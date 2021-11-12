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ПАО "РОССЕТИ ЮГ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:69039057177 шт.
  • Номинал:0.1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.10%0.04205 ₽
  • За неделю, max:0.04385 ₽
  • За неделю, min:0.0419 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.00813 ₽
  • Отсечка:19.06.2019
  • Доходность:10.93%
дивидендная история
100%
Капитализация2 903 млн. руб.
  • ПАО «Россети»65.12%
  • PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED7.71%
  • Прочие27.17%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Юг» занимается поставкой электроэнергии потребителям 4 субъектов РФ — в Ростовской, Астраханской, Вологодской областях и республике Калмыкия.

Экскурс в историю

В рамках реформирования отечественного энергетического комплекса межрегиональная сетевая компания ПАО «Россети Юг» была зарегистрирована летом 2007 года. На протяжении года к ней присоединялись энергетические предприятия региона. В конце 2008 года ей присвоен статус единого регионального оператора на территории Юга РФ.

Поскольку компания входит в группу «Россети», бренд-символика принадлежит главному акционеру.

На сегодняшний день распределительные, ремонтные и проектные услуги сетевая компания оказывает для 8,5 млн человек. Она обеспечивает электроэнергией домашние хозяйства и предприятия на территории в 334 тыс. кв. км (почти 2% от общей площади России).

Сфера деятельности

В перечень услуг, оказываемых сетевой компанией Юга, входят:

  •  распределение и передача электроэнергии;

  •  поддержание работоспособности электрооборудования;

  •  обеспечение жителей региона телефонной связью;

  •  управление холдинг-компаниями;

  •  консультирование по коммерческим вопросам.

Миссия предприятия заключается в консолидации энергетических активов и повышении энергоэффективности при пользовании электросетями.

Акции компании

Акции ПАО «Россети Юг» торгуются на Московской фондовой бирже с пометкой «MRKY». Акции, номиналом в 0,1 рубль, находятся в обращении и дают право голоса. Контрольный пакет принадлежит компании «Россети» (более 70%). Свободные денежные средства инвесторов привлекаются за счет выпуска долгосрочных облигаций.

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
43 596 608тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы34 243 416 тыс. руб.
  • Оборотные активы9 353 192 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 283 059 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства17 185 988 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства21 127 561 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
5.19Долг/EBITDA
7.15EV/EBITDA
11.62EV/OCF
0.7EV/S
1.93P/BV
-20.78P/E
8.77P/FCF
-0.29P/NCAV
-0.26P/NNWC
0.19P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.09Коэффицент абсолютной ликвидности
0.1Коэффициент автономии
0Рентабельность общая, %
-6.62Коэффициент маневренности собственного капитала
10.4Оборачиваемость собственного капитала
-23.48Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.36Оборачиваемость оборотных активов
0.69Коэффицент текущей ликвидности
0.82Коэффициент привлечения заемного капитала
0.85Коэффицент покрытия процентов
34.83Оборачиваемость запасов
-23.48Коэффициент обеспеченности запасов
0.64Коэффициент покрытия инвестиций
3.65Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.75Индекс постоянного актива
-0.92Маржа прибыли, %
0.25Коэффициент мобильности имущества
0.92Коэффицент срочной ликвидности
4.56Оборачиваемость дебиторской задолженности
-0.87Рентабельность оборотных активов, %
-0.3Рентабельность внеоборотных активов, %
-1.17Рентабельность производственных фондов, %
-0.9Рентабельность задействованного капитала, %
-10.72Рентабельность собственного капитала, %
3.62Рентабельность продаж, %
0.4Коэффициент краткосрочной задолженности
0.14Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2020 г.
155 558кмВоздушные линии
2 806кмКабельные линии
158 364кмВсего
34 191шт.Количество
24 012МВАМощность
25 261млн КВт*часОтпуск в сеть
23 122млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
2 139млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЮГ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ ЮГ"
  • РуководительЭБЗЕЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1076164009096
  • ИНН6164266561
  • Юридический адрес:344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, Д. 49
Контактная информация
  • Телефон+78632385464
  • E-mailoffice@rosseti-yug.ru
  • Сайтссылка