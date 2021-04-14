ПАО "ЦМТ"
- Кол-во АОИ:1083000000 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+1.03%9.82 ₽
- За неделю, max:10.08 ₽
- За неделю, min:9.54 ₽
- Дивиденд:0.562248996 ₽
- Отсечка:28.04.2021
- Доходность:5.16%
- Торгово-промышленная палата РФ51.02%
- ООО «Совинцентр-2»14.79%
- АО «Газпромбанк»14.49%
- ООО «Экспоконста»4.82%
- Прочие14.88%
Общая информация
ПАО «Центр международной торговли» — мультиформатный бизнес-комплекс, в стенах которого заключаются важные сделки, формируются международные связи, проводятся деловые встречи и конференции. С 1974 года ЦМТ входит в состав Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), объединяющей свыше 750 компаний со 100 стран мира.
Краткий экскурс в историю
В 1980 году был возведен бизнес-центр «Совинцентр». В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, которым управляет ТПП России.
В 2019 году компания отпраздновала 40-летний юбилей с момента открытия комплекса. Ключевые приоритеты работы ЦМТ — сдерживание возрастание операционных доходов на уровне инфляционных ожиданий, повышение эффективности использования ресурсов.
Сфера деятельности
Услуги компании:
сдача в аренду офисов, конференц-залов, отельных номеров и других помещений;
конгрессно-выставочные услуги;
консультация нотариуса, адвоката и юриста;
охрана;
паркинг;
химчистка;
рестораны;
фитнес и тренажерный зал;
салоны красоты;
рекламно-информационные услуги;
и прочие.
Предоставляемые услуги сертифицированы АЦМТ, поэтому полностью соответствуют международным стандартам. Бизнес-комплекс удостоен высоких наград и почетных званий не только в пределах отрасли, но и на международной арене.
Акции компании
Уставной капитал ЦМТ в размере 1,245 млрд рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «WTCM» (простые) и «WTCMP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 2 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.
События
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы44 579 771 тыс. руб.
- Оборотные активы8 334 118 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы44 212 142 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 208 659 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 493 088 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Операционные показатели2019 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ЦМТ"
- РуководительСТРАШКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльАренда недвижимости
- Вид деятельностиАренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- ОГРН1027700072234
- ИНН7703034574
- Юридический адрес:123610, ГОРОД МОСКВА, НАБ. КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, Д.12
- Телефон+74952581212
- E-mailservinfo@wtcmoscow.ru
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