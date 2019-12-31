ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
- Кол-во АОИ:2574914954 шт.
- Номинал:0.0025 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-3.15%69.73 ₽
- За неделю, max:73.25 ₽
- За неделю, min:69.05 ₽
- Дивиденд:5 ₽
- Отсечка:12.07.2021
- Доходность:4.87%
- Росимущество45.04%
- ООО «Мобител»12%
- Прочие42.96%
Общая информация
ПАО «Ростелеком» является самым крупным отечественным провайдером в области предоставления цифровых услуг. Компания была создана в 1992 по распоряжению Госкомимущества. Годом позже предприятие получило статус ОАО и стало коммерческой структурой. Изначально в состав Ростелекома было включено 20 государственных организаций, работающих в сфере международной и междугородной связи.
В настоящее время компания является публичной. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «RTKM» и «RTKMP».
Ключевые направления деятельности
На массовом рынке Ростелеком является крупнейшим провайдером цифровых решений и оказывает услуги во всех сегментах данного сектора, охватывая миллионы домохозяйств по всей России.
С 2006 года ПАО «Ростелеком» стал магистральным интернет-провайдером. Кроме доступа к ШПД, предприятие оказывает услуги в следующих сферах.
Сотовая связь.
Цифровое телевидение.
Местная и дальняя телефония.
Облачные сервисы.
Кибербезопасность.
Хранение и обработка данных.
Интеграция новейших цифровых решений в разные отрасли.
С 2014 года компания занимается оказанием универсальных услуг связи по территории всей России. Такая обязанность была возложена Правительством РФ. Вместе с этим, ПАО «Ростелеком» было назначено единственным уполномоченным исполнителем федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства. С 2018 года компания выступает в роли ключевого поставщика интернет-услуг в медицинских учреждениях России.
Благодаря активному развитию и внедрению многочисленных перспективных решений ПАО «Ростелеком» смогло занять лидирующие позиции в своем рыночном сегменте. Услугами интернет-доступа пользуется больше 13 млн абонентов, аудитория платного ТВ насчитывает 10,4 млн человек. Компания считается технологическим лидером в области кибербезопасности, организации системы электронного правительства, создании дата-центров. Стабильное финансовое положение подтверждается рейтингами от агентств Standard & Poor’s (BB+), AKPA (AA(RU)), Fitch Ratings (BBB-).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы899 415 000 тыс. руб.
- Оборотные активы156 327 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы231 807 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства594 204 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства229 731 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Абонентская база2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
- РуководительОсеевский Михаил Эдуардович, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльСвязь и телекоммуникация
- Вид деятельностиДеятельность в области связи на базе проводных технологий
- ОГРН1027700198767
- ИНН7707049388
- Юридический адрес:191002, Россия, г. Краснодар, ул. Достоевского, д. 15, корпус 1
- Телефон+78007073810
- E-mailinfo@rostelecom.ru
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