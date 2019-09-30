ПАО «Бурятзолото» — крупнейшее предприятие по добыче золота в Республике Бурятия. Во владении компании находится два подземных рудника «Ирокинда» и «Холбинский».

Экскурс в историю

На базе прииска «Ципиканский» в 1991 году создано добывающее предприятие. В процессе приватизации в 1995 году 30% акций ЗДК было продано канадской компании HRG, активно развивающей золотодобычу. С 2008 года золотодобывающее предприятие входит в состав транснациональной компании «NordGold».

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании не ограничивается добычей. ПАО «Бурятзолото» занимается:

геологоразведкой с целью восполнения сырьевой базы;

добычей золота из рудников на территории Бурятии;

обогащение руды и гидрометаллургической обработкой;

продажей золота (золотосеребрянные слитки Дора);

инвестиционной деятельностью;

развитием инфраструктуры, в частности социальной.

В долгосрочной перспективе планируется освоить новые места добычи желтого металла, обновить парк оборудования, получить лицензии на разведку недр.

Акции компании

Уставной капитал компании разделен на 7,44 млн простых и привилегированных акций, стоимостью 2,5 копейки каждая. На Московской бирже обыкновенные акции торгуются под тикером «BRZL». Продажа привилегированных ценных бумаг совершается на внебиржевом рынке. Большая часть акций принадлежит NordGold — 92,5%.