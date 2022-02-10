United Company RUSAL Plc
- Кол-во АОИ:15193014862 шт.
- Номинал:0.01 $
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-5.83%78.61 ₽
- За неделю, max:89.25 ₽
- За неделю, min:77.11 ₽
- Дивиденд:1.15 ₽
- Отсечка:08.09.2017
- Доходность:2.79%
- Холдинговая компания En+ Group56.88%
- Sual partners ltd26.5%
- Свободное обращение16.62%
Общая информация
Компания «Русал» является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, сбываемого на 5 континентах. Продукция под маркой «ALLOW» изготавливается на 40 заводах 13 стран мира. По производству алюминия, глинозема и фольги промышленной группе в мире нет равных. Кроме того, объединенное предприятие владеет 28% акций ГМК «Норильский никель» и 50% Экибазтузского каменноугольного месторождения.
Холдинг United Company RUSAL Plc был создан в 2007 году путем объединения швейцарской компании по производству глинозема Glencore с предприятиями «Русал» и «Суал». Промышленная группа зарегистрирована на Кипре.
United Company RUSAL Plc сегодня
Сфера деятельности
Сфера деятельности холдинга — цветная металлургия. На 7 предприятиях группы совершается добыча бокситов — сырья, на основе которого производят алюминий. Многочисленные заводы компании занимаются производством:
алюминия;
кремния;
глинозема;
порошков;
фольги;
вторичного алюминия.
Энергетический дивизион холдинга занимается добычей и продажей угля.
Акции компании
Крупнейшими акционерами компании являются предприятия «En+» и «СУАЛ». В свободном обращении пребывает 16,62% акций компании. В 2010 году состоялось первичное размещение акций предприятия на Гонконгской фондовой бирже, а ГДР на парижской бирже NYSE Euronext. Купля-продажа акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «RUAL».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы12 402 млн. USD
- Оборотные активы8 064 млн. USD
Пассивы
- Капитал и резервы9 340 млн. USD
- Долгосрочные обязательства7 547 млн. USD
- Краткосрочные обязательства3 579 млн. USD
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от всех видов деятельности2020 г.
Производство и реализация алюминия2020 г.
Производство и реализация глинозема2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74957205170
- E-maildocuments@rusal.com
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