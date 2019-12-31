ПАО «Южный Кузбасс» — предприятие по добыче и переработке угля, расположенное в Кемеровской области. За 25 лет существования им добыто 325 млн тонн горной породы. В составе компании общего цикла находится шахты по подземной добыче полезного ископаемого, разрезы для открытой добычи угля, предприятия по обогащению и переработке добытого сырья, управления по проведению геологоразведочных работ, монтажу оборудования и работе автотранспорта.

В 1993 году объединены угледобывающие и перерабатывающие комбинаты городов Междуреченск и Мыски в одну компанию «Южный Кузбасс». В 2003 году компания входит в состав группы «Мечел». В 2016 году произошла смена организационно-правовой формы — с АО на ПАО.

Сфера деятельности

Деятельность компании сводится к:

геологоразведке;

производству взрывных веществ и проведению взрывных работ;

добыче угля в шахтах и открытым способом;

переработке угля — производство коксующих концентратов, энергетического угля, антрацита;

поставке продукции на внутренний рынок или экспорт.

Партнерами ПАО «Южный Кузбасс» являются Китай, Корея, Индия, Вьетнам, Индонезия и страны Европы.

Акции компании

Уставной капитал ПАО в размере 1,444 млн рублей разделен на простые акции, номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая. Крупнейший акционер ОАО «Мечел-Майнинг» — его доля 96% от Уставного капитала. Ценные бумаги торгуются на Московской бирже под тикером «UKUZ».