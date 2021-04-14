ПАО «Центр международной торговли» — мультиформатный бизнес-комплекс, в стенах которого заключаются важные сделки, формируются международные связи, проводятся деловые встречи и конференции. С 1974 года ЦМТ входит в состав Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), объединяющей свыше 750 компаний со 100 стран мира.

Краткий экскурс в историю

В 1980 году был возведен бизнес-центр «Совинцентр». В 1992 году предприятие получает статус акционерного общества, которым управляет ТПП России.

В 2019 году компания отпраздновала 40-летний юбилей с момента открытия комплекса. Ключевые приоритеты работы ЦМТ — сдерживание возрастание операционных доходов на уровне инфляционных ожиданий, повышение эффективности использования ресурсов.

Сфера деятельности

Услуги компании:

сдача в аренду офисов, конференц-залов, отельных номеров и других помещений;

конгрессно-выставочные услуги;

консультация нотариуса, адвоката и юриста;

охрана;

паркинг;

химчистка;

рестораны;

фитнес и тренажерный зал;

салоны красоты;

рекламно-информационные услуги;

и прочие.

Предоставляемые услуги сертифицированы АЦМТ, поэтому полностью соответствуют международным стандартам. Бизнес-комплекс удостоен высоких наград и почетных званий не только в пределах отрасли, но и на международной арене.

Акции компании

Уставной капитал ЦМТ в размере 1,245 млрд рублей разделен на обыкновенные именные и привилегированные акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Акции компании торгуются на Московской фондовой бирже под тикерами «WTCM» (простые) и «WTCMP» (привилегированные). Они включены в котировальный список 2 уровня. Дивиденды выплачиваются регулярно.