  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"

ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"

Тикер:
1
0
1
-
  • Кол-во АОИ:498454822 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:2й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.92%23.07 ₽
  • За неделю, max:23.86 ₽
  • За неделю, min:21 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация11 499 млн. руб.
  • Wisegrass Investments Limited19.94%
  • Aldworth Investments LTD19.06%
  • Hacton Finance Limited19%
  • Granotex Ventures LTD10.18%
  • Sandine Management LTD10.18%
  • Прочие21.64%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2021 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Ашинский металлургический завод» — одно из крупнейших и наиболее динамично развивающихся предприятий металлургического комплекса России, расположенное на Урале. Многопрофильное производство стали и металлопроката ориентировано на оптовых покупателей. Также из нержавеющей и углеродистой стали изготавливаются товары для населения.

Экскурс в историю

Ашинский металлургический завод начал свою историю с небольшого железнодорожного завода, который вскоре трансформировался в крупнейшую промышленную группу по производству стали и проката.

В 1952 году впервые в эксплуатацию вводят цех по производству проката, а в 1959 году — комбинат по изготовлению коррозийно-устойчивых сталей для химической промышленности, авиастроения, производства техники и оборудования. 1972 год знаменуется запуском двадцативалкового стана «Зундвиг» по изготовлению тончайшей металлической ленты.

Сфера деятельности

Под торговой маркой «АМЕТ» выпускается порядка 700 наименований продукции. Свыше 80% продукции листопрокатного комбината сбывают на территории России, остальные — поставляют за рубеж (преимущественно в страны СНГ).

Компания осуществляет производство:

  •  тонколистового и толстолистового проката;

  •  лент из стали, аморфных и других сплавов;

  •  стальных и чугунных отливок;

  •  деталей типа втулки, болты, оси, фитинги, валы и т. д.;

  •  магнитопроводов;

  •  товаров народного потребления под маркой «Амет».

На предприятии действует система качества выпускаемой продукции, соответствующая стандартам ГОСТ Р ИСО 9001.

Акции компании

Номинальная стоимость акций завода — 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги включены в листинг второго уровня и торгуются под тикером «AMEZ». С 2000 по 2020 год решение о выплате дивидендов не принималось.

 

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
21 003 269тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы8 306 591 тыс. руб.
  • Оборотные активы12 696 678 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы11 802 519 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства3 786 969 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства5 413 781 тыс. руб.
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.59Долг/EBITDA
2.6EV/EBITDA
3.53EV/OCF
0.45EV/S
0.89P/BV
3.2P/E
2.82P/FCF
3.01P/NCAV
145.45P/NNWC
0.33P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
3.69Долг/EBITDA
7.76EV/EBITDA
9.52EV/OCF
1.18EV/S
2.1P/BV
1.37P/E
2.46P/FCF
-1.71P/NCAV
8.95P/NNWC
0.74P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.87Коэффицент абсолютной ликвидности
1.28Коэффициент автономии
13.31Рентабельность общая, %
-0.08Коэффициент маневренности собственного капитала
3.09Оборачиваемость собственного капитала
0.28Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.87Оборачиваемость оборотных активов
2.35Коэффицент текущей ликвидности
0.24Коэффициент привлечения заемного капитала
7.06Оборачиваемость запасов
0.68Коэффициент обеспеченности запасов
1.69Коэффициент покрытия инвестиций
253.32Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.7Индекс постоянного актива
10.34Маржа прибыли, %
1.53Коэффициент мобильности имущества
1.4Коэффицент срочной ликвидности
13.78Оборачиваемость дебиторской задолженности
29.68Рентабельность оборотных активов, %
39.47Рентабельность внеоборотных активов, %
32.96Рентабельность производственных фондов, %
24.55Рентабельность задействованного капитала, %
31.98Рентабельность собственного капитала, %
23.31Рентабельность продаж, %
0.59Коэффициент краткосрочной задолженности
0.37Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
20 201 709тыс. рубПродажа толстолистового горячекатаного проката
218 890тыс. рубПродажа толстолистового холоднокатаного проката
554 149тыс. рубПродажа прочих товаров и услуг
24 587 850тыс. рубИтого
1 672 542тыс. рубПродажа тонколистового холоднокатаного проката
558 183тыс. рубПродажа товаров народного потребления
583 160тыс. рубПродажа холоднокатаной ленты
285 080тыс. рубПродажа магнитопроводов
197 266тыс. рубПромышленная переработка
119 558тыс. рубПродажа теплоэнергии
197 313тыс. рубПродажа тонколистового горячекатаного проката
0тыс. рубПеревозки

Производство продукции

2020 г.
533 676тоннТолстолистовой прокат
1 465тоннТонколистовой прокат
1 566тоннХолоднокатаная лента
155.6тоннМагнитопроводы
4 607тыс. шт.ТНП

Реализация продукции

2020 г.
542 010тоннТолстолистовой прокат
1 420тоннТонколистовой прокат
1 505тоннХолоднокатаная лента
156.3тоннМагнитопроводы
4 876тыс. шт.ТНП

Средние цены реализации

2017 г.
31.7тыс. руб. за тоннуТолстолистовой прокат
124.7тыс. руб. за тоннуТонколистовой прокат
271.7тыс. руб. за тоннуХолоднокатанная лента
1 852.4тыс. руб. за тоннуМагнитопроводы
76.2тыс. руб. за тыс. шт.ТНП
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
  • Сокращенное наименованиеПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"
  • РуководительМЫЗГИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство листового горячекатаного стального проката
Юридическая информация
  • ОГРН1027400508277
  • ИНН7401000473
  • Юридический адрес:456010, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н АШИНСКИЙ, Г. АША, УЛ. МИРА, Д. 9
Контактная информация
  • Телефон+73515931000
  • E-mailinfo@amet.ru
  • Сайтссылка