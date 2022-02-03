ПАО «Газпром нефть» — нефтяная компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, нефтепереработкой и продажей нефтепродуктов. В составе холдинга значится свыше 70 предприятий, действующих на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По показателям эффективности ПАО «Газпром нефть» занимает лидирующие позиции в РФ.

Экскурс в историю

В 1995 году Указом Президента РФ было создано ОАО «Сибнефть» на основе передачи холдингу государственных пакетов акций добывающих и перерабатывающих предприятий. В 2005 году контрольный пакет акций Сибнефти (свыше 75%) был выкуплен Газпромом. В мае 2006 года компанию переименовали на ОАО «Газпром нефть».

НПК наращивала производственный потенциал, участвовала в проектах добычи углеводородов за рубежом, открывала многочисленные АЗС в РФ и странах ближнего зарубежья.

Стратегические планы — привлечение инвестиций, развитие бункерного, авиатопливного направления, организация бизнеса по производству масел.

Добыча углеводородов сосредоточена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Оренбургской, Омской и Томской областях. Помимо этого Газпром нефть участвует в иностранных проектах добычи нефти и газа (Венесуэла, Ирак и другие страны).

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании:

разведка новых месторождений газа и нефти;

добыча углеводородов;

переработка нефтепродуктов и производство катализаторов;

проекты по модернизации НПЗ;

сбыт нефтепродуктов, в том числе экспорт в более 50 стран мира.

Суммарные запасы углеводородов по категории 2Р зафиксированы на уровне 2,84 млрд тонн нефтяного эквивалента. Компания демонстрирует высокий показатель соотношения добычи и переработки.

Акции компании

Крупнейшим акционером ПАО «Газпром нефть» является ПАО «Газпром». В руках этого учредителя сосредоточено 95,7% акций. Остальные акции компании находятся в свободном обращении. На Московской бирже они торгуются под тикером «SIBN».