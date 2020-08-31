ПАО «ТГК-1»: финансовые показатели и потенциал акций

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ПАО «ТГК-1») занимается производством и поставкой электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Электростанции расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Республике Карелия и Мурманской области.

Общая установленная электрическая мощность всех электростанций составляет 6 889 МВт, тепловая мощность 13 521 Гкал/час. 42% приходится на гидрогенерацию — 40 ГЭС с общей установленной мощностью 2,9 ГВт. Также в компании есть 12 ТЭЦ общей установленной мощностью 4 ГВт, работающих в основном на газовом топливе.

Структура акционерного капитала ПАО «ТГК-1»

Контрольным пакетом акций ПАО «ТГК-1» 51,79% владеет ООО «Газпром энергохолдинг», 100% которого принадлежит ПАО «Газпром». В структуру «Газпром энергохолдинг» также входят такие энергетические компании как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК».

Корпорация «Fortum» — финская государственная энергетическая компания, которая в России помимо ПАО «ТГК-1», владеет еще энергетической компанией ПАО «Фортум» (ранее ОАО «ТГК-10»), образовавшейся в результате реформы РАО «ЕЭС России». Fortum также владеет 77,96% немецкой компании Uniper, которой принадлежит ПАО «Юнипро» (83,73%).

Ранее в статье Влияние западных санкций на генерирующие компании в России сообщали о намерениях финской компании Fortum сократить свое присутствие в России. 14 июня «Ъ» сообщал, что финская компания собирается продать российские активы ПАО «Фортум» и ПАО «Юнипро» до 1 июля. О продаже пакета ПАО «ТГК-1» пока речи не шло, но «Газпромбанк» имеет намерения о приоретении. Скорее всего структура «Газпром энергохолдинг» выкупит долю иностранного мажоритарного инвестора.

Производственные показатели

Производство электроэнергии

Объем производства электроэнергии ПАО «ТГК-1», с учетом дочернего общества ПАО «Мурманская ТЭЦ», последние 5 лет находится в пределах 28-30 тыс. ГВт*ч. Особых изменений в производстве электроэнергии в ближайшее время не ожидается, поэтому выработка сохранится на том же уровне.

В 2021 году выработка электроэнергии выросла на 8% до 30 137 ГВт*ч благодаря восстановлению спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе.

На производство электроэнергии оказывает влияние уровень воды в регионах деятельности компании, т.к. около половины установленной мощности составляет гидрогенерация.

Полезный отпуск тепловой энергии

Производство тепловой энергии также без особых значимых колебаний сохраняется в диапазоне 24-26 тыс. Гкал. Однако в последние годы наблюдалась небольшая тенденция к снижению.

Отпуск тепловой энергии зависит от температуры наружного воздуха в отопительный период. Так в связи с более низкой температурой наружного воздуха в 2021 году отпуск тепла с коллекторов вырос на 13,44% до 26 145 тыс. Гкал.

Также стоит отметить, что ПАО «ТГК-1» перешло с инвестиционной программы ДПМ (договоров предоставления мощности) на КОММод (конкурентный отбор мощности для модернизации). Это новый механизм оплаты модернизируемых мощностей ТЭС. Подробнее можно прочитать в статье о программах ДПМ и КОММод в электроэнергетике.

В проекты модернизации на 2022-2024 гг. включен проект по реконструкции двух турбоагрегатов на Автовской ТЭЦ мощностью 236 МВт.

Финансовые показатели

Перейдем к рассмотрению финансовых показателей деятельности компании. Ниже на графиках представлены динамика выручки и чистой прибыли, а также более детально рассмотрена структура выручки.

Динамика выручки, млн руб.

Динамика выручки имеет тенденцию к росту несмотря на довольно стабильные показатели выработки электроэнергии, что связано с ростом цен среднего расчетного тарифа.

В 2021 году выручка выросла на 15% до 102 280 млн руб. за счет роста продаж, а также роста цен на электроэнергию.

Структура выручки, млн руб.

