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ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:48707091574 шт.
  • Номинал:0.5 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.28%1.12 ₽
  • За неделю, max:1.2235 ₽
  • За неделю, min:1.1135 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0493 ₽
  • Отсечка:01.06.2021
  • Доходность:3.95%
дивидендная история
100%
Капитализация54 552 млн. руб.
  • ПАО «Россети»50.9%
  • ЗАО «ЛИДЕР»17.62%
  • «Газпромбанк» (ОАО)9.77%
  • ООО «УК „АГАНА“»6.19%
  • ОАО «ОЭК-Финанс»5.05%
  • Прочие10.47%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Россети Московский регион» занимается распределением электричества в Московском регионе и предоставляет услугу присоединения потребителей к сетям. В структуре предприятия числится 8 филиалов и 3 дочерние компании. Электроэнергию ПАО «Россети Московский регион» получает от генерирующих компаний. Ее передают гарантированным поставщикам и конечным потребителям.

Краткий экскурс в историю

Общество было образовано в 2005 году после раздела «Мосэнерго». Оно обеспечивает электричеством более 96% потребителей Москвы и 95% потребителей Московской области. Штаб-квартира находится в Москве.

В 2018 году предприятию удалось минимизировать затраты электричества на 324 млн кВт*ч, сэкономив 797,5 млн рублей. В стратегических планах 2019-2023 года значится уменьшение потерь на 6,4%.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «Россети Московский регион» в размере 24,354 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рублей. Крупнейшим акционером энергопредприятия является ПАО «Россети» (50,9% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.

На сегодняшний день купля продажа акций совершается на Московской бирже под тикером «MSRS» (ценные бумаги включены во 2 котировальный список). Дивиденды выплачиваются регулярно. Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» присвоило предприятию наивысший уровень менеджмента — «А++».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
371 796 375тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы337 265 180 тыс. руб.
  • Оборотные активы34 531 195 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы190 152 312 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства110 050 880 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства71 593 183 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.96Долг/EBITDA
3.41EV/EBITDA
6.91EV/OCF
0.76EV/S
0.31P/BV
5.71P/E
5.88P/FCF
-0.39P/NCAV
-0.36P/NNWC
0.32P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
2.01Долг/EBITDA
1.04EV/EBITDA
6.65EV/OCF
1.9EV/S
-0.01P/BV
62.72P/E
0.22P/FCF
-0.79P/NCAV
-0.73P/NNWC
1.51P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.07Коэффицент абсолютной ликвидности
0.51Коэффициент автономии
7.33Рентабельность общая, %
-0.79Коэффициент маневренности собственного капитала
0.89Оборачиваемость собственного капитала
-34.11Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
5.67Оборачиваемость оборотных активов
0.43Коэффицент текущей ликвидности
0.27Коэффициент привлечения заемного капитала
2.77Коэффицент покрытия процентов
40.72Оборачиваемость запасов
-34.11Коэффициент обеспеченности запасов
0.81Коэффициент покрытия инвестиций
8.54Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.92Индекс постоянного актива
5.65Маржа прибыли, %
0.08Коэффициент мобильности имущества
0.4Коэффицент срочной ликвидности
12.46Оборачиваемость дебиторской задолженности
8.78Рентабельность оборотных активов, %
0.76Рентабельность внеоборотных активов, %
2.99Рентабельность производственных фондов, %
2.79Рентабельность задействованного капитала, %
5.5Рентабельность собственного капитала, %
9.43Рентабельность продаж, %
0.4Коэффициент краткосрочной задолженности
0.16Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2017 г.
75 206кмВоздушные линии
80 649кмКабельные линии
155 855кмВсего
39 771шт.Количество
77 805МВАМощность
90 231млн КВт*часОтпуск в сеть
82 800млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
7 431млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
  • РуководительСИНЮТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Юридическая информация
  • ОГРН1057746555811
  • ИНН5036065113
  • Юридический адрес:115114, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2
Контактная информация
  • Телефон+78007004070
  • E-mailir@moesk.ru
  • Сайтссылка