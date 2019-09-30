ПАО "БУРЯТЗОЛОТО"
- Кол-во АОИ:7027270 шт.
- Номинал:0.025 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+3.77%1156 ₽
- За неделю, max:1190 ₽
- За неделю, min:1101 ₽
Нет данных
- High River Gold Mines Ltd82.86%
- NORD GOLD SE8.8%
- Прочие8.34%
Общая информация
ПАО «Бурятзолото» — крупнейшее предприятие по добыче золота в Республике Бурятия. Во владении компании находится два подземных рудника «Ирокинда» и «Холбинский».
Экскурс в историю
На базе прииска «Ципиканский» в 1991 году создано добывающее предприятие. В процессе приватизации в 1995 году 30% акций ЗДК было продано канадской компании HRG, активно развивающей золотодобычу. С 2008 года золотодобывающее предприятие входит в состав транснациональной компании «NordGold».
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании не ограничивается добычей. ПАО «Бурятзолото» занимается:
геологоразведкой с целью восполнения сырьевой базы;
добычей золота из рудников на территории Бурятии;
обогащение руды и гидрометаллургической обработкой;
продажей золота (золотосеребрянные слитки Дора);
инвестиционной деятельностью;
развитием инфраструктуры, в частности социальной.
В долгосрочной перспективе планируется освоить новые места добычи желтого металла, обновить парк оборудования, получить лицензии на разведку недр.
Акции компании
Уставной капитал компании разделен на 7,44 млн простых и привилегированных акций, стоимостью 2,5 копейки каждая. На Московской бирже обыкновенные акции торгуются под тикером «BRZL». Продажа привилегированных ценных бумаг совершается на внебиржевом рынке. Большая часть акций принадлежит NordGold — 92,5%.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 398 108 тыс. руб
- Оборотные активы15 663 374 тыс. руб
Пассивы
- Капитал и резервы18 178 184 тыс. руб
- Долгосрочные обязательства127 068 тыс. руб
- Краткосрочные обязательства756 230 тыс. руб
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2018 г.
Производственные показатели2018 г.
Средневзвешенные цены реализации2018 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРЯТЗОЛОТО"
- Сокращенное наименованиеПАО "БУРЯТЗОЛОТО"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльГорнодобывающая промышленность
- Вид деятельностиПроизводство драгоценных металлов
- ОГРН1020300962780
- ИНН0323027345
- Юридический адрес:670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ШАЛЯПИНА, Д.5 В
- Телефон+73012480200
- E-mailburyatzoloto@nordgold.com
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