В структуре выручки заметно все большее преобладание доходов от продажи тепловой энергии. За 2021 год 44% выручки приходится на доходы от продажи тепловой энергии, 40% составляют доходы от продажи электроэнергии и 15% - доходы от продажи мощности. Стоит отметить значительное сокращение доли от продажи мощности в связи с окончанием программы ДПМ.

Динамика чистой прибыли, млн руб.

Не смотря на рост операционных показателей и выручки, чистая прибыль ТГК-1 в 2021 году сократилась на 13,8% до 7 114 млн руб. в связи с ростом операционных затрат на 21%. Расходы на топливо выросли на 26,7%, а на покупную энергию — на 52,8%.

Долговая нагрузка

У ТГК-1 нет проблем с долговой нагрузкой, показатель Чистый долг/EBITDA меньше единицы и не имеет тенденции к росту. Компания не увеличивает долговые обязательства и держит их на уровне 17 млрд. Показатель Чистый долг/EBITDA за 2021 год составил 0,69.

Коэффициент левериджа, отношение обязательств к собственному капиталу, составляет 0,27. Это значит, что деятельность компании в большей степени финансируется за счет собственного капитала, а не заемных средств, и характеризует ТГК-1 как финансово устойчивую компанию.

Дивиденды

Дивидендный период Размер дивидендов на одну акцию, руб. Чистая прибыль, млн руб. Доля дивидендов в чистой прибыли, % 2021 г. 0 7 114 0% 2020 г. 0.0011 8 253 50% 2019 г. 0.0010 7 990 50.02% 2018 г. 0.0006 10 421 23.86% 2017 г. 0.0005 7 927 23.83% 2016 г. 0.0003 5 324 24.98%

ПАО «ТГК-1» стабильно выплачивал дивиденды до 2021 года согласно уровню выплат, установленному материнской компанией «Газпром», в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал акционерам утвердить размер дивидендов по итогам 2021 г. в размере 0,001125376 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по РСБУ). Дивидендная доходность на конец торгового дня 4 июля 2022 года могла бы составить 12,9%. Однако акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды, в отличие от других компаний, входящих в структуру «Газпром энергохолдинг».

Скорее всего причина отказа от выплаты дивидендов в том, что 29,45% акций ТГК-1 принадлежит финской компании Fortum Power and Heat Oy. Дивиденды могли бы попросту не дойти до иностранного мажоритарного инвестора в связи с ограничениями, вызванными санкциями.

После снятия ограничений или после продажи доли Fortum ожидается возобновление дивидендных выплат в прежнем объеме.

Фундаментальный анализ

Затратный подход

Исходя из стоимости чистых активов 151 449 млн рублей стоимость акции «ТГК-1» согласно затратному подходу составляет 0,03929 руб.

ПАО «ТГК-1» стремится к развитию и наращиванию производственных мощностей, стабильно показывает неплохие финансовые результаты и ликвидация, при которой компания будет вынуждена продавать свои активы, маловероятна, поэтому затратный подход будет иметь небольшой вес в итоговой оценке.

