ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC)
- Кол-во АОИ:178740916 шт.
- Номинал:0.1 $
- Листинг:-
- Текущая цена:-0.09%531 ₽
- За неделю, max:550 ₽
- За неделю, min:505 ₽
- Дивиденд:22.5 ₽
- Отсечка:07.09.2021
- Доходность:3.76%
- Marigold Investments Ltd11.5%
- Onyx Investments Ltd11.5%
- Maple Valley Investments Ltd10.8%
- Litten Investments Ltd5.1%
- Goldriver Investments Ltd3.1%
- Прочие58%
Общая информация
Компания «Глобалтранс» осуществляет грузоперевозки по железной дороге РФ, стран СНГ и Балтии. Благодаря умелой логистике и крупному парку вагонов она занимает ведущее место среди перевозчиков на территориях постсоветских стран.
Перевозчик Глобалтранс был создан в 2004 году путем объединения двух крупных транспортных компаний. Основатели предприятия по-прежнему числятся в списке главных акционеров группы. В странах ближнего зарубежья компания функционирует через свои дочерние предприятия.
Глобалтранс сегодня
Производственные показатели:
около 72 тыс. единиц подвижного состава, в частности 74 собственных магистральных локомотивов;
в доле чистой выручки большую часть занимают нефть и нефтепродукты (всего 38%), а также металлургические грузы (34%);
число постоянных клиентов в РФ и СНГ — более 500.
Компания наладила базу долгосрочных отношений с 6 российскими предприятиями металлургического, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сегмента.
Сфера деятельности — ж/д грузоперевозки, основой которых являются полувагоны для насыпных грузов и цистерны для транспортировки жидких товаров.
Акции Глобалтранс
Акционерный капитал ж/д перевозчика разделен на 178,74 млн. простых акций номинальной стоимостью 0,1 доллар.
Компания «Глобалтранс» осуществляет двойной листинг на LSE и MOEX. Тикер ГДР на Лондонской бирже — «GLTR» (вышли на международный рынок в 2008 году). Реализация акций на Московской бирже с 2020 года также совершается под тикером «GLTR». Большая часть акций компании (57%) находится в свободном обращении (free-float).
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы86 830 674 тыс. руб.
- Оборотные активы11 903 798 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы51 075 105 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства32 072 349 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства15 587 018 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльТранспорт
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+35797878918
- E-mailirteam@globaltrans.com
- Сайтссылка