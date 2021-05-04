ПАО "АШИНСКИЙ МЕТЗАВОД"

ПАО «Ашинский металлургический завод» — одно из крупнейших и наиболее динамично развивающихся предприятий металлургического комплекса России, расположенное на Урале. Многопрофильное производство стали и металлопроката ориентировано на оптовых покупателей. Также из нержавеющей и углеродистой стали изготавливаются товары для населения.

Экскурс в историю

Ашинский металлургический завод начал свою историю с небольшого железнодорожного завода, который вскоре трансформировался в крупнейшую промышленную группу по производству стали и проката.

В 1952 году впервые в эксплуатацию вводят цех по производству проката, а в 1959 году — комбинат по изготовлению коррозийно-устойчивых сталей для химической промышленности, авиастроения, производства техники и оборудования. 1972 год знаменуется запуском двадцативалкового стана «Зундвиг» по изготовлению тончайшей металлической ленты.

Сфера деятельности

Под торговой маркой «АМЕТ» выпускается порядка 700 наименований продукции. Свыше 80% продукции листопрокатного комбината сбывают на территории России, остальные — поставляют за рубеж (преимущественно в страны СНГ).

Компания осуществляет производство:

тонколистового и толстолистового проката;

лент из стали, аморфных и других сплавов;

стальных и чугунных отливок;

деталей типа втулки, болты, оси, фитинги, валы и т. д.;

магнитопроводов;

товаров народного потребления под маркой «Амет».

На предприятии действует система качества выпускаемой продукции, соответствующая стандартам ГОСТ Р ИСО 9001.

Акции компании

Номинальная стоимость акций завода — 1 рубль. На Московской фондовой бирже ценные бумаги включены в листинг второго уровня и торгуются под тикером «AMEZ». С 2000 по 2020 год решение о выплате дивидендов не принималось.