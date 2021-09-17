ПАО «Транснефть» занимается транспортировкой нефти и продуктов её переработки по магистральным трубопроводам РФ. ПАО является примером естественной монополии. Деятельность компании контролируется государственными органами. Она включена в список стратегически важных обществ России.

ОАО «Транснефть» учреждено правительственным постановлением в 1993 году. В начале 2000-х строительство магистрали «Суходольная—Родионовская» подошло к финалу. В 2006-2009 годах реализована первая очередь инвестпроекта «Восточная Сибирь—Тихий океан» (сооружены трубопроводы протяженностью 2,6 тыс. км.). В 2016 году завершено строительство магистральной трубы «Север» (первый этап).

Транснефть сегодня

Нефтепроводы компании выступает связующим звеном между пунктами добычи нефти, морскими портами и нефтеперерабатывающими заводами.

Мощности компании включают:

протяженность магистральных нефтепроводов — 50,9 тыс. км., магистральных нефтепродуктопроводов — 16,4 тыс. км.;

число резервуарных ёмкостей — 24 млн. куб. м.;

Тарифы на услуги диктует ФАС РФ (антимонопольная служба).

На сегодняшний день ПАО «Транснефть» перемещает более 80% добываемой в России нефти и 29% светлых нефтепродуктов.

Акции компании

Уставной капитал ПАО — 7,249 млн рублей. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. 100% обыкновенных акций ПАО «Транснефть» владеет государство посредством Федерального агентства управления госимуществом.

Привилегированные акции монополии представлены на Московской бирже в листинге 1 уровня. Тикер акций — «TRNFP».