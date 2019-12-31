ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"
- Кол-во АОИ:36109217 шт.
- Номинал:0.04 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-6.93%1316 ₽
- За неделю, max:1536 ₽
- За неделю, min:1256 ₽
Нет данных
- ОАО «Мечел-Майнинг»96.7%
- Прочие3.3%
Общая информация
ПАО «Южный Кузбасс» — предприятие по добыче и переработке угля, расположенное в Кемеровской области. За 25 лет существования им добыто 325 млн тонн горной породы. В составе компании общего цикла находится шахты по подземной добыче полезного ископаемого, разрезы для открытой добычи угля, предприятия по обогащению и переработке добытого сырья, управления по проведению геологоразведочных работ, монтажу оборудования и работе автотранспорта.
В 1993 году объединены угледобывающие и перерабатывающие комбинаты городов Междуреченск и Мыски в одну компанию «Южный Кузбасс». В 2003 году компания входит в состав группы «Мечел». В 2016 году произошла смена организационно-правовой формы — с АО на ПАО.
Сфера деятельности
Деятельность компании сводится к:
геологоразведке;
производству взрывных веществ и проведению взрывных работ;
добыче угля в шахтах и открытым способом;
переработке угля — производство коксующих концентратов, энергетического угля, антрацита;
поставке продукции на внутренний рынок или экспорт.
Партнерами ПАО «Южный Кузбасс» являются Китай, Корея, Индия, Вьетнам, Индонезия и страны Европы.
Акции компании
Уставной капитал ПАО в размере 1,444 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая. Крупнейший акционер ОАО «Мечел-Майнинг» — его доля 96% от Уставного капитала. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UKUZ».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы101 720 335 тыс. руб
- Оборотные активы10 061 695 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы-32 744 819 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства66 561 664 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства77 965 185 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2018 г.
Производственные результаты2020 г.
Реализация и цены2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиОбогащение угля
- ОГРН1024201388661
- ИНН4214000608
- Юридический адрес:652877, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ. ЮНОСТИ, Д.6
- Телефон+73847572200
- E-mailpr1@uk.mechel.com
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