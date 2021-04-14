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ПАО "ЦМТ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:1083000000 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+1.03%9.82 ₽
  • За неделю, max:10.08 ₽
  • За неделю, min:9.54 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.562248996 ₽
  • Отсечка:28.04.2021
  • Доходность:5.16%
дивидендная история
100%
Капитализация12 035 млн. руб.
  • Торгово-промышленная палата РФ51.02%
  • ООО «Совинцентр-2»14.79%
  • АО «Газпромбанк»14.49%
  • ООО «Экспоконста»4.82%
  • Прочие14.88%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Центр международной торговли» — мультиформатный бизнес-комплекс, в стенах которого заключаются важные сделки, формируются международные связи, проводятся деловые встречи и конференции. С 1974 года ЦМТ входит в состав Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), объединяющей свыше 750 компаний со 100 стран мира.

Краткий экскурс в историю

В 1980 году был возведен бизнес-центр «Совинцентр». В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, которым управляет ТПП России.

В 2019 году компания отпраздновала 40-летний юбилей с момента открытия комплекса. Ключевые приоритеты работы ЦМТ — сдерживание возрастание операционных доходов на уровне инфляционных ожиданий, повышение эффективности использования ресурсов.

Сфера деятельности

Услуги компании:

  •  сдача в аренду офисов, конференц-залов, отельных номеров и других помещений;

  •  конгрессно-выставочные услуги;

  •  консультация нотариуса, адвоката и юриста;

  •  охрана;

  •  паркинг;

  •  химчистка;

  •  рестораны;

  •  фитнес и тренажерный зал;

  •  салоны красоты;

  •  рекламно-информационные услуги;

  •  и прочие.

Предоставляемые услуги сертифицированы АЦМТ, поэтому полностью соответствуют международным стандартам. Бизнес-комплекс удостоен высоких наград и почетных званий не только в пределах отрасли, но и на международной арене.

Акции компании

Уставной капитал ЦМТ в размере 1,245 млрд рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «WTCM» (простые) и «WTCMP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 2 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
52 913 889тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы44 579 771 тыс. руб.
  • Оборотные активы8 334 118 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы44 212 142 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 208 659 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 493 088 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-5.03Долг/EBITDA
3.01EV/EBITDA
3.16EV/OCF
0.81EV/S
0.28P/BV
12.53P/E
9.1P/FCF
-33.13P/NCAV
-6.2P/NNWC
2.17P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.83Долг/EBITDA
-80.24EV/EBITDA
-52.08EV/OCF
253.32EV/S
11.22P/BV
-47.92P/E
-56.22P/FCF
-227.44P/NCAV
-104.23P/NNWC
251.65P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
5.1Коэффицент абсолютной ликвидности
0.84Коэффициент автономии
23.78Рентабельность общая, %
-0.2Коэффициент маневренности собственного капитала
0.13Оборачиваемость собственного капитала
-1.04Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.77Оборачиваемость оборотных активов
5.58Коэффицент текущей ликвидности
0.14Коэффициент привлечения заемного капитала
2.47Коэффицент покрытия процентов
37.37Оборачиваемость запасов
-59.41Коэффициент обеспеченности запасов
0.97Коэффициент покрытия инвестиций
3.98Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.84Индекс постоянного актива
17.31Маржа прибыли, %
0.16Коэффициент мобильности имущества
5.48Коэффицент срочной ликвидности
10.3Оборачиваемость дебиторской задолженности
13.35Рентабельность оборотных активов, %
2.13Рентабельность внеоборотных активов, %
2.13Рентабельность производственных фондов, %
1.84Рентабельность задействованного капитала, %
2.2Рентабельность собственного капитала, %
16.93Рентабельность продаж, %
0.17Коэффициент краткосрочной задолженности
0.91Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Операционные показатели

2019 г.
345тыс. кв. мОбщая площадь зданий
96.8%Загрузка коммерческих площадей
77%Загрузка номерного фонда
6 800руб.RevPar
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ЦМТ"
  • РуководительСТРАШКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльАренда недвижимости
  • Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Юридическая информация
  • ОГРН1027700072234
  • ИНН7703034574
  • Юридический адрес:123610, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д.12
Контактная информация
  • Телефон+74952581212
  • E-mailservinfo@wtcmoscow.ru
  • Сайтссылка