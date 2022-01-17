ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС (GLOBALTRANS INVESTMENT PLC)

Компания «Глобалтранс» осуществляет грузоперевозки по железной дороге РФ, стран СНГ и Балтии. Благодаря умелой логистике и крупному парку вагонов она занимает ведущее место среди перевозчиков на территориях постсоветских стран.

Перевозчик Глобалтранс был создан в 2004 году путем объединения двух крупных транспортных компаний. Основатели предприятия по-прежнему числятся в списке главных акционеров группы. В странах ближнего зарубежья компания функционирует через свои дочерние предприятия.

Глобалтранс сегодня

Производственные показатели:

около 72 тыс. единиц подвижного состава, в частности 74 собственных магистральных локомотивов;

в доле чистой выручки большую часть занимают нефть и нефтепродукты (всего 38%), а также металлургические грузы (34%);

число постоянных клиентов в РФ и СНГ — более 500.

Компания наладила базу долгосрочных отношений с 6 российскими предприятиями металлургического, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего сегмента.

Сфера деятельности — ж/д грузоперевозки, основой которых являются полувагоны для насыпных грузов и цистерны для транспортировки жидких товаров.

Акции Глобалтранс

Акционерный капитал ж/д перевозчика разделен на 178,74 млн. простых акций номинальной стоимостью 0,1 доллар.

Компания «Глобалтранс» осуществляет двойной листинг на LSE и MOEX. Тикер ГДР на Лондонской бирже — «GLTR» (вышли на международный рынок в 2008 году). Реализация акций на Московской бирже с 2020 года также совершается под тикером «GLTR». Большая часть акций компании (57%) находится в свободном обращении (free-float).