ПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
- Кол-во АПИ:-
- Номинал:-
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.94%147950 ₽
- За неделю, max:153600 ₽
- За неделю, min:145250 ₽
- Дивиденд:10705.95 ₽
- Отсечка:20.07.2019
- Доходность:6.48%
Нет данных
Общая информация
ПАО «Транснефть» занимается транспортировкой нефти и продуктов её переработки по магистральным трубопроводам РФ. ПАО является примером естественной монополии. Деятельность компании контролируется государственными органами. Она включена в список стратегически важных обществ России.
ОАО «Транснефть» учреждено правительственным постановлением в 1993 году. В начале 2000-х строительство магистрали «Суходольная—Родионовская» подошло к финалу. В 2006-2009 годах реализована первая очередь инвестпроекта «Восточная Сибирь—Тихий океан» (сооружены трубопроводы протяженностью 2,6 тыс. км.). В 2016 году завершено строительство магистральной трубы «Север» (первый этап).
Транснефть сегодня
Нефтепроводы компании выступает связующим звеном между пунктами добычи нефти, морскими портами и нефтеперерабатывающими заводами.
Мощности компании включают:
протяженность магистральных нефтепроводов — 50,9 тыс. км., магистральных нефтепродуктопроводов — 16,4 тыс. км.;
число резервуарных ёмкостей — 24 млн. куб. м.;
Тарифы на услуги диктует ФАС РФ (антимонопольная служба).
На сегодняшний день ПАО «Транснефть» перемещает более 80% добываемой в России нефти и 29% светлых нефтепродуктов.
Акции компании
Уставной капитал ПАО — 7,249 млн рублей. Номинальная стоимость 1 акции — 1 рубль. 100% обыкновенных акций ПАО «Транснефть» владеет государство посредством Федерального агентства управления госимуществом.
Привилегированные акции монополии представлены на Московской бирже в листинге 1 уровня. Тикер акций — «TRNFP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2020
Активы
- Внеоборотные активы2 842 389 000 тыс. руб.
- Оборотные активы579 436 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 196 617 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства825 973 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства399 235 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
Среднеотраслевой30.09.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2020
Показатели деятельности
Нет данных
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ТРАНСНЕФТЬ"
- РуководительТОКАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, Президент
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиТранспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
- ОГРН1027700049486
- ИНН7706061801
- Юридический адрес:123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 4, СТР. 2
- Телефон+74959508178
- E-mailtransneft@ak.transneft.ru
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