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ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:2574914954 шт.
  • Номинал:0.0025 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-3.15%69.73 ₽
  • За неделю, max:73.25 ₽
  • За неделю, min:69.05 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:5 ₽
  • Отсечка:12.07.2021
  • Доходность:4.87%
дивидендная история
100%
Капитализация193 464 млн. руб.
  • Росимущество45.04%
  • ООО «Мобител»12%
  • Прочие42.96%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Ростелеком» является самым крупным отечественным провайдером в области предоставления цифровых услуг. Компания была создана в 1992 по распоряжению Госкомимущества. Годом позже предприятие получило статус ОАО и стало коммерческой структурой. Изначально в состав Ростелекома было включено 20 государственных организаций, работающих в сфере международной и междугородной связи. 

В настоящее время компания является публичной. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «RTKM» и «RTKMP». 

Ключевые направления деятельности

На массовом рынке Ростелеком является крупнейшим провайдером цифровых решений и оказывает услуги во всех сегментах данного сектора, охватывая миллионы домохозяйств по всей России. 

С 2006 года ПАО «Ростелеком» стал магистральным интернет-провайдером. Кроме доступа к ШПД, предприятие оказывает услуги в следующих сферах. 

  1. Сотовая связь. 

  2. Цифровое телевидение. 

  3. Местная и дальняя телефония. 

  4. Облачные сервисы. 

  5. Кибербезопасность. 

  6. Хранение и обработка данных.

  7. Интеграция новейших цифровых решений в разные отрасли. 

С 2014 года компания занимается оказанием универсальных услуг связи по территории всей России. Такая обязанность была возложена Правительством РФ. Вместе с этим, ПАО «Ростелеком» было назначено единственным уполномоченным исполнителем федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства. С 2018 года компания выступает в роли ключевого поставщика интернет-услуг в медицинских учреждениях России. 

Благодаря активному развитию и внедрению многочисленных перспективных решений ПАО «Ростелеком» смогло занять лидирующие позиции в своем рыночном сегменте. Услугами интернет-доступа пользуется больше 13 млн абонентов, аудитория платного ТВ насчитывает 10,4 млн человек. Компания считается технологическим лидером в области кибербезопасности, организации системы электронного правительства, создании дата-центров. Стабильное финансовое положение подтверждается рейтингами от агентств Standard & Poor’s (BB+), AKPA (AA(RU)), Fitch Ratings (BBB-).

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
1 055 742 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы899 415 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы156 327 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы231 807 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства594 204 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства229 731 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.77Долг/EBITDA
3.28EV/EBITDA
4.65EV/OCF
1.22EV/S
1.39P/BV
10.97P/E
9.35P/FCF
-0.48P/NCAV
-0.45P/NNWC
0.56P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
1.23Долг/EBITDA
5.01EV/EBITDA
6.36EV/OCF
1.85EV/S
65.59P/BV
8.48P/E
-9.54P/FCF
-0.88P/NCAV
-0.77P/NNWC
1P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.18Коэффицент абсолютной ликвидности
0.22Коэффициент автономии
6.97Рентабельность общая, %
-2.88Коэффициент маневренности собственного капитала
2.54Оборачиваемость собственного капитала
-4.27Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.07Оборачиваемость оборотных активов
0.68Коэффицент текущей ликвидности
0.72Коэффициент привлечения заемного капитала
2.11Коэффицент покрытия процентов
49.03Оборачиваемость запасов
-49.55Коэффициент обеспеченности запасов
0.78Коэффициент покрытия инвестиций
4.65Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.85Индекс постоянного актива
5.11Маржа прибыли, %
0.15Коэффициент мобильности имущества
0.58Коэффицент срочной ликвидности
7.11Оборачиваемость дебиторской задолженности
20.83Рентабельность оборотных активов, %
3.33Рентабельность внеоборотных активов, %
3.28Рентабельность производственных фондов, %
2.87Рентабельность задействованного капитала, %
13.01Рентабельность собственного капитала, %
12.9Рентабельность продаж, %
0.28Коэффициент краткосрочной задолженности
0.27Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Абонентская база

2020 г.
14Млн чел.Телефония
13.5Млн чел.Интернет
10.8Млн чел.Платное ТВ
46.6Млн чел.Мобильная
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
  • РуководительОсеевский Михаил Эдуардович, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльСвязь и телекоммуникация
  • Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
Юридическая информация
  • ОГРН1027700198767
  • ИНН7707049388
  • Юридический адрес:191002, Россия, г. Краснодар, ул. Достоевского, д. 15, корпус 1
Контактная информация
  • Телефон+78007073810
  • E-mailinfo@rostelecom.ru
  • Сайтссылка