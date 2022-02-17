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ПАО "РУСГИДРО"

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  • Кол-во АОИ:426288813551 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.14%0.7499 ₽
  • За неделю, max:0.7722 ₽
  • За неделю, min:0.7122 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.0530482 ₽
  • Отсечка:10.07.2021
  • Доходность:6.14%
дивидендная история
100%
Капитализация319 674 млн. руб.
  • Российская Федерация в лице Росимущества62.2%
  • Банк ВТБ (ПАО)13.34%
  • ООО «Авитранс»6.05%
  • Прочие18.41%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «РусГидро» — крупнейший российский холдинг по производству энергии из возобновляемых источников, трансформирующих энергию воды, солнца и ветра в электричество и тепло. Компания владеет 60 ГЭС, тепловыми станциями и электросетевыми установками Дальнего Востока. В состав Группы также входят энергосбытовые компании и научно-исследовательские институты.

В рамках реализации программы по реформированию энергетического комплекса РФ в 2004 году было создано общество «РусГидро». В 2012 году прошла докапитализации компании на сумму 50 млрд рублей. Полученные деньги были направлены на строительство ТЭЦ и ГЭС.

Сфера деятельности

Холдинг «РусГидро» занимается:

  •  производством тепловой и электрической энергии;

  •  научно-исследовательской деятельностью в сфере энергетики;

  •  предоставлением инжиниринговых услуг;

  •  инвестиционной деятельностью;

  •  сбытом электроэнергии.

Сбытовой сектор Группы представлен 3 гарантирующими поставщиками в Рязанской области, Красноярском крае и Республике Чувашия. Компания ориентирована на предоставление инжиниринговых услуг по управлению ГЭС за рубежом.

Холдинг также владеет 100% акций ОАО «РАО Энергосистемы Востока», в состав которых входят энергетические компании общей энергомощностью 9 тыс. МВт и тепловой мощностью 19 тыс. Гкал/час.

Акции компании

Уставной капитал компании (свыше 426 млрд рублей) разделен на обыкновенные акции. Крупнейшими акционерами Группы является Российская Федерация (свыше 61%) и ВТБ-банк (свыше 13%).

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «HYDR». Они включены в котировальный список 1 уровня. В 2008-2009 годах открыта программа депозитарных расписок, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Дивиденды выплачиваются регулярно.

Кредитное рейтинговое агентство присвоило ПАО «РусГидро» рейтинг ААА(RU)/стабильный прогноз.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
963 966 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы763 179 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы200 787 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы638 923 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства161 645 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства163 398 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
1.17Долг/EBITDA
3.85EV/EBITDA
4.72EV/OCF
0.77EV/S
0.51P/BV
4.14P/E
16.11P/FCF
-2.63P/NCAV
-1.61P/NNWC
0.54P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.27Долг/EBITDA
3EV/EBITDA
3.57EV/OCF
0.73EV/S
0.54P/BV
5.71P/E
8.33P/FCF
-16.41P/NCAV
-7.17P/NNWC
0.66P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.36Коэффицент абсолютной ликвидности
0.66Коэффициент автономии
18.14Рентабельность общая, %
-0.19Коэффициент маневренности собственного капитала
0.96Оборачиваемость собственного капитала
-0.62Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.86Оборачиваемость оборотных активов
1.23Коэффицент текущей ликвидности
0.2Коэффициент привлечения заемного капитала
7.96Коэффицент покрытия процентов
15.21Оборачиваемость запасов
-3.06Коэффициент обеспеченности запасов
0.83Коэффициент покрытия инвестиций
9.77Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.19Индекс постоянного актива
13.03Маржа прибыли, %
0.21Коэффициент мобильности имущества
0.71Коэффицент срочной ликвидности
10.59Оборачиваемость дебиторской задолженности
37.32Рентабельность оборотных активов, %
10.4Рентабельность внеоборотных активов, %
9.88Рентабельность производственных фондов, %
23.25Рентабельность задействованного капитала, %
12.51Рентабельность собственного капитала, %
17.99Рентабельность продаж, %
0.5Коэффициент краткосрочной задолженности
0.29Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные мощности

2021 г.
38 151МВтУстановленная электрическая мощность
18 551Гкал/чУстановленная тепловая мощность
126 528млн кВт*чВыработка э/э
30 109тыс. ГкалОтпуск тепла
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РУСГИДРО"
  • РуководительХМАРИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, Председатель правления - генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: генерация
  • Вид деятельностиТорговля электроэнергией
Юридическая информация
  • ОГРН1042401810494
  • ИНН2460066195
  • Юридический адрес:660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДУБРОВИНСКОГО, Д. 43, К. 1
Контактная информация
  • Телефон+78002006112
  • E-mailoffice@rushydro.ru
  • Сайтссылка