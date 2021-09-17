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ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АПИ:-
  • Номинал:-
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.94%147950 ₽
  • За неделю, max:153600 ₽
  • За неделю, min:145250 ₽
динамика котировок
ruAAA
  • Прогноз:Стабильный
  • Агенство:
17.09.2021динамика рейтингов
  • Дивиденд:10705.95 ₽
  • Отсечка:20.07.2019
  • Доходность:6.48%
дивидендная история

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Транснефть» занимается транспортировкой нефти и продуктов её переработки по магистральным трубопроводам РФ. ПАО является примером естественной монополии. Деятельность компании контролируется государственными органами. Она включена в список стратегически важных обществ России.

ОАО «Транснефть» учреждено правительственным постановлением в 1993 году. В начале 2000-х строительство магистрали «Суходольная—Родионовская» подошло к финалу. В 2006-2009 годах реализована первая очередь инвестпроекта «Восточная Сибирь—Тихий океан» (сооружены трубопроводы протяженностью 2,6 тыс. км.). В 2016 году завершено строительство магистральной трубы «Север» (первый этап).

Транснефть сегодня

Нефтепроводы компании выступает связующим звеном между пунктами добычи нефти, морскими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Мощности компании включают:

  • протяженность магистральных нефтепроводов — 50,9 тыс. км., магистральных нефтепродуктопроводов — 16,4 тыс. км.;

  • число резервуарных ёмкостей — 24 млн. куб. м.;

Тарифы на услуги диктует ФАС РФ (антимонопольная служба).

На сегодняшний день ПАО «Транснефть» перемещает более 80% добываемой в России нефти и 29% светлых нефтепродуктов.

Акции компании

Уставной капитал ПАО — 7,249 млн рублей. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. 100% обыкновенных акций ПАО «Транснефть» владеет государство посредством Федерального агентства управления госимуществом.

Привилегированные акции монополии представлены на Московской бирже в листинге 1 уровня. Тикер акций — «TRNFP».

События

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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2020
Стандарт отчетности:
3 421 825 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 842 389 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы579 436 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 196 617 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства825 973 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства399 235 000 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

Среднеотраслевой

30.09.2020
1.6Долг/EBITDA
9.13EV/EBITDA
7.78EV/OCF
1.56EV/S
0.93P/BV
25.84P/E
9.07P/FCF
-15.55P/NCAV
-4.24P/NNWC
1.27P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2020
NaNКоэффицент покрытия процентов
0.24Рентабельность продаж
0.2Рентабельность общая
0.15Маржа прибыли
0.07Рентабельность собственного капитала
0.04Рентабельность задействованного капитала
0.05Рентабельность производственных фондов
0.28Рентабельность оборотных активов
0.05Рентабельность внеоборотных активов
-17.31Коэффициент обеспеченности запасами
28.89Оборачиваемость запасов
-1.11Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.79Коэффициент мобильности оборотных средств
-0.29Коэффициент маневренности собственного капитала
0.17Коэффициент мобильности имущества
0.83Индекс постоянного актива
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
0.33Коэффициент краткосрочной задолженности
0.64Коэффициент автономии
0.27Коэффициент привлечения заемного капитала
27.08Оборачиваемость дебиторской задолженности
1.86Оборачиваемость оборотных активов
0.45Оборачиваемость собственного капитала
4.6Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.45Коэффицент текущей ликвидности
1.36Коэффицент срочной ликвидности
1.15Коэффицент абсолютной ликвидности

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
  • РуководительТОКАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, Президент
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиТранспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
Юридическая информация
  • ОГРН1027700049486
  • ИНН7706061801
  • Юридический адрес:123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 4, СТР. 2
Контактная информация
  • Телефон+74959508178
  • E-mailtransneft@ak.transneft.ru
  • Сайтссылка