирже с пометкой «MRKY». Акции, номиналом в 0,1 рубль, находятся в обращении и дают право голоса. Контрольный пакет принадлежит компании «Россети» (более 70%). Свободные денежные средства инвесторов привлекаются за счет выпуска долгосрочных облигаций.