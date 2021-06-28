ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
- Кол-во АОИ:48707091574 шт.
- Номинал:0.5 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:-6.28%1.12 ₽
- За неделю, max:1.2235 ₽
- За неделю, min:1.1135 ₽
- Дивиденд:0.0493 ₽
- Отсечка:01.06.2021
- Доходность:3.95%
- ПАО «Россети»50.9%
- ЗАО «ЛИДЕР»17.62%
- «Газпромбанк» (ОАО)9.77%
- ООО «УК „АГАНА“»6.19%
- ОАО «ОЭК-Финанс»5.05%
- Прочие10.47%
Общая информация
ПАО «Россети Московский регион» занимается распределением электричества в Московском регионе и предоставляет услугу присоединения потребителей к сетям. В структуре предприятия числится 8 филиалов и 3 дочерние компании. Электроэнергию ПАО «Россети Московский регион» получает от генерирующих компаний. Ее передают гарантированным поставщикам и конечным потребителям.
Краткий экскурс в историю
Общество было образовано в 2005 году после раздела «Мосэнерго». Оно обеспечивает электричеством более 96% потребителей Москвы и 95% потребителей Московской области. Штаб-квартира находится в Москве.
В 2018 году предприятию удалось минимизировать затраты электричества на 324 млн кВт*ч, сэкономив 797,5 млн рублей. В стратегических планах 2019-2023 года значится уменьшение потерь на 6,4%.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «Россети Московский регион» в размере 24,354 млрд рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,5 рублей. Крупнейшим акционером энергопредприятия является ПАО «Россети» (50,9% Уставного капитала). Дополнительный капитал привлекается за счет размещения облигаций.
На сегодняшний день купля продажа акций совершается на Московской бирже под тикером «MSRS» (ценные бумаги включены во 2 котировальный список). Дивиденды выплачиваются регулярно. Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» присвоило предприятию наивысший уровень менеджмента — «А++».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы337 265 180 тыс. руб.
- Оборотные активы34 531 195 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы190 152 312 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства110 050 880 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства71 593 183 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производственные показатели2017 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"
- РуководительСИНЮТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиПередача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- ОГРН1057746555811
- ИНН5036065113
- Юридический адрес:115114, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ, Д. 3, СТР 2
- Телефон+78007004070
- E-mailir@moesk.ru
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