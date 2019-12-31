ПАО «Ростелеком» является самым крупным отечественным провайдером в области предоставления цифровых услуг. Компания была создана в 1992 по распоряжению Госкомимущества. Годом позже предприятие получило статус ОАО и стало коммерческой структурой. Изначально в состав Ростелекома было включено 20 государственных организаций, работающих в сфере международной и междугородной связи.

В настоящее время компания является публичной. Ее акции торгуются на Московской бирже под тикерами «RTKM» и «RTKMP».

Ключевые направления деятельности

На массовом рынке Ростелеком является крупнейшим провайдером цифровых решений и оказывает услуги во всех сегментах данного сектора, охватывая миллионы домохозяйств по всей России.

С 2006 года ПАО «Ростелеком» стал магистральным интернет-провайдером. Кроме доступа к ШПД, предприятие оказывает услуги в следующих сферах.

Сотовая связь. Цифровое телевидение. Местная и дальняя телефония. Облачные сервисы. Кибербезопасность. Хранение и обработка данных. Интеграция новейших цифровых решений в разные отрасли.

С 2014 года компания занимается оказанием универсальных услуг связи по территории всей России. Такая обязанность была возложена Правительством РФ. Вместе с этим, ПАО «Ростелеком» было назначено единственным уполномоченным исполнителем федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства. С 2018 года компания выступает в роли ключевого поставщика интернет-услуг в медицинских учреждениях России.

Благодаря активному развитию и внедрению многочисленных перспективных решений ПАО «Ростелеком» смогло занять лидирующие позиции в своем рыночном сегменте. Услугами интернет-доступа пользуется больше 13 млн абонентов, аудитория платного ТВ насчитывает 10,4 млн человек. Компания считается технологическим лидером в области кибербезопасности, организации системы электронного правительства, создании дата-центров. Стабильное финансовое положение подтверждается рейтингами от агентств Standard & Poor’s (BB+), AKPA (AA(RU)), Fitch Ratings (BBB-).