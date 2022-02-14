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ПАО "СПБ БИРЖА"

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  • Текущая цена:+0.19%679.5 ₽
  • За неделю, max:705 ₽
  • За неделю, min:645 ₽
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Общая информация

ПАО «СПБ Биржа», до 2021 года носившее название «Санкт-Петербургская биржа» считается одним из наиболее крупных российских организаторов торгов с участием иностранных ценных бумаг. Эта площадка наиболее удачным образом сочетает в себе особенности классической биржи и инновационной финтех-платформы, что делает ее привлекательной для широкой аудитории частных инвесторов. 

История ПАО «СПБ Биржа» берет начало в 1997 году. В то время на основе фондового отдела закрытого акционерного общества «Биржа “Санкт-Петербург”» была выделена «Фондовая биржа “Санкт-Петербург». Изначально она работала как некоммерческая организация, целью которой было осуществление торгов ценными бумагами. Одними из первых стали акции и облигации «Газпрома». В том же году НП «Фондовая биржа “Санкт-Петербург”» ввела возможность использования инструментов Срочного рынка, а также начала работу электронная система, позволяющая открывать и закрывать срочные сделки.

Лицензия фондовой биржи была получена в мае 1998 года. Прогремевший в то время экономический кризис не помешал организации в полном объеме исполнить все обязательства перед участниками торгов. На то время этот деривативный рынок стал единственным в России, кому удалось похвастаться столь высокой надежностью. Технологии, которые помогли это осуществить, позже были позаимствованы Срочным рынком FORTS, созданным в рамках совместного проекта НП «Фондовая биржа “Санкт-Петербург”» и НП «Фондовая биржа РТС». На основе дальнейшего слияния РТС и ММВБ была образована ныне существующая Московская биржа. 

Основные виды деятельности 

Работающее сегодня ПАО «СПБ Биржа» специализируется на проведении торгов иностранными ценными бумагами. Кроме этого, здесь продаются российские ценные бумаги, а также еврооблигации, акции и облигации эмитентов из стран Содружества Независимых Государств. 

Старт торгов ценными бумагами международных компаний, входящих в S&P 500, был дан еще в 2014 году. С 2017 года портфель доступных инвестиционных инструментов пополнился малыми лотами еврооблигаций. В то же время СПБ Биржа перешла на новый режим расчетов ― Т+2. С 2020 года здесь появились ценные бумаги европейских компаний. В марте 2021 года число акций компаний из ФРГ увеличилось до 36. Больше половины их них входят в DAX 30. Это дало возможность частным инвесторам торговать акциями почти всех компаний, имеющих большой вес в формировании немецкой экономики.

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Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБ БИРЖА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "СПБ БИРЖА"
  • РуководительГОРЮНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльФинансовые институты
  • Вид деятельностиДеятельность по организации торговли на финансовых рынках
Юридическая информация
  • ОГРН1097800000440
  • ИНН7801268965
  • Юридический адрес:127006, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ, Д. 38, СТР. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/1/19,20
Контактная информация
  • Телефон+74958990170
  • E-mailinfo@spbexchange.ru
  • Сайтссылка