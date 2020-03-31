ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"
- Кол-во АОИ:11529538 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+3.06%49800 ₽
- За неделю, max:50320 ₽
- За неделю, min:47280 ₽
- Дивиденд:884.6 ₽
- Отсечка:11.10.2019
- Доходность:4.99%
- JIVANTA VENTURES LIMITED0%
- CADOR ENTERPRISES LIMITED0%
- ООО «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»25%
- ООО «Промышленные инвестиции»65.27%
- Прочие9.73%
Общая информация
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» действует с середины 1933 года. История развития началась с запуска Завода №45, который должен был стать основным поставщиком полуфабрикатов для самолетостроения СССР. Сегодня компания является крупнейшим мировым производителем титана. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «VSMO».
Основные направления деятельности
С первого дня образования корпорация ВСМПО-АВИСМА стала своеобразным полигоном для разработки и проверки научных идей с последующим их внедрением в технологическое производство. В разные годы своего развития предприятие занималось выпуском следующих сплавов.
М-95 для бомбардировщика АНТ-40.
АК 5 и АК 6 для авиационных деталей.
Титановые слитки для создания атомных подводных лодок, компонентов авиастроения.
Полуфабрикаты, произведенные ВСМПО-АВИСМА, были использованы в кораблях «Буран», в космическом комплексе «Союз-Аполлон», авиационных судах «Руслан» и «Мрия», а также в отраслях энергетики, химической, целлюлозно-бумажной промышленности.
За годы деятельности коллектив корпорации ВСМПО-АВИСМА и само предприятие награждались орденом Трудового Красного Знамени (1971 год), орденом Октябрьской Революции (1983 год).
К концу 80-х гг. XX столетия корпорация ВСМПО-АВИСМА стала самым крупным производителем полуфабрикатов из титанового сплава. В ее цехах изготавливалось в 1,5 раза больше этой продукции, нежели во всем мире. Позже, в 1992 году, предприятие взяло курс на интеграцию в международную экономику. Сегодня 70% изготавливаемой продукции уходит на экспорт.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА является единственным предприятием, которое осуществляет полный цикл производства изделий из титана (от переработки изначального сырья до серийного изготовления деталей). Кроме этого, в цехах создаются полуфабрикаты из жаропрочных сплавов, легированной стали, а также крупногабаритные изделия из алюминия.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы236 949 260 тыс. руб
- Оборотные активы111 016 763 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы209 767 468 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства93 140 378 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства45 058 177 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка от реализации титановой продукции2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО- АВИСМА"
- Сокращенное наименованиеПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"
- РуководительОСИПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЦветная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
- ОГРН1026600784011
- ИНН6607000556
- Юридический адрес:624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 1
- Телефон+73434562366
- E-mailinfo@vsmpo-avisma.ru
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