Сравнительный анализ

«Интер РАО» «РусГидро» «Юнипро» «Мосэнерго» «ОГК-2» «ТГК-1» «Энел Россия» Среднее Цена, руб. 3,4195 0,742 2,612 2,098 0,635 0,009938 0,461 Кол-во акций, млн шт. 104 400 439 289 63 049 39 749 110 441 3 854 341 35 372 Капитализация, млн руб. 356 996 325 952 164 683 83 394 70 130 38 304 16 299 Выручка, млн руб. 1 124 514* 406 033 88 129 225 158 141 574 102 280 48 249 Прибыль, млн руб. 96 874* 42 078 8 233 2 894 4 435 7 114 2 580 EBITDA, млн руб. 155 100* 122 187 30 134 26 679 39 543 21 171 7 854 BV, млн руб. 678 839 629 353 108 653 315 964 142 796 145 183 42 898 EV, млн руб. 245 274 437 095 167 836 90 836 106 608 42 052 42 256 Установленная мощность, МВт 30 725 38 157 11 245 12 800 16 500 6 900 5 740 P/S 0,32 0,80 1,87 0,37 0,50 0,37 0,34 0,65 P/E 3,69 7,75 20,00 28,82 15,81 5,38 6,32 14,74 P/BV 0,53 0,52 1,52 0,26 0,49 0,26 0,38 0,57 EV/S 0,22 1,08 1,90 0,40 0,75 0,41 0,88 0,81 EV/EBITDA 1,58 3,58 5,57 3,40 2,70 1,99 5,38 3,46 Net debt/EBITDA -0,72 0,91 0,10 0,28 0,92 0,18 3,30 0,71 P/Установленная мощность 11,62 8,54 14,65 6,52 4,25 5,55 2,84 7,71 EPS 0,9279 0,0958 0,1306 0,0728 0,0402 0,0018 0,0729 0,1917 ROE 14,27% 6,69% 7,58% 0,92% 3,11% 4,90% 6,01% 6,21% ROA 10,25% 4,52% 6,46% 0,76% 2,22% 3,65% 2,82% 4,38%

*показатели «Интер РАО» рассчитаны по итогам последней опубликованной финансовой отчетности МСФО 30.09.2021 накопленным итогом.

Согласно сравнительному анализу справедливая цена акции ПАО «ТГК-1» составляет 0,01428 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по сравнительному анализу описано в статье Сравнительный анализ и определение цены акции .

Доходный подход

Согласно DCF-модели ПАО «ТГК-1» способно генерировать положительный денежный поток. Поэтому данный метод оценки компании является достаточно репрезентативным.

В прогнозном периоде ожидается снижение операционной прибыли из-за падений доходов от продажи мощности в связи с окончанием программы ДПМ по некоторым объектам.

Расчетная справедливая стоимость акции ПАО «ТГК-1» согласно доходному подходу составляет 0,01069 руб.

Более подробно о том, как проводится оценка компании по доходному подходу описано в статье Определение цены акции методом DCF или дисконтированных денежных потоков .

Итоговая оценка

Оценка, руб. Доля Затратный подход 0.03929 0.05 Сравнительный анализ 0.01428 0.475 Доходный подход 0.01069 0.475 Итого 0.01383 1

В итоге справедливая стоимость ТГК-1 по фундаментальному анализу составляет 0,01383 руб. за акцию.

У компании ТГК-1 имеется диверсифицированный портфель генерирующих активов, где 42% приходится на гидрогенерацию. Это позволяет показывать относительно стабильные финансовые и операционные показатели.

29,45% принадлежит крупному иностранному инвестору в лице финской корпорации Fortum Power and Heat Oy, что повышает эффективность корпоративного управления компанией, т.к. мажоритарный акционер может блокировать нерациональные инвестиции или действия топ-менеджмента.

Но в связи с ограничениями и антироссийскими санкциями данный плюс превратился в минус. Акционеры ТГК-1 отказались выплачивать неплохие дивиденды по итогам 2021 года. Также в ближайшее время Fortum желает избавиться от своих российских активов и есть основания полагать, что доля в итоге будет продана структурам «Газпрома». Т.к. продажа будет срочной, то скорее всего она будет по цене ниже рыночной, что может негативно сказаться на котировках компаний в краткосрочной перспективе.

Падение доходов от продажи мощности в связи с окончанием программы ДПМ компания может компенсировать за счет роста тарифов на электроэнергию и увеличения выработки электроэнергии.

Также есть и новые проекты по обновленной программе КОММод: реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ (+6 котлов мощностью 120 Гкал/ч), реконструкция Автовской ТЭЦ-15 (+29,4 МВт), модернизация Верхне-Туломской ГЭС (+16 МВт). В дополнение компания участвует в ДПМ ВИЭ с проектом по строительству малой ГЭС на реке Паз в Мурманской обл. мощностью 16,5 МВт.