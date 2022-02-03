ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
- Кол-во АОИ:4741299639 шт.
- Номинал:-
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+0.10%505.35 ₽
- За неделю, max:530.4 ₽
- За неделю, min:488.55 ₽
- Дивиденд:40 ₽
- Отсечка:28.12.2021
- Доходность:7.12%
Нет данных
Общая информация
ПАО «Газпром нефть» — нефтяная компания, занимающаяся добычей полезных ископаемых, нефтепереработкой и продажей нефтепродуктов. В составе холдинга значится свыше 70 предприятий, действующих на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По показателям эффективности ПАО «Газпром нефть» занимает лидирующие позиции в РФ.
Экскурс в историю
В 1995 году Указом Президента РФ было создано ОАО «Сибнефть» на основе передачи холдингу государственных пакетов акций добывающих и перерабатывающих предприятий. В 2005 году контрольный пакет акций Сибнефти (свыше 75%) был выкуплен Газпромом. В мае 2006 года компанию переименовали на ОАО «Газпром нефть».
НПК наращивала производственный потенциал, участвовала в проектах добычи углеводородов за рубежом, открывала многочисленные АЗС в РФ и странах ближнего зарубежья.
Стратегические планы — привлечение инвестиций, развитие бункерного, авиатопливного направления, организация бизнеса по производству масел.
Добыча углеводородов сосредоточена в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Оренбургской, Омской и Томской областях. Помимо этого Газпром нефть участвует в иностранных проектах добычи нефти и газа (Венесуэла, Ирак и другие страны).
Сфера деятельности
Сфера деятельности компании:
разведка новых месторождений газа и нефти;
добыча углеводородов;
переработка нефтепродуктов и производство катализаторов;
проекты по модернизации НПЗ;
сбыт нефтепродуктов, в том числе экспорт в более 50 стран мира.
Суммарные запасы углеводородов по категории 2Р зафиксированы на уровне 2,84 млрд тонн нефтяного эквивалента. Компания демонстрирует высокий показатель соотношения добычи и переработки.
Акции компании
Крупнейшим акционером ПАО «Газпром нефть» является ПАО «Газпром». В руках этого учредителя сосредоточено 95,7% акций. Остальные акции компании находятся в свободном обращении. На Московской бирже они торгуются под тикером «SIBN».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 597 656 000 тыс. руб.
- Оборотные активы1 138 234 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы2 566 416 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства1 026 655 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства1 142 819 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Добыча2020 г.
Запасы2020 г.
Переработка и производство2020 г.
Реализация2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"
- РуководительДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльНефтегазовая отрасль
- Вид деятельностиДобыча нефти
- ОГРН1025501701686
- ИНН5504036333
- Юридический адрес:190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПОЧТАМТСКАЯ, Д. 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
- Телефон+78123633152
- E-mailinfo@gazprom-neft.ru
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