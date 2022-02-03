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ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:4741299639 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+0.10%505.35 ₽
  • За неделю, max:530.4 ₽
  • За неделю, min:488.55 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:40 ₽
  • Отсечка:28.12.2021
  • Доходность:7.12%
дивидендная история
Капитализация2 396 016 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

ПАО «Газпром нефть» — нефтяная компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, нефтепереработкой и продажей нефтепродуктов. В составе холдинга значится свыше 70 предприятий, действующих на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По показателям эффективности ПАО «Газпром нефть» занимает лидирующие позиции в РФ.

Экскурс в историю

В 1995 году Указом Президента РФ было создано ОАО «Сибнефть» на основе передачи холдингу государственных пакетов акций добывающих и перерабатывающих предприятий. В 2005 году контрольный пакет акций Сибнефти (свыше 75%) был выкуплен Газпромом. В мае 2006 года компанию переименовали на ОАО «Газпром нефть».

НПК наращивала производственный потенциал, участвовала в проектах добычи углеводородов за рубежом, открывала многочисленные АЗС в РФ и странах ближнего зарубежья.

Стратегические планы — привлечение инвестиций, развитие бункерного, авиатопливного направления, организация бизнеса по производству масел.

Добыча углеводородов сосредоточена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Оренбургской, Омской и Томской областях. Помимо этого Газпром нефть участвует в иностранных проектах добычи нефти и газа (Венесуэла, Ирак и другие страны).

Сфера деятельности

Сфера деятельности компании:

  •  разведка новых месторождений газа и нефти;

  •  добыча углеводородов;

  •  переработка нефтепродуктов и производство катализаторов;

  •  проекты по модернизации НПЗ;

  •  сбыт нефтепродуктов, в том числе экспорт в более 50 стран мира.

Суммарные запасы углеводородов по категории 2Р зафиксированы на уровне 2,84 млрд тонн нефтяного эквивалента. Компания демонстрирует высокий показатель соотношения добычи и переработки.

Акции компании

Крупнейшим акционером ПАО «Газпром нефть» является ПАО «Газпром». В руках этого учредителя сосредоточено 95,7% акций. Остальные акции компании находятся в свободном обращении. На Московской бирже они торгуются под тикером «SIBN».

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
4 735 890 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 597 656 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы1 138 234 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы2 566 416 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства1 026 655 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства1 142 819 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
0.35Долг/EBITDA
4.01EV/EBITDA
3.17EV/OCF
1.02EV/S
0.98P/BV
5.57P/E
5.28P/FCF
-2.44P/NCAV
-1.76P/NNWC
0.93P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.61Долг/EBITDA
5.92EV/EBITDA
5.69EV/OCF
1.54EV/S
1.14P/BV
7.09P/E
13.17P/FCF
-26.89P/NCAV
-3.57P/NNWC
1.36P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.4Коэффицент абсолютной ликвидности
0.54Коэффициент автономии
20.03Рентабельность общая, %
-0.4Коэффициент маневренности собственного капитала
1.13Оборачиваемость собственного капитала
-0.91Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.93Оборачиваемость оборотных активов
1Коэффицент текущей ликвидности
0.29Коэффициент привлечения заемного капитала
16.46Коэффицент покрытия процентов
10.48Оборачиваемость запасов
-3.47Коэффициент обеспеченности запасов
0.76Коэффициент покрытия инвестиций
6.76Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.76Индекс постоянного актива
16.65Маржа прибыли, %
0.24Коэффициент мобильности имущества
0.56Коэффицент срочной ликвидности
15.84Оборачиваемость дебиторской задолженности
48.84Рентабельность оборотных активов, %
12.73Рентабельность внеоборотных активов, %
11.86Рентабельность производственных фондов, %
10.1Рентабельность задействованного капитала, %
18.83Рентабельность собственного капитала, %
16.77Рентабельность продаж, %
0.53Коэффициент краткосрочной задолженности
0.4Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Добыча

2020 г.
1 939.18тыс. барр. н. э./сут.Всего добыли
60 520тыс. тВсего добыли
43 080млн куб. мВсего добыли товарного газа

Запасы

2020 г.
15 561.59млн барр. н. э.Всего запасы углеводородов (доказанные по методике PRMS-SPE)
9 631штДействующий фонд скважин
750штВвод в эксплуатацию новых скважин

Переработка и производство

2020 г.
19 770тыс. тОНПЗ Первичная переработка нефтяного сырья
15 000тыс. тЯНОС Мощности по переработке нетяного сырья
12 000тыс. тМозырское НПЗ Мощности по переработке нетяного сырья
68 510тыс. тВсего Мощностей по переработке нетяного сырья
8 430тыс. тПроизводство Бензина
2 190тыс. тПроизводство Бензин технологический
12 550тыс. тПроизводство Дизельное топливо
2 670тыс. тПроизводство Реактивное топливо
2 400тыс. тПроизводство Судовое топливо
0тыс. тПроизводство печное топливо
5 120тыс. тПроизводство Мазута
10 020тыс. тМНПЗ Первичная переработка нефтяного сырья
3 080тыс. тПроизводство Битум
0тыс. тПроизводство Масла
0тыс. тПроизводство Кокс
2 990тыс. тПроизводство Прочие
39 430тыс. тИтого произведенно нефтепродуктов
3 320тыс. тНИС Первичная переработка нефтяного сырья
7 280тыс. тЯНОС (50%) Первичная переработка нефтяного сырья
0тыс. тМозырское НПЗ Первичная переработка нефтяного сырья
40 390тыс. тВсего Первичная переработка нефтяного сырья
22 000тыс. тОНПЗ Мощности по переработке нетяного сырья
12 200тыс. тМНПЗ Мощности по переработке нетяного сырья
7 310тыс. тНИС Мощности по переработке нетяного сырья

Реализация

2020 г.
20 370тыс. тЭкспорт жидких углеводородов
4 570тыс. тРеализация внутри страны жидких углеводородов
40 390тыс. тПереработка жидких углеводородов
13 370млн куб. мТоварный газ
17 800тыс. тЭкспорт Нефтепродуктов и нефтехимии
25 830тыс. тРеализация внутри страны Нефтепродукты и нефтехимия
1 252шт.Внутри страны (АЗС)
618шт.За границей (АЗС)
1 870шт.Всего (АЗС)
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
  • РуководительДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльНефтегазовая отрасль
  • Вид деятельностиДобыча нефти
Юридическая информация
  • ОГРН1025501701686
  • ИНН5504036333
  • Юридический адрес:190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОЧТАМТСКАЯ, Д. 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Контактная информация
  • Телефон+78123633152
  • E-mailinfo@gazprom-neft.ru
  • Сайтссылка