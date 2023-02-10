Зарплаты в разных странах: почему сравнение не корректно

На просторах интернета можно часто встретить попытки оценить уровень жизни в странах мира путем сравнения зарплат в этих странах. Ранее я уже писал о сравнении экономик в целом, и указывал на существенные трудности в сравнении даже с использованием всех имеющихся экономических показателей и индикаторов. Более понятное на бытовом уровне сравнение – по размеру средней зарплаты – также обладает большим количеством недостатков, не позволяющих получить объективную картину. О них и поговорим ниже.

Средние и медианные величины

Тема уже набила оскомину, а шутки про среднюю температуру по больнице и «голубцы» можно отнести к форменным клише. Тем не менее, конечно, критика в адрес средних величин в отрыве от сопутствующей информации справедлива. Сравнивая заработные платы в странах, мы обычно оперируем именно средними показателями, то есть не учитываем расслоение в уровне доходов, которое возникает не только по причине обладания капиталом, но и на уровне зарплат. Таким образом, в странах с низким уровнем расслоения (ранее я писал про индекс Джинни) медианная заработная плата будет более приближена к средней, чем в странах с высоким уровнем расслоения. Так как интересует в подобных сравнениях нас именно некий обобщенный уровень жизни для большинства людей, фактор разрыва между средней и медианной зарплатой очень важен.

Различный уровень цен

Еще одним клише в спорах об уровне доходов, не лишенным при этом справедливости, является указание на разный уровень цен в странах. Действительно, какая разница человеку, получает он 500, 1000 или 10000 условных единиц. Важно то, что можно купить на эту сумму. И это один из самых сложных моментов сравнения зарплат, поскольку уровень цен может отличаться кратно, особенно на быстропортящиеся товары местного производства и услуги (которые в большинстве стран составляют от 50 до 70% конечного потребления). Частично проблему решает использование альтернативного курса для перевода средних зарплат в общий эквивалент (например, доллар США). Таким альтернативным курсом может быть курс валюты по паритету покупательной способности (ППС), однако и он имеет врожденный недостаток. Для расчета паритета используется широкий набор товаров и услуг, однако профиль потребления в различных странах разный, в потому сравнивая цены одних и тех же товаров и услуг в определенном соотношении, мы получаем искажения из-за усреднения этого набора.

Роль и доля государственных услуг

Государство оказывает нам услуги, за часть из которых мы платим, а за часть нет. Соотношение платных и бесплатных услуг от страны к стране очень сильно изменяется, поэтому сравнивая, например, зарплаты нетто, то есть с учетом налогов, мы не учитываем, какая доля доходов уже пошла на налоги, то есть, по сути, на оплату государственных услуг. С другой стороны, если мы будем сравнивать зарплаты брутто, то есть без учета налогов, картина исказится уже с точки зрения «располагаемого дохода». Не все в равной степени пользуются государственными услугами, да и многие люди их за потребление не считают. Кроме того, из-за фундаментального различия в системах налогообложения разных стран порой словно оценить те государственные услуги, которые оказываются за счет прочих налоговых источников, помимо зарплатных налогов. Количество и значимость таких услуг могут сильно отличаться.

Теневой сектор экономики

Не секрет, что помимо трудовых доходов существуют и другие, например, доходы от вложения капитала или всевозможные пособия. Но и трудовые не всегда могут полностью учитываться статистикой, поскольку практически во всех странах существует теневой сектор, однако его величина и влияние на структуру доходов разные в разных странах. В этом смысле официальная статистика всегда дает неполную и неточную картину, так что даже при попытках корректировать искажающие сравнение факторы мы часто изначально работаем с плохо сопоставимыми величинами.

Распределение доходов во времени

Представьте страну, в которой нет пенсионной системы, пенсий и, соответственно, отчислений в подобные фонды. Понятно, что если эти издержки работодателя (или работника, в зависимости от страны) добавить к зарплате, то величина будет выше. Но вот спустя много лет, в нетрудоспособном возрасте, доходов уже не будет. Конечно, сегодня в подавляющем большинстве стран мира есть пенсионные системы, однако устроены они по-разному и в разной степени перераспределяют доходы во времени.

Различие в моделях поведения, потребления, неоцениваемые факторы

С ростом дохода растут и расходы, эта зависимость практически неизбежна. И дело касается не только ценовых факторов, которые были описаны в пункте «различный уровень цен», но и поведенческих. В каких-то странах принято, или даже необходимо, страховать жилье, машину, здоровье, где-то нет. В каких-то странах население расположено компактно и доля транспортных расходов низкая, в каких-то наоборот. Где-то климат благоприятно влияет на здоровье, где-то негативно (что можно выразить в условных издержках на поддержание здоровья и здравоохранение). Продолжать можно долго.

Конечная цель сравнения зарплат – это всегда попытка оценить, где же все-таки лучше жить. Поскольку зарплаты – это цифры, то сравнение зарплат часто претендует на объективность и точность оценки уровня жизни. Данная же статья – попытка показать, что исчерпывающей такую информацию никогда нельзя назвать, а субъективные или с трудом поддающиеся оценки факторы, а также искажения, которые закладываются в любое подобное сравнение, делают его в существенной степени условным и не позволяют на его основе делать исчерпывающие выводы.