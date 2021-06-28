ПАО «Россети Московский регион» занимается распределением электричества в Московском регионе и предоставляет услугу присоединения потребителей к сетям. В структуре предприятия числится 8 филиалов и 3 дочерние компании. Электроэнергию ПАО «Россети Московский регион» получает от генерирующих компаний. Ее передают гарантированным поставщикам и конечным потребителям.

Краткий экскурс в историю

Общество было образовано в 2005 году после раздела «Мосэнерго». Оно обеспечивает электричеством более 96% потребителей Москвы и 95% потребителей Московской области. Штаб-квартира находится в Москве.

В 2018 году предприятию удалось минимизировать затраты электричества на 324 млн кВт*ч, сэкономив 797,5 млн рублей. В стратегических планах 2019-2023 года значится уменьшение потерь на 6,4%.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Россети Московский регион» в размере 24,354 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рублей. Крупнейшим акционером энергопредприятия является ПАО «Россети» (50,9% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.

На сегодняшний день купля продажа акций совершается на Московской бирже под тикером «MSRS» (ценные бумаги включены во 2 котировальный список). Дивиденды выплачиваются регулярно. Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» присвоило предприятию наивысший уровень менеджмента — «А++».