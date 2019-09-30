Соликамский магниевый завод является мировым рекордсменом по производству первичного магния на одних и тех же производственных площадях. Для изготовления магния используют карналлит, поступающий с расположенного в 400 км предприятия «Уралкалий». На долю ОАО «СМЗ» припадает 100% соединения ниобия, тантала, РЗЭ, ниобия, 4-5% титановой губки и свыше 60% магния.

Первый слиток магния на заводе был выпущен в 1936 году. В 1992 году произошла приватизация государственного завода. В период с 1992 по 2003 года предприятие сосредоточило внимание на редкометальном производстве. В состав ОАО вошли 3 дочерние компании — Соликамский завод десульфатов, ООО «Март» по производству гашеной извести и НИИ «Ритм».

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании — магниевая и редкометальная промышленность.

Виды выпускаемой продукции:

магниевая (первичный магний, лигатура, магниевые сплавы, флюс, хлористый калий);

химическая (жидкий хлор, известь, известковое молоко и хлорид кальция);

редкометальная (соединения ниобия, тантала, титана).

Поставка товаров совершается не только в России, но и в страны Северной Америки, Азии и Европы.

На предприятии действует интегрированная система менеджмента, которая соответствует международным стандартам ISO 9001 и 14001. Во всех цехах ведутся работы по соблюдению экологических норм и минимизации отходов производства.

Акции компании

Уставной капитал ОАО «СМЗ» в размере 99,5 тыс. рублей поделен на 398,272 тыс. акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Акции магниевого завода торгуются на ММВБ-РТС под тикером «MGNZ» (включены в листинг 3 уровня).