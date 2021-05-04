ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"
- Кол-во АОИ:498454822 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:2й эшелон
- Текущая цена:+3.92%23.07 ₽
- За неделю, max:23.86 ₽
- За неделю, min:21 ₽
Нет данных
- Wisegrass Investments Limited19.94%
- Aldworth Investments LTD19.06%
- Hacton Finance Limited19%
- Granotex Ventures LTD10.18%
- Sandine Management LTD10.18%
- Прочие21.64%
Общая информация
ПАО «Ашинский металлургический завод» — одно из крупнейших и наиболее динамично развивающихся предприятий металлургического комплекса России, расположенное на Урале. Многопрофильное производство стали и металлопроката ориентировано на оптовых покупателей. Также из нержавеющей и углеродистой стали изготавливаются товары для населения.
Экскурс в историю
Ашинский металлургический завод начал свою историю с небольшого железнодорожного завода, который вскоре трансформировался в крупнейшую промышленную группу по производству стали и проката.
В 1952 году впервые в эксплуатацию вводят цех по производству проката, а в 1959 году — комбинат по изготовлению коррозийно-устойчивых сталей для химической промышленности, авиастроения, производства техники и оборудования. 1972 год знаменуется запуском двадцативалкового стана «Зундвиг» по изготовлению тончайшей металлической ленты.
Сфера деятельности
Под торговой маркой «АМЕТ» выпускается порядка 700 наименований продукции. Свыше 80% продукции листопрокатного комбината сбывают на территории России, остальные — поставляют за рубеж (преимущественно в страны СНГ).
Компания осуществляет производство:
тонколистового и толстолистового проката;
лент из стали, аморфных и других сплавов;
стальных и чугунных отливок;
деталей типа втулки, болты, оси, фитинги, валы и т. д.;
магнитопроводов;
товаров народного потребления под маркой «Амет».
На предприятии действует система качества выпускаемой продукции, соответствующая стандартам ГОСТ Р ИСО 9001.
Акции компании
Номинальная стоимость акций завода — 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги включены в листинг второго уровня и торгуются под тикером «AMEZ». С 2000 по 2020 год решение о выплате дивидендов не принималось.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы8 306 591 тыс. руб.
- Оборотные активы12 696 678 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы11 802 519 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства3 786 969 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства5 413 781 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Производство продукции2020 г.
Реализация продукции2020 г.
Средние цены реализации2017 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
- Сокращенное наименованиеПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"
- РуководительМЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство листового горячекатаного стального проката
- ОГРН1027400508277
- ИНН7401000473
- Юридический адрес:456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АШИНСКИЙ, Г. АША, УЛ. МИРА, Д. 9
- Телефон+73515931000
- E-mailinfo@amet.ru
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