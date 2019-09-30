  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Инвестиции
  3. Эмитенты
  4. ПАО "БУРЯТЗОЛОТО"

ПАО "БУРЯТЗОЛОТО"

Тикер:
0
0
1
-
  • Кол-во АОИ:7027270 шт.
  • Номинал:0.025 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+3.77%1156 ₽
  • За неделю, max:1190 ₽
  • За неделю, min:1101 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация8 124 млн. руб.
  • High River Gold Mines Ltd82.86%
  • NORD GOLD SE8.8%
  • Прочие8.34%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Бурятзолото» — крупнейшее предприятие по добыче золота в Республике Бурятия. Во владении компании находится два подземных рудника «Ирокинда» и «Холбинский».

Экскурс в историю

На базе прииска «Ципиканский» в 1991 году создано добывающее предприятие. В процессе приватизации в 1995 году 30% акций ЗДК было продано канадской компании HRG, активно развивающей золотодобычу. С 2008 года золотодобывающее предприятие входит в состав транснациональной компании «NordGold».

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании не ограничивается добычей. ПАО «Бурятзолото» занимается:

  •  геологоразведкой с целью восполнения сырьевой базы;

  •  добычей золота из рудников на территории Бурятии;

  •  обогащение руды и гидрометаллургической обработкой;

  •  продажей золота (золотосеребрянные слитки Дора);

  •  инвестиционной деятельностью;

  •  развитием инфраструктуры, в частности социальной.

В долгосрочной перспективе планируется освоить новые места добычи желтого металла, обновить парк оборудования, получить лицензии на разведку недр.

Акции компании

Уставной капитал компании разделен на 7,44 млн простых и привилегированных акций, стоимостью 2,5 копейки каждая. На Московской бирже обыкновенные акции торгуются под тикером «BRZL». Продажа привилегированных ценных бумаг совершается на внебиржевом рынке. Большая часть акций принадлежит NordGold — 92,5%.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
подробнее

Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
19 061 482тыс. руб

Активы

  • Внеоборотные активы3 398 108 тыс. руб
  • Оборотные активы15 663 374 тыс. руб

Пассивы

  • Капитал и резервы18 178 184 тыс. руб
  • Долгосрочные обязательства127 068 тыс. руб
  • Краткосрочные обязательства756 230 тыс. руб
подробнее
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
-4.87Долг/EBITDA
0.59EV/EBITDA
0.75EV/OCF
0.25EV/S
0.41P/BV
2.73P/E
5.34P/FCF
0.5P/NCAV
0.64P/NNWC
1.1P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
-285.26Долг/EBITDA
-242.33EV/EBITDA
43.62EV/OCF
271.65EV/S
2.88P/BV
10.05P/E
-343.31P/FCF
11.03P/NCAV
-2.8P/NNWC
271.15P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
18.42Коэффицент абсолютной ликвидности
20.58Коэффициент автономии
45.57Рентабельность общая, %
0.14Коэффициент маневренности собственного капитала
0.39Оборачиваемость собственного капитала
0.94Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.45Оборачиваемость оборотных активов
20.71Коэффицент текущей ликвидности
0.01Коэффициент привлечения заемного капитала
7.6Оборачиваемость запасов
17.27Коэффициент обеспеченности запасов
20.72Коэффициент покрытия инвестиций
20.42Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.19Индекс постоянного актива
40.12Маржа прибыли, %
4.61Коэффициент мобильности имущества
18.71Коэффицент срочной ликвидности
61.44Оборачиваемость дебиторской задолженности
17.98Рентабельность оборотных активов, %
28.59Рентабельность внеоборотных активов, %
74.3Рентабельность производственных фондов, %
14.9Рентабельность задействованного капитала, %
15.75Рентабельность собственного капитала, %
51.76Рентабельность продаж, %
0.86Коэффициент краткосрочной задолженности
0.89Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2018 г.
5 150 763тыс. руб.От реализации золота
5 150 763тыс. руб.Итого

Производственные показатели

2018 г.
589тыс. тДобыча руды
600тыс. тПереработка руды
63.8тыс. унцийПроизводство золота
63.8тыс. унцийРеализация золота

Средневзвешенные цены реализации

2018 г.
62.89руб.Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года
1 274.03долл. СШАСредняя цена на биржевое золото за унцию
1 280долл. СШАСредневзвешенные цены за унцию
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Выберите дату выписки и нажмите скачать
Скачать

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРЯТЗОЛОТО"
  • Сокращенное наименованиеПАО "БУРЯТЗОЛОТО"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльГорнодобывающая промышленность
  • Вид деятельностиПроизводство драгоценных металлов
Юридическая информация
  • ОГРН1020300962780
  • ИНН0323027345
  • Юридический адрес:670045, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г. УЛАН-УДЭ, УЛ. ШАЛЯПИНА, Д.5 В
Контактная информация
  • Телефон+73012480200
  • E-mailburyatzoloto@nordgold.com
  • Сайтссылка