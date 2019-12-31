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ПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:36109217 шт.
  • Номинал:0.04 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-6.93%1316 ₽
  • За неделю, max:1536 ₽
  • За неделю, min:1256 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация47 520 млн. руб.
  • ОАО «Мечел-Майнинг»96.7%
  • Прочие3.3%
Источник: список аффилированных лиц на 31.12.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Южный Кузбасс» — предприятие по добыче и переработке угля, расположенное в Кемеровской области. За 25 лет существования им добыто 325 млн тонн горной породы. В составе компании общего цикла находится шахты по подземной добыче полезного ископаемого, разрезы для открытой добычи угля, предприятия по обогащению и переработке добытого сырья, управления по проведению геологоразведочных работ, монтажу оборудования и работе автотранспорта.

В 1993 году объединены угледобывающие и перерабатывающие комбинаты городов Междуреченск и Мыски в одну компанию «Южный Кузбасс». В 2003 году компания входит в состав группы «Мечел». В 2016 году произошла смена организационно-правовой формы — с АО на ПАО.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

  •  геологоразведке;

  •  производству взрывных веществ и проведению взрывных работ;

  •  добыче угля в шахтах и открытым способом;

  •  переработке угля — производство коксующих концентратов, энергетического угля, антрацита;

  •  поставке продукции на внутренний рынок или экспорт.

Партнерами ПАО «Южный Кузбасс» являются Китай, Корея, Индия, Вьетнам, Индонезия и страны Европы.

Акции компании

Уставной капитал ПАО в размере 1,444 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая. Крупнейший акционер ОАО «Мечел-Майнинг» — его доля 96% от Уставного капитала. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UKUZ».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
111 782 030тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы101 720 335 тыс. руб
  • Оборотные активы10 061 695 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы-32 744 819 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства66 561 664 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства77 965 185 тыс. руб
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-2 562.2Долг/EBITDA
-3 554.51EV/EBITDA
58.73EV/OCF
7.2EV/S
-1.53P/BV
-5.54P/E
-7.45P/FCF
-0.37P/NCAV
-0.63P/NNWC
2.01P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.42Коэффициент автономии
-36.91Рентабельность общая, %
1.31Коэффициент маневренности собственного капитала
-0.88Оборачиваемость собственного капитала
-13.36Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.21Оборачиваемость оборотных активов
0.13Коэффицент текущей ликвидности
-0.72Коэффициент привлечения заемного капитала
8.89Оборачиваемость запасов
-37.4Коэффициент обеспеченности запасов
0.23Коэффициент покрытия инвестиций
2.53Оборачиваемость кредиторской задолженности
-3.11Индекс постоянного актива
-36.31Маржа прибыли, %
0.1Коэффициент мобильности имущества
0.07Коэффицент срочной ликвидности
2.51Оборачиваемость дебиторской задолженности
-66.36Рентабельность оборотных активов, %
-8.42Рентабельность внеоборотных активов, %
-1.48Рентабельность производственных фондов, %
-7.47Рентабельность задействованного капитала, %
32.03Рентабельность собственного капитала, %
19.24Рентабельность продаж, %
0.46Коэффициент краткосрочной задолженности
0.54Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2018 г.
29 506 358тыс. руб.Выручка от продажи угля
3 659 114тыс. руб.Прочая выручка
33 165 472тыс. руб.Итого выручка

Производственные результаты

2020 г.
9 700тыс. тИтого

Реализация и цены

2020 г.
2 780.513тыс. тРеализация коксующегося угля
6 919.487тыс. тРеализация энергетического угля
184.979долл. США/тСредняя цена на коксующиеся угли
60.011долл. США/тСредняя цена на энергетический уголь
95.834долл. США/тСредневзвешенная цена
72.35руб.Средний курс доллара за период
6 933.559руб./тСредневзвешенная цена реализации
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) от 16.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЮЖНЫЙ КУЗБАСС"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиОбогащение угля
Юридическая информация
  • ОГРН1024201388661
  • ИНН4214000608
  • Юридический адрес:652877, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК, УЛ. ЮНОСТИ, Д.6
Контактная информация
  • Телефон+73847572200
  • E-mailpr1@uk.mechel.com
  • Сайтссылка