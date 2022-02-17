ПАО "РУСГИДРО"
- Кол-во АОИ:426288813551 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:+3.14%0.7499 ₽
- За неделю, max:0.7722 ₽
- За неделю, min:0.7122 ₽
- Дивиденд:0.0530482 ₽
- Отсечка:10.07.2021
- Доходность:6.14%
- Российская Федерация в лице Росимущества62.2%
- Банк ВТБ (ПАО)13.34%
- ООО «Авитранс»6.05%
- Прочие18.41%
Общая информация
ПАО «РусГидро» — крупнейший российский холдинг по производству энергии из возобновляемых источников, трансформирующих энергию воды, солнца и ветра в электричество и тепло. Компания владеет 60 ГЭС, тепловыми станциями и электросетевыми установками Дальнего Востока. В состав Группы также входят энергосбытовые компании и научно-исследовательские институты.
В рамках реализации программы по реформированию энергетического комплекса РФ в 2004 году было создано общество «РусГидро». В 2012 году прошла докапитализации компании на сумму 50 млрд рублей. Полученные деньги были направлены на строительство ТЭЦ и ГЭС.
Сфера деятельности
Холдинг «РусГидро» занимается:
производством тепловой и электрической энергии;
научно-исследовательской деятельностью в сфере энергетики;
предоставлением инжиниринговых услуг;
инвестиционной деятельностью;
сбытом электроэнергии.
Сбытовой сектор Группы представлен 3 гарантирующими поставщиками в Рязанской области, Красноярском крае и Республике Чувашия. Компания ориентирована на предоставление инжиниринговых услуг по управлению ГЭС за рубежом.
Холдинг также владеет 100% акций ОАО «РАО Энергосистемы Востока», в состав которых входят энергетические компании общей энергомощностью 9 тыс. МВт и тепловой мощностью 19 тыс. Гкал/час.
Акции компании
Уставной капитал компании (свыше 426 млрд рублей) разделен на обыкновенные акции. Крупнейшими акционерами Группы является Российская Федерация (свыше 61%) и ВТБ-банк (свыше 13%).
Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «HYDR». Они включены в котировальный список 1 уровня. В 2008-2009 годах открыта программа депозитарных расписок, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Дивиденды выплачиваются регулярно.
Кредитное рейтинговое агентство присвоило ПАО «РусГидро» рейтинг ААА(RU)/стабильный прогноз.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы763 179 000 тыс. руб.
- Оборотные активы200 787 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы638 923 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства161 645 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства163 398 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Производственные мощности2021 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"
- Сокращенное наименованиеПАО "РУСГИДРО"
- РуководительХМАРИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, Председатель правления - генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: генерация
- Вид деятельностиТорговля электроэнергией
- ОГРН1042401810494
- ИНН2460066195
- Юридический адрес:660017, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ДУБРОВИНСКОГО, Д. 43, К. 1
- Телефон+78002006112
- E-mailoffice@rushydro.ru
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