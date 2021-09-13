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ПАО НК "РУССНЕФТЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:294120000 шт.
  • Номинал:0.5 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.61%146.6 ₽
  • За неделю, max:164.2 ₽
  • За неделю, min:144 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0 ₽
  • Отсечка:11.07.2019
  • Доходность:0.00%
дивидендная история
100%
Капитализация43 118 млн. руб.
  • Rambero Holding AG23.46%
  • Банк «ТРАСТ» (ПАО)16.52%
  • БРЭДИНАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД12.05%
  • ООО «Бизнес-Финанс»8.48%
  • ЗАО «Млада»7.7%
  • ОАО ИК «Надежность»4.95%
  • АО «Ай Кью Джи Управление Активами»4.83%
  • Прочие22.01%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

НК «РуссНефть» занимается поиском месторождений нефти и газа, их разработкой, добычей углеводородов в Западной и Центральной Сибири, а также Поволжье. Объем запасов по SPE составляет 210 млн тонн, а российской классификации АВ1+В2 — 593 млн тонн. Стратегическая цель компании — привлечение инвестиций для геологоразведки, введения новых скважин, модернизации основных фондов и объектов инфраструктуры.

Экскурс в историю

Холдинг НК «РоссНефть» учрежден в сентябре 2002 года. В период с 2002 по 2005 год нефтяная компания демонстрирует рост ресурсной базы на 70% и выходит в ТОП-10 российских предприятий по добыче углеводородов. В 2007-2008 годах холдинг успешно реализует антикризисную программу, демонстрируя прирост ресурсов на 20 млн тонн и рост сбыта нефтепродуктов на 11%.

В дальнейшем и до наших дней компания минимизирует долговую нагрузку, реализует газовые программы, снижает издержки и внедряет новые технологии.

В наши дни компания занимает 6 место по добыче углеводородов в России. Она обеспечена запасами на 20 лет вперед.

Сфера деятельности

Бизнес-модель ПАО «РуссНефть» в большей степени фокусируется на добыче газа и нефти. Компания осуществляет:

  •  геологоразведку и разработку месторождений;

  •  добычу нефти и газа;

  •  продажу нефтепродуктов.

Дочерние компании группы зарегистрированы не только в РФ, но и за рубежом (Великобритания, Каймановы острова, Мавритания, Виргинские острова, Республика Кипр).

Акции компании

Уставной капитал компании составляет 196 млн рублей. 75% уставного фонда — простые акции, остальные 25% — привилегированные.

В 2016 году акции НК «РуссНефть» были включены в Первый котировочный листинг на Московской бирже. В свободном обращении находится 15% Уставного капитала компании. В 2017 году ценные бумаги НК включены в индексы PTC, ММВБ, акций широкого рынка, нефти и газа МБ.

Акции на бирже торгуются с тикером «RNFT» и «RNFTP».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
306 605млн руб.

Активы

  • Внеоборотные активы248 544 млн руб.
  • Оборотные активы58 061 млн руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы57 914 млн руб.
  • Долгосрочные обязательства153 802 млн руб.
  • Краткосрочные обязательства94 889 млн руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.81Долг/EBITDA
3.13EV/EBITDA
2.23EV/OCF
0.56EV/S
0.77P/BV
8.52P/E
1.35P/FCF
-0.23P/NCAV
-0.22P/NNWC
0.23P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
0.48Долг/EBITDA
5.91EV/EBITDA
5.42EV/OCF
1.49EV/S
1.02P/BV
9.29P/E
10.3P/FCF
20.59P/NCAV
-3.13P/NNWC
1.3P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.25Коэффицент абсолютной ликвидности
0.19Коэффициент автономии
6.41Рентабельность общая, %
-3.29Коэффициент маневренности собственного капитала
3.68Оборачиваемость собственного капитала
-3.28Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.74Оборачиваемость оборотных активов
0.61Коэффицент текущей ликвидности
0.73Коэффициент привлечения заемного капитала
9.9Коэффицент покрытия процентов
29.81Оборачиваемость запасов
-25.51Коэффициент обеспеченности запасов
0.69Коэффициент покрытия инвестиций
14.07Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.81Индекс постоянного актива
2.65Маржа прибыли, %
0.19Коэффициент мобильности имущества
0.48Коэффицент срочной ликвидности
14.47Оборачиваемость дебиторской задолженности
12.54Рентабельность оборотных активов, %
2.09Рентабельность внеоборотных активов, %
2.04Рентабельность производственных фондов, %
1.79Рентабельность задействованного капитала, %
9.75Рентабельность собственного капитала, %
11.29Рентабельность продаж, %
0.38Коэффициент краткосрочной задолженности
0.41Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Общие показатели

2020 г.
6 400тыс. тДобыча нефти
76шт.Ввод новых скважин
6 580тыс. тРеализация нефти, тыс. т
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ "РУССНЕФТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО НК "РУССНЕФТЬ"
  • РуководительТОЛОЧЕК ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1027717003467
  • ИНН7717133960
  • Юридический адрес:115054, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д.69
Контактная информация
  • Телефон+74954116309
  • E-mailrussneft@russneft.ru
  • Сайтссылка