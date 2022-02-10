Компания «Русал» является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, сбываемого на 5 континентах. Продукция под маркой «ALLOW» изготавливается на 40 заводах 13 стран мира. По производству алюминия, глинозема и фольги промышленной группе в мире нет равных. Кроме того, объединенное предприятие владеет 28% акций ГМК «Норильский никель» и 50% Экибазтузского каменноугольного месторождения.

Холдинг United Company RUSAL Plc был создан в 2007 году путем объединения швейцарской компании по производству глинозема Glencore с предприятиями «Русал» и «Суал». Промышленная группа зарегистрирована на Кипре.

United Company RUSAL Plc сегодня

Сфера деятельности

Сфера деятельности холдинга — цветная металлургия. На 7 предприятиях группы совершается добыча бокситов — сырья, на основе которого производят алюминий. Многочисленные заводы компании занимаются производством:

алюминия;

кремния;

глинозема;

порошков;

фольги;

вторичного алюминия.

Энергетический дивизион холдинга занимается добычей и продажей угля.

Акции компании

Крупнейшими акционерами компании являются предприятия «En+» и «СУАЛ». В свободном обращении пребывает 16,62% акций компании. В 2010 году состоялось первичное размещение акций предприятия на Гонконгской фондовой бирже, а ГДР на парижской бирже NYSE Euronext. Купля-продажа акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «RUAL».