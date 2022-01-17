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ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC)

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  • Кол-во АОИ:178740916 шт.
  • Номинал:0.1 $
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.09%531 ₽
  • За неделю, max:550 ₽
  • За неделю, min:505 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:22.5 ₽
  • Отсечка:07.09.2021
  • Доходность:3.76%
дивидендная история
100%
Капитализация94 911 млн. руб.
  • Marigold Investments Ltd11.5%
  • Onyx Investments Ltd11.5%
  • Maple Valley Investments Ltd10.8%
  • Litten Investments Ltd5.1%
  • Goldriver Investments Ltd3.1%
  • Прочие58%
Источник: сайт эмитента.подробнее

Общая информация

Компания «Глобалтранс» осуществляет грузоперевозки по железной дороге РФ, стран СНГ и Балтии. Благодаря умелой логистике и крупному парку вагонов она занимает ведущее место среди перевозчиков на территориях постсоветских стран.

Перевозчик Глобалтранс был создан в 2004 году путем объединения двух крупных транспортных компаний. Основатели предприятия по-прежнему числятся в списке главных акционеров группы. В странах ближнего зарубежья компания функционирует через свои дочерние предприятия.

Глобалтранс сегодня

Производственные показатели:

  • около 72 тыс. единиц подвижного состава, в частности 74 собственных магистральных локомотивов;

  • в доле чистой выручки большую часть занимают нефть и нефтепродукты (всего 38%), а также металлургические грузы (34%);

  • число постоянных клиентов в РФ и СНГ — более 500.

Компания наладила базу долгосрочных отношений с 6 российскими предприятиями металлургического, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сегмента.

Сфера деятельности — ж/д грузоперевозки, основой которых являются полувагоны для насыпных грузов и цистерны для транспортировки жидких товаров.

Акции Глобалтранс

Акционерный капитал ж/д перевозчика разделен на 178,74 млн. простых акций номинальной стоимостью 0,1 доллар.

Компания «Глобалтранс» осуществляет двойной листинг на LSE и MOEX. Тикер ГДР на Лондонской бирже — «GLTR» (вышли на международный рынок в 2008 году). Реализация акций на Московской бирже с 2020 года также совершается под тикером «GLTR». Большая часть акций компании (57%) находится в свободном обращении (free-float).

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
98 734 472тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы86 830 674 тыс. руб.
  • Оборотные активы11 903 798 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы51 075 105 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства32 072 349 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства15 587 018 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
1.24Долг/EBITDA
5.49EV/EBITDA
5.42EV/OCF
1.91EV/S
1.88P/BV
10.34P/E
7.8P/FCF
-2.69P/NCAV
-2.41P/NNWC
1.48P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.48Долг/EBITDA
4.75EV/EBITDA
-0.17EV/OCF
1.65EV/S
2.09P/BV
10.3P/E
5.91P/FCF
-2.45P/NCAV
-2.11P/NNWC
1.32P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.43Коэффицент абсолютной ликвидности
0.52Коэффициент автономии
19.73Рентабельность общая, %
-0.7Коэффициент маневренности собственного капитала
1.67Оборачиваемость собственного капитала
-3Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
7.25Оборачиваемость оборотных активов
0.76Коэффицент текущей ликвидности
0.39Коэффициент привлечения заемного капитала
6.82Коэффицент покрытия процентов
125.24Оборачиваемость запасов
-51.47Коэффициент обеспеченности запасов
0.84Коэффициент покрытия инвестиций
40.4Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.88Индекс постоянного актива
14.3Маржа прибыли, %
0.12Коэффициент мобильности имущества
0.68Коэффицент срочной ликвидности
23.27Оборачиваемость дебиторской задолженности
77.69Рентабельность оборотных активов, %
10.74Рентабельность внеоборотных активов, %
10.66Рентабельность производственных фондов, %
9.44Рентабельность задействованного капитала, %
17.91Рентабельность собственного капитала, %
22.97Рентабельность продаж, %
0.33Коэффициент краткосрочной задолженности
0.56Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльТранспорт
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+35797878918
  • E-mailirteam@globaltrans.com
  • Сайтссылка