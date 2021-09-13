ПАО НК "РУССНЕФТЬ"

НК «РуссНефть» занимается поиском месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей углеводородов в Западной и Центральной Сибири, а также Поволжье. Объем запасов по SPE составляет 210 млн тонн, а российской классификации АВ1+В2 — 593 млн тонн. Стратегическая цель компании — привлечение инвестиций для геологоразведки, введения новых скважин, модернизации основных фондов и объектов инфраструктуры.

Экскурс в историю

Холдинг НК «РоссНефть» учрежден в сентябре 2002 года. В период с 2002 по 2005 год нефтяная компания демонстрирует рост ресурсной базы на 70% и выходит в ТОП-10 российских предприятий по добыче углеводородов. В 2007-2008 годах холдинг успешно реализует антикризисную программу, демонстрируя прирост ресурсов на 20 млн тонн и рост сбыта нефтепродуктов на 11%.

В дальнейшем и до наших дней компания минимизирует долговую нагрузку, реализует газовые программы, снижает издержки и внедряет новые технологии.

В наши дни компания занимает 6 место по добыче углеводородов в России. Она обеспечена запасами на 20 лет вперед.

Сфера деятельности

Бизнес-модель ПАО «РуссНефть» в большей степени фокусируется на добыче газа и нефти. Компания осуществляет:

геологоразведку и разработку месторождений;

добычу нефти и газа;

продажу нефтепродуктов.

Дочерние компании группы зарегистрированы не только в РФ, но и за рубежом (Великобритания, Каймановы острова, Мавритания, Виргинские острова, Республика Кипр).

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 196 млн рублей. 75% уставного фонда — простые акции, остальные 25% — привилегированные.

В 2016 году акции НК «РуссНефть» были включены в Первый котировочный листинг на Московской бирже. В свободном обращении находится 15% Уставного капитала компании. В 2017 году ценные бумаги НК включены в индексы PTC, ММВБ, акций широкого рынка, нефти и газа МБ.

Акции на бирже торгуются с тикером «RNFT» и «RNFTP».