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ОАО "СМЗ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:398272 шт.
  • Номинал:0.25 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+60.53%15170 ₽
  • За неделю, max:17900 ₽
  • За неделю, min:9300 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация6 042 млн. руб.
  • Игорь Леонидович Пестриков25%
  • Петр Иванович Кондрашев24%
  • Тимур Владимирович Старостин25%
  • Сергей Юрьевич Кирпичев15.45%
  • Прочие10.55%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

Соликамский магниевый завод является мировым рекордсменом по производству первичного магния на одних и тех же производственных площадях. Для изготовления магния используют карналлит, поступающий с расположенного в 400 км предприятия «Уралкалий». На долю ОАО «СМЗ» припадает 100% соединения ниобия, тантала, РЗЭ, ниобия, 4-5% титановой губки и свыше 60% магния.

Первый слиток магния на заводе был выпущен в 1936 году. В 1992 году произошла приватизация государственного завода. В период с 1992 по 2003 года предприятие сосредоточило внимание на редкометальном производстве. В состав ОАО вошли 3 дочерние компании — Соликамский завод десульфатов, ООО «Март» по производству гашеной извести и НИИ «Ритм».

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании — магниевая и редкометальная промышленность.

Виды выпускаемой продукции:

  •  магниевая (первичный магний, лигатура, магниевые сплавы, флюс, хлористый калий);

  •  химическая (жидкий хлор, известь, известковое молоко и хлорид кальция);

  •  редкометальная (соединения ниобия, тантала, титана).

Поставка товаров совершается не только в России, но и в страны Северной Америки, Азии и Европы.

На предприятии действует интегрированная система менеджмента, которая соответствует международным стандартам ISO 9001 и 14001. Во всех цехах ведутся работы по соблюдению экологических норм и минимизации отходов производства.

Акции компании

Уставной капитал ОАО «СМЗ» в размере 99,5 тыс. рублей поделен на 398,272 тыс. акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Акции магниевого завода торгуются на ММВБ-РТС под тикером «MGNZ» (включены в листинг 3 уровня).

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
5 562 683тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 715 655 тыс. руб.
  • Оборотные активы2 847 028 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы3 787 882 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства287 755 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 487 046 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-1.62Долг/EBITDA
6.58EV/EBITDA
6.77EV/OCF
0.36EV/S
0.99P/BV
12.21P/E
12.42P/FCF
3.5P/NCAV
13.54P/NNWC
0.45P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
-0.81Долг/EBITDA
-20.59EV/EBITDA
-8.58EV/OCF
19.64EV/S
0.8P/BV
68.4P/E
-5.74P/FCF
3.01P/NCAV
8.58P/NNWC
19.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.5Коэффицент абсолютной ликвидности
0.68Коэффициент автономии
4.65Рентабельность общая, %
0.25Коэффициент маневренности собственного капитала
2.36Оборачиваемость собственного капитала
0.38Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.16Оборачиваемость оборотных активов
1.91Коэффицент текущей ликвидности
0.07Коэффициент привлечения заемного капитала
7.82Оборачиваемость запасов
1.02Коэффициент обеспеченности запасов
0.73Коэффициент покрытия инвестиций
24.04Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
3.66Маржа прибыли, %
1.05Коэффициент мобильности имущества
1.2Коэффицент срочной ликвидности
8.3Оборачиваемость дебиторской задолженности
5.76Рентабельность оборотных активов, %
11.46Рентабельность внеоборотных активов, %
10.64Рентабельность производственных фондов, %
5.76Рентабельность задействованного капитала, %
8.62Рентабельность собственного капитала, %
15.98Рентабельность продаж, %
0.27Коэффициент краткосрочной задолженности
0.26Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Отгрузка продукции магниевого производства

2016 г.
13 675тоннМагний
671тоннМагниевые сплавы
56 846тоннХлорид калия
14 411тоннФлюсы
2тоннКарналлит
1 110тоннРаствор гипохлорита калиция
86 715тоннВсего

Переработка сырья

2016 г.
8 756тоннЛопарит
0тоннРутил
0тоннКолумбит
8 756тоннВсего

Поставки продукции редкоземельных металлов

2016 г.
628.3тоннСоединения ниобия
48.8тоннСоединения тантала
3 063.1тоннСоединения редкоземельных элементов
2 228.4тоннТитановая продукция
5 968.6тоннВсего

Структура выручки

2020 г.
3 746.777млн. руб.Магниевое
2 902.279млн. руб.Редкометальное
1 187.249млн. руб.Химическое, товары и услуги
7 836.305млн. руб.Итого

Химическое производство

2016 г.
1 212тоннХлор жидкий
933куб. мИзвестковое молоко
15 454тоннРаствор хлористого кальция
10 881тоннИзвесть
28 480тоннВсего
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Список аффилированных лиц от 14.01.2022
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеОАО "СМЗ"
  • РуководительМельников Дмитрий Леонидович, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство прочих основных неорганических химических веществ
Юридическая информация
  • ОГРН1025901972580
  • ИНН5919470019
  • Юридический адрес:618541, Россия, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
Контактная информация
  • Телефон+73425351171
  • E-mailsmw@smw.ru
  • Сайтссылка