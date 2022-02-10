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United Company RUSAL Plc

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:15193014862 шт.
  • Номинал:0.01 $
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-5.83%78.61 ₽
  • За неделю, max:89.25 ₽
  • За неделю, min:77.11 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:1.15 ₽
  • Отсечка:08.09.2017
  • Доходность:2.79%
дивидендная история
100%
Капитализация1 194 323 млн. руб.
  • Холдинговая компания En+ Group56.88%
  • Sual partners ltd26.5%
  • Свободное обращение16.62%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Компания «Русал» является крупнейшим производителем низкоуглеродного алюминия, сбываемого на 5 континентах. Продукция под маркой «ALLOW» изготавливается на 40 заводах 13 стран мира. По производству алюминия, глинозема и фольги промышленной группе в мире нет равных. Кроме того, объединенное предприятие владеет 28% акций ГМК «Норильский никель» и 50% Экибазтузского каменноугольного месторождения.

Холдинг United Company RUSAL Plc был создан в 2007 году путем объединения швейцарской компании по производству глинозема Glencore с предприятиями «Русал» и «Суал». Промышленная группа зарегистрирована на Кипре.

United Company RUSAL Plc сегодня

Сфера деятельности

Сфера деятельности холдинга — цветная металлургия. На 7 предприятиях группы совершается добыча бокситов — сырья, на основе которого производят алюминий. Многочисленные заводы компании занимаются производством:

  •  алюминия;

  •  кремния;

  •  глинозема;

  •  порошков;

  •  фольги;

  •  вторичного алюминия.

Энергетический дивизион холдинга занимается добычей и продажей угля.

Акции компании

Крупнейшими акционерами компании являются предприятия «En+» и «СУАЛ». В свободном обращении пребывает 16,62% акций компании. В 2010 году состоялось первичное размещение акций предприятия на Гонконгской фондовой бирже, а ГДР на парижской бирже NYSE Euronext. Купля-продажа акций совершается на Московской фондовой бирже под тикером «RUAL».

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
20 466млн. USD

Активы

  • Внеоборотные активы12 402 млн. USD
  • Оборотные активы8 064 млн. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы9 340 млн. USD
  • Долгосрочные обязательства7 547 млн. USD
  • Краткосрочные обязательства3 579 млн. USD
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
2.07Долг/EBITDA
10.03EV/EBITDA
12.68EV/OCF
1.97EV/S
1.67P/BV
5.38P/E
140.74P/FCF
0P/NCAV
0P/NNWC
1.56P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.05Коэффицент абсолютной ликвидности
0.84Коэффициент автономии
20.53Рентабельность общая, %
0.14Коэффициент маневренности собственного капитала
1.78Оборачиваемость собственного капитала
-0.38Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.96Оборачиваемость оборотных активов
2.25Коэффицент текущей ликвидности
0.58Коэффициент привлечения заемного капитала
5.24Оборачиваемость запасов
-1.13Коэффициент обеспеченности запасов
0.83Коэффициент покрытия инвестиций
7.5Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.33Индекс постоянного актива
19.81Маржа прибыли, %
0.65Коэффициент мобильности имущества
1.45Коэффицент срочной ликвидности
10.23Оборачиваемость дебиторской задолженности
38.76Рентабельность оборотных активов, %
24.64Рентабельность внеоборотных активов, %
8.41Рентабельность производственных фондов, %
14.61Рентабельность задействованного капитала, %
35.35Рентабельность собственного капитала, %
22Рентабельность продаж, %
3.11Коэффициент краткосрочной задолженности
0.47Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от всех видов деятельности

2020 г.
7 088млн. USDРеализация алюминия
533млн. USDРеализация глинозема
381млн. USDРеализация фольги
564млн. USDПрочая выручка
8 566млн. USDИтого

Производство и реализация алюминия

2020 г.
3 756тыс. тОбъем производства алюминия
3 926тыс. тОбъем реализации алюминия
1 805долл. США/тСредневзвешенная цена реализации

Производство и реализация глинозема

2020 г.
8 182тыс. тОбъем производства глинозема
1 729тыс. тОбъем реализации глинозема
308долл. США/тСредневзвешенная цена реализации
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Прочие документы от 09.02.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74957205170
  • E-maildocuments@rusal.com
  • Сайтссылка