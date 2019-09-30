ОАО "СМЗ"
- Кол-во АОИ:398272 шт.
- Номинал:0.25 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+60.53%15170 ₽
- За неделю, max:17900 ₽
- За неделю, min:9300 ₽
Нет данных
- Игорь Леонидович Пестриков25%
- Петр Иванович Кондрашев24%
- Тимур Владимирович Старостин25%
- Сергей Юрьевич Кирпичев15.45%
- Прочие10.55%
Общая информация
Соликамский магниевый завод является мировым рекордсменом по производству первичного магния на одних и тех же производственных площадях. Для изготовления магния используют карналлит, поступающий с расположенного в 400 км предприятия «Уралкалий». На долю ОАО «СМЗ» припадает 100% соединения ниобия, тантала, РЗЭ, ниобия, 4-5% титановой губки и свыше 60% магния.
Первый слиток магния на заводе был выпущен в 1936 году. В 1992 году произошла приватизация государственного завода. В период с 1992 по 2003 года предприятие сосредоточило внимание на редкометальном производстве. В состав ОАО вошли 3 дочерние компании — Соликамский завод десульфатов, ООО «Март» по производству гашеной извести и НИИ «Ритм».
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании — магниевая и редкометальная промышленность.
Виды выпускаемой продукции:
магниевая (первичный магний, лигатура, магниевые сплавы, флюс, хлористый калий);
химическая (жидкий хлор, известь, известковое молоко и хлорид кальция);
редкометальная (соединения ниобия, тантала, титана).
Поставка товаров совершается не только в России, но и в страны Северной Америки, Азии и Европы.
На предприятии действует интегрированная система менеджмента, которая соответствует международным стандартам ISO 9001 и 14001. Во всех цехах ведутся работы по соблюдению экологических норм и минимизации отходов производства.
Акции компании
Уставной капитал ОАО «СМЗ» в размере 99,5 тыс. рублей поделен на 398,272 тыс. акций номинальной стоимостью 0,25 рубля. Акции магниевого завода торгуются на ММВБ-РТС под тикером «MGNZ» (включены в листинг 3 уровня).
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 715 655 тыс. руб.
- Оборотные активы2 847 028 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы3 787 882 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства287 755 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 487 046 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Отгрузка продукции магниевого производства2016 г.
Переработка сырья2016 г.
Поставки продукции редкоземельных металлов2016 г.
Структура выручки2020 г.
Химическое производство2016 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеОАО "СМЗ"
- РуководительМельников Дмитрий Леонидович, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство прочих основных неорганических химических веществ
- ОГРН1025901972580
- ИНН5919470019
- Юридический адрес:618541, Россия, г. Соликамск, ул. Правды, д. 9
- Телефон+73425351171
- E-mailsmw@smw.ru
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