ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» действует с середины 1933 года. История развития началась с запуска Завода №45, который должен был стать основным поставщиком полуфабрикатов для самолетостроения СССР. Сегодня компания является крупнейшим мировым производителем титана. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «VSMO».

Основные направления деятельности

С первого дня образования корпорация ВСМПО-АВИСМА стала своеобразным полигоном для разработки и проверки научных идей с последующим их внедрением в технологическое производство. В разные годы своего развития предприятие занималось выпуском следующих сплавов.

М-95 для бомбардировщика АНТ-40. АК 5 и АК 6 для авиационных деталей. Титановые слитки для создания атомных подводных лодок, компонентов авиастроения.

Полуфабрикаты, произведенные ВСМПО-АВИСМА, были использованы в кораблях «Буран», в космическом комплексе «Союз-Аполлон», авиационных судах «Руслан» и «Мрия», а также в отраслях энергетики, химической, целлюлозно-бумажной промышленности.

За годы деятельности коллектив корпорации ВСМПО-АВИСМА и само предприятие награждались орденом Трудового Красного Знамени (1971 год), орденом Октябрьской Революции (1983 год).

К концу 80-х гг. XX столетия корпорация ВСМПО-АВИСМА стала самым крупным производителем полуфабрикатов из титанового сплава. В ее цехах изготавливалось в 1,5 раза больше этой продукции, нежели во всем мире. Позже, в 1992 году, предприятие взяло курс на интеграцию в международную экономику. Сегодня 70% изготавливаемой продукции уходит на экспорт.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА является единственным предприятием, которое осуществляет полный цикл производства изделий из титана (от переработки изначального сырья до серийного изготовления деталей). Кроме этого, в цехах создаются полуфабрикаты из жаропрочных сплавов, легированной стали, а также крупногабаритные изделия из алюминия.