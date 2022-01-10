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Headhunter Group PLC

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  • Кол-во АОИ:50317860 шт.
  • Номинал:-
  • Листинг:-
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-8.24%3074 ₽
  • За неделю, max:3797 ₽
  • За неделю, min:3025 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:63.84 ₽
  • Отсечка:24.01.2022
  • Доходность:2.13%
дивидендная история
Капитализация154 677 млн. руб.

Нет данных

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Общая информация

Интернет-рекрутинговая компания HeadHunter развивает свой бизнес на российском, белорусском и казахском рынках. Она начала свою деятельность в 2000 году с запуска сайта National Job Club. В последующем веб-ресурс был переименован в HeadHunter, а позже в hh.ru. Официальное представительство компании на Украине начало свою работу в 2005 году, а спустя год открылись филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Казахстане. 

В 2019 году предприятие заняло 6-ую строчку в рейтинге Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета». Сегодня HeadHunter, по данным Similarweb, считается крупнейшим порталом по поиску работодателей и сотрудников. В собственной базе содержится более 52 млн резюме и более 1 тыс. вакансий. Ежемесячная аудитория портала превышает отметку в 18 млн пользователей, а в активе компании есть более 30 сервисов для работы с персоналом. 

Головной офис HeadHunter Group PLC работает на Кипре. В России зарегистрирована дочерняя компания ООО «Хэдхантер». Акции интернет-рекрутинговой организации начали торговаться на бирже Nasdaq еще в 2019 году. Изначально компания разместила на IPO более трети собственного капитала (32% акций).  Тикер акции «HHRU».

Ключевые направления деятельности

HeadHunter внедряет для работодателей и соискателей передовые технологии, чтобы они могли легко найти друг друга. Кроме портала hh.ru, компания владеет облачной CRM Talantix, сайтом Zarplata.ru. С 2011 года предприятие управляет проектом Работа@Mail.ru. 

HeadHunter продает информацию из базы данных резюме и возможность размещения вакансий. Для соискателей поиск открытых предложений является бесплатным. Кроме этого, с 2006 года компания осуществляет профессиональную исследовательскую деятельность. Изначально она сводилась к анализу трендов и тенденций на рынке труда, но позже появилась и отдельная зарплатная аналитика. Вместе с этим HeadHunter регулярно проводит опросы на тему отношений между работодателями и соискателями, вопросов, касающихся карьеры.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
21 462 846тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы15 189 530 тыс. руб.
  • Оборотные активы6 273 316 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы5 418 689 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства8 535 673 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства7 508 484 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-0.49Долг/EBITDA
23.99EV/EBITDA
113.66EV/OCF
13.12EV/S
1 409.33P/BV
40.2P/E
92.8P/FCF
-1 227.09P/NCAV
46.14P/NNWC
13.39P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
0.1Долг/EBITDA
13.5EV/EBITDA
77.88EV/OCF
6.32EV/S
471.78P/BV
-30.03P/E
-6.67P/FCF
-427.92P/NCAV
9.59P/NNWC
6.39P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
0.75Коэффицент абсолютной ликвидности
0.25Коэффициент автономии
39Рентабельность общая, %
-0.64Коэффициент маневренности собственного капитала
2.12Оборачиваемость собственного капитала
-1.56Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
1.83Оборачиваемость оборотных активов
0.84Коэффицент текущей ликвидности
0.4Коэффициент привлечения заемного капитала
13.28Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость запасов
0Коэффициент обеспеченности запасами
0.65Коэффициент покрытия инвестиций
5.89Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.71Индекс постоянного актива
30Маржа прибыли, %
0.29Коэффициент мобильности имущества
0.81Коэффицент срочной ликвидности
54.28Оборачиваемость дебиторской задолженности
55Рентабельность оборотных активов, %
23Рентабельность внеоборотных активов, %
23Рентабельность производственных фондов, %
16Рентабельность задействованного капитала, %
64Рентабельность собственного капитала, %
40Рентабельность продаж, %
0.47Коэффициент краткосрочной задолженности
0.89Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Нет данных

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Ежеквартальный отчет от 15.11.2021
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльИнформационные технологии
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+78001006427
  • E-maili.zhilnikova@hh.ru
  • Сайтссылка