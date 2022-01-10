Интернет-рекрутинговая компания HeadHunter развивает свой бизнес на российском, белорусском и казахском рынках. Она начала свою деятельность в 2000 году с запуска сайта National Job Club. В последующем веб-ресурс был переименован в HeadHunter, а позже в hh.ru. Официальное представительство компании на Украине начало свою работу в 2005 году, а спустя год открылись филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Казахстане.

В 2019 году предприятие заняло 6-ую строчку в рейтинге Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета». Сегодня HeadHunter, по данным Similarweb, считается крупнейшим порталом по поиску работодателей и сотрудников. В собственной базе содержится более 52 млн резюме и более 1 тыс. вакансий. Ежемесячная аудитория портала превышает отметку в 18 млн пользователей, а в активе компании есть более 30 сервисов для работы с персоналом.

Головной офис HeadHunter Group PLC работает на Кипре. В России зарегистрирована дочерняя компания ООО «Хэдхантер». Акции интернет-рекрутинговой организации начали торговаться на бирже Nasdaq еще в 2019 году. Изначально компания разместила на IPO более трети собственного капитала (32% акций). Тикер акции «HHRU».

Ключевые направления деятельности

HeadHunter внедряет для работодателей и соискателей передовые технологии, чтобы они могли легко найти друг друга. Кроме портала hh.ru, компания владеет облачной CRM Talantix, сайтом Zarplata.ru. С 2011 года предприятие управляет проектом Работа@Mail.ru.

HeadHunter продает информацию из базы данных резюме и возможность размещения вакансий. Для соискателей поиск открытых предложений является бесплатным. Кроме этого, с 2006 года компания осуществляет профессиональную исследовательскую деятельность. Изначально она сводилась к анализу трендов и тенденций на рынке труда, но позже появилась и отдельная зарплатная аналитика. Вместе с этим HeadHunter регулярно проводит опросы на тему отношений между работодателями и соискателями, вопросов, касающихся карьеры.