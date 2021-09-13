ПАО НК "РУССНЕФТЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:294120000 шт.
- Номинал:0.5 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.61%146.6 ₽
- За неделю, max:164.2 ₽
- За неделю, min:144 ₽
- Дивиденд:0 ₽
- Отсечка:11.07.2019
- Доходность:0.00%
- Rambero Holding AG23.46%
- Банк «ТРАСТ» (ПАО)16.52%
- БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД12.05%
- ООО «Бизнес-Финанс»8.48%
- ЗАО «Млада»7.7%
- ОАО ИК «Надежность»4.95%
- АО «Ай Кью Джи Управление Активами»4.83%
- Прочие22.01%
Общая информация
НК «РуссНефть» занимается поиском месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей углеводородов в Западной и Центральной Сибири, а также Поволжье. Объем запасов по SPE составляет 210 млн тонн, а российской классификации АВ1+В2 — 593 млн тонн. Стратегическая цель компании — привлечение инвестиций для геологоразведки, введения новых скважин, модернизации основных фондов и объектов инфраструктуры.
Экскурс в историю
Холдинг НК «РоссНефть» учрежден в сентябре 2002 года. В период с 2002 по 2005 год нефтяная компания демонстрирует рост ресурсной базы на 70% и выходит в ТОП-10 российских предприятий по добыче углеводородов. В 2007-2008 годах холдинг успешно реализует антикризисную программу, демонстрируя прирост ресурсов на 20 млн тонн и рост сбыта нефтепродуктов на 11%.
В дальнейшем и до наших дней компания минимизирует долговую нагрузку, реализует газовые программы, снижает издержки и внедряет новые технологии.
В наши дни компания занимает 6 место по добыче углеводородов в России. Она обеспечена запасами на 20 лет вперед.
Сфера деятельности
Бизнес-модель ПАО «РуссНефть» в большей степени фокусируется на добыче газа и нефти. Компания осуществляет:
геологоразведку и разработку месторождений;
добычу нефти и газа;
продажу нефтепродуктов.
Дочерние компании группы зарегистрированы не только в РФ, но и за рубежом (Великобритания, Каймановы острова, Мавритания, Виргинские острова, Республика Кипр).
Акции компании
Уставной капитал компании составляет 196 млн рублей. 75% уставного фонда — простые акции, остальные 25% — привилегированные.
В 2016 году акции НК «РуссНефть» были включены в Первый котировочный листинг на Московской бирже. В свободном обращении находится 15% Уставного капитала компании. В 2017 году ценные бумаги НК включены в индексы PTC, ММВБ, акций широкого рынка, нефти и газа МБ.
Акции на бирже торгуются с тикером «RNFT» и «RNFTP».
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы248 544 млн руб.
- Оборотные активы58 061 млн руб.
Пассивы
- Капитал и резервы57 914 млн руб.
- Долгосрочные обязательства153 802 млн руб.
- Краткосрочные обязательства94 889 млн руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Общие показатели2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО НК "РУССНЕФТЬ"
- РуководительТОЛОЧЕК ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1027717003467
- ИНН7717133960
- Юридический адрес:115054, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д.69
- Телефон+74954116309
- E-mailrussneft@russneft.ru
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