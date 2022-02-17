ПАО «РусГидро» — крупнейший российский холдинг по производству энергии из возобновляемых источников, трансформирующих энергию воды, солнца и ветра в электричество и тепло. Компания владеет 60 ГЭС, тепловыми станциями и электросетевыми установками Дальнего Востока. В состав Группы также входят энергосбытовые компании и научно-исследовательские институты.

В рамках реализации программы по реформированию энергетического комплекса РФ в 2004 году было создано общество «РусГидро». В 2012 году прошла докапитализации компании на сумму 50 млрд рублей. Полученные деньги были направлены на строительство ТЭЦ и ГЭС.

Сфера деятельности

Холдинг «РусГидро» занимается:

производством тепловой и электрической энергии;

научно-исследовательской деятельностью в сфере энергетики;

предоставлением инжиниринговых услуг;

инвестиционной деятельностью;

сбытом электроэнергии.

Сбытовой сектор Группы представлен 3 гарантирующими поставщиками в Рязанской области, Красноярском крае и Республике Чувашия. Компания ориентирована на предоставление инжиниринговых услуг по управлению ГЭС за рубежом.

Холдинг также владеет 100% акций ОАО «РАО Энергосистемы Востока», в состав которых входят энергетические компании общей энергомощностью 9 тыс. МВт и тепловой мощностью 19 тыс. Гкал/час.

Акции компании

Уставной капитал компании (свыше 426 млрд рублей) разделен на обыкновенные акции. Крупнейшими акционерами Группы является Российская Федерация (свыше 61%) и ВТБ-банк (свыше 13%).

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «HYDR». Они включены в котировальный список 1 уровня. В 2008-2009 годах открыта программа депозитарных расписок, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже. Дивиденды выплачиваются регулярно.

Кредитное рейтинговое агентство присвоило ПАО «РусГидро» рейтинг ААА(RU)/стабильный прогноз.