Китай: структура экономики и торговый баланс

В прошлой статье о Китае мы обсудили, как формируется курс юаня. В этой статье рассмотрим макроэкономику Китая: население, структуру ВВП, производство, торговый баланс, возможные проблемы и точки роста.

Начнем с населения. С 1949 года население в стране выросло почти в три раза, с 541 до 1412 млн человек, но последние два года наблюдается сильное замедление роста. Если еще в 2015 ежегодный прирост составлял 0,5% в год, то уже в 2020 году показатель упал в три раза, до 0,14% - рекордно низкое значение для Китая. Падение произошло после отмены политики «одна семья один ребенок» в 2015. Ситуация похожа на результат обратной психологии. Когда запрещали размножаться все это делали, как перестали, так и интерес пропал.

На самом деле это скорее последствие улучшения уровня жизни. 30 лет назад доля людей живших за чертой бедности составляла 65%, на сегодняшний день этот показатель меньше 0,5%. Такой прогресс действительно можно называть чудом.

Помимо замедления прироста населения Китай столкнулся и с резким его старением. Доля пенсионеров увеличилась с 5,6% в 1990 году до 13,5% в 2020. Процент людей в возрасте от 15 до 65 все еще высокий, поэтому Китай списывать со счетов я бы не стал, но нагрузка на пенсионный фонд с каждым годом будет только расти. По сравнению с РФ пенсионный возраст в Китае достаточно низкий, 60 лет для мужчин и 55 для женщин, а продолжительность жизни на 5-10 лет выше. В связи с этим ожидаю увидеть еще пару пенсионных реформ в будущем.

Китай — вторая по размеру экономика мира. В 2021 году его ВВП достиг 17,74 трлн долларов, на 5,25 трлн меньше, чем в США. Отставание от лидера с каждым годом сокращается, если в 2000 году размер ВВП Китая составлял всего 11,8% от ВВП США, то на 2021 год показатель вырос до 77,1% с 70,3% годом ранее. Если так будет продолжаться и дальше, то уже в конце этого или начале следующего десятилетия Китай станет первой экономикой мира, а этот статус дорогого стоит. В связи с этим все чаще можно слышать мнение о конце американской гегемонии, а последние события в Украине и потеря доверия к доллару этот процесс только ускоряют.

Добиться таких выдающихся результатов Китаю удалось за счет того, что он стал мастерской мира. Фразу «Made in China» можно увидеть на большинстве современных товаров. Промышленность в Китае занимает 30% всего ВВП. И хотя ее доля сократилась с 44% в 2000 году, она продолжает вносить основной вклад в развитие экономики.

Примечание: ВВП в юанях (1 USD = 6.34 YUAN)

Единственной проблемой является то, что Китай находится внизу цепочки производства. В основном они занимаются поставкой компонентов и сборкой, до дизайна дело доходит не во всех отраслях. На этот счет у правительства есть план развития. Согласно ему будут поощряться все инвестиции в инновации и исследования, многие IT-отрасли будут освобождены от налогов, каким-то компаниям даже предоставят гос. финансирование. Общий план следующий — к 2035 году стать мировым лидером в области инноваций и производстве, второе уже выполнено.

Помимо производства Китай также является крупнейшим экспортером в мире. За 2020 год было экспортировано товаров на 2,58 трлн долларов.

США покупает больше всех, на них приходится 18% всего экспорта. Гонконг является перевалочным пунктом, поэтому на нем не стоит особо зацикливаться. Вторым по размеру покупателем является Япония (5,6%), потом идут Вьетнам (4,5%), Южная Корея (4,4%) и Германия (3,4%).

Самую большую долю в экспорте занимает техника, 44,3%, на втором месте текстиль — 10,8%, на третьем мебель и игрушки — 7,6%.

Если экспорт разбивать по регионам, то большая часть приходится на Азию (47,5%), потом идут Европа (20,7%) и Северная Америка (19,1%). В импорте картина похожая, но Азия забрала большую долю Америки.

Китай является вторым импортером в мире после США, за 2020 год показатель составил 2 трлн долларов.

Крупнейшим поставщиком является Япония (9,4%), второй идет Южная Корея (9,3%), затем США (7,3%), Австралия (6,2%) и Германия (5,7%). Не удивляйтесь Китаю в списке, это особенность административного деления в стране. Импорт из Гонконга и Тайваня входит в эту категорию.

Крупнейшими статьями импорта являются опять же техника (35,8%), полезные ископаемые (22,4%), химические продукты (7,2%).

Отдельно упомяну инфляцию, в Китае она одна из самых низких в мире. За 2021 год цены выросли на 0,9%, последние 10 лет показатель не выходил за 2,9%. На 2022 год таргет 3%, текущая — 0,9%. Сравните инфляцией в США в размере 7,5% и европейской в 5.9%.

Заключение

Еще 30 лет назад большая часть населения Китая находилась за чертой бедности, сейчас это вторая экономика мира. Смогли они этого добиться за счет дешевой рабочей силы и концентрации на развитии производства, что сделало их мастерской мира. Сейчас Китай столкнулся с новыми вызовами:

1) замедление роста населения в сочетании с его старением;

2) необходимость инвестиций в новые технологии.

Смогут ли они к 2035 году стать мировым лидером в сфере инноваций или нет — покажет время, пока многие макроэкономические факторы на стороне Китая.

Полезные ссылки

Статистика по Китаю за 2020 год.