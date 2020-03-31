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ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:11529538 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.06%49800 ₽
  • За неделю, max:50320 ₽
  • За неделю, min:47280 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:884.6 ₽
  • Отсечка:11.10.2019
  • Доходность:4.99%
дивидендная история
100%
Капитализация574 171 млн. руб.
  • JIVANTA VENTURES LIMITED0%
  • CADOR ENTERPRISES LIMITED0%
  • ООО «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА»25%
  • ООО «Промышленные инвестиции»65.27%
  • Прочие9.73%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» действует с середины 1933 года. История развития началась с запуска Завода №45, который должен был стать основным поставщиком полуфабрикатов для самолетостроения СССР. Сегодня компания является крупнейшим мировым производителем титана. Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером «VSMO».

Основные направления деятельности

С первого дня образования корпорация ВСМПО-АВИСМА стала своеобразным полигоном для разработки и проверки научных идей с последующим их внедрением в технологическое производство. В разные годы своего развития предприятие занималось выпуском следующих сплавов. 

  1. М-95 для бомбардировщика АНТ-40. 

  2. АК 5 и АК 6 для авиационных деталей. 

  3. Титановые слитки для создания атомных подводных лодок, компонентов авиастроения. 

Полуфабрикаты, произведенные ВСМПО-АВИСМА, были использованы в кораблях «Буран», в космическом комплексе «Союз-Аполлон», авиационных судах «Руслан» и «Мрия», а также в отраслях энергетики, химической, целлюлозно-бумажной промышленности. 

За годы деятельности коллектив корпорации ВСМПО-АВИСМА и само предприятие награждались орденом Трудового Красного Знамени (1971 год), орденом Октябрьской Революции (1983 год). 

К концу 80-х гг. XX столетия корпорация ВСМПО-АВИСМА стала самым крупным производителем полуфабрикатов из титанового сплава. В ее цехах изготавливалось в 1,5 раза больше этой продукции, нежели во всем мире. Позже, в 1992 году, предприятие взяло курс на интеграцию в международную экономику. Сегодня 70% изготавливаемой продукции уходит на экспорт. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА является единственным предприятием, которое осуществляет полный цикл производства изделий из титана (от переработки изначального сырья до серийного изготовления деталей). Кроме этого, в цехах создаются полуфабрикаты из жаропрочных сплавов, легированной стали, а также крупногабаритные изделия из алюминия.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
347 966 023тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы236 949 260 тыс. руб
  • Оборотные активы111 016 763 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы209 767 468 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства93 140 378 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства45 058 177 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.32Долг/EBITDA
18.66EV/EBITDA
15.95EV/OCF
7.31EV/S
2.69P/BV
41.28P/E
17.21P/FCF
-20.77P/NCAV
-9.98P/NNWC
6.8P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.76Долг/EBITDA
-0.56EV/EBITDA
-3.98EV/OCF
6.42EV/S
2.23P/BV
37.66P/E
22.71P/FCF
-2.73P/NCAV
4.57P/NNWC
6.01P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
1.01Коэффицент абсолютной ликвидности
1.52Коэффициент автономии
-2.94Рентабельность общая, %
0.47Коэффициент маневренности собственного капитала
0.41Оборачиваемость собственного капитала
-0.24Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.7Оборачиваемость оборотных активов
2.46Коэффицент текущей ликвидности
0.31Коэффициент привлечения заемного капитала
1.53Оборачиваемость запасов
-0.54Коэффициент обеспеченности запасов
2.19Коэффициент покрытия инвестиций
14.33Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.13Индекс постоянного актива
-3Маржа прибыли, %
0.47Коэффициент мобильности имущества
1.34Коэффицент срочной ликвидности
5.93Оборачиваемость дебиторской задолженности
-2.1Рентабельность оборотных активов, %
-1.08Рентабельность внеоборотных активов, %
5.76Рентабельность производственных фондов, %
-0.71Рентабельность задействованного капитала, %
-1.23Рентабельность собственного капитала, %
38.21Рентабельность продаж, %
0.33Коэффициент краткосрочной задолженности
0.41Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка от реализации титановой продукции

2020 г.
25 537тоннОбъем реализации
3 441.69тыс. руб./тЦена
87 890 440тыс. руб.Выручка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложения к годовому отчету от 16.09.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО- АВИСМА"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"
  • РуководительОСИПОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЦветная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство прочих цветных металлов
Юридическая информация
  • ОГРН1026600784011
  • ИНН6607000556
  • Юридический адрес:624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 1
Контактная информация
  • Телефон+73434562366
  • E-mailinfo@vsmpo-avisma.ru
  • Сайтссылка