Headhunter Group PLC
- Кол-во АОИ:50317860 шт.
- Номинал:-
- Листинг:-
- Текущая цена:-8.24%3074 ₽
- За неделю, max:3797 ₽
- За неделю, min:3025 ₽
- Дивиденд:63.84 ₽
- Отсечка:24.01.2022
- Доходность:2.13%
Нет данных
Общая информация
Интернет-рекрутинговая компания HeadHunter развивает свой бизнес на российском, белорусском и казахском рынках. Она начала свою деятельность в 2000 году с запуска сайта National Job Club. В последующем веб-ресурс был переименован в HeadHunter, а позже в hh.ru. Официальное представительство компании на Украине начало свою работу в 2005 году, а спустя год открылись филиалы в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Казахстане.
В 2019 году предприятие заняло 6-ую строчку в рейтинге Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета». Сегодня HeadHunter, по данным Similarweb, считается крупнейшим порталом по поиску работодателей и сотрудников. В собственной базе содержится более 52 млн резюме и более 1 тыс. вакансий. Ежемесячная аудитория портала превышает отметку в 18 млн пользователей, а в активе компании есть более 30 сервисов для работы с персоналом.
Головной офис HeadHunter Group PLC работает на Кипре. В России зарегистрирована дочерняя компания ООО «Хэдхантер». Акции интернет-рекрутинговой организации начали торговаться на бирже Nasdaq еще в 2019 году. Изначально компания разместила на IPO более трети собственного капитала (32% акций). Тикер акции «HHRU».
Ключевые направления деятельности
HeadHunter внедряет для работодателей и соискателей передовые технологии, чтобы они могли легко найти друг друга. Кроме портала hh.ru, компания владеет облачной CRM Talantix, сайтом Zarplata.ru. С 2011 года предприятие управляет проектом Работа@Mail.ru.
HeadHunter продает информацию из базы данных резюме и возможность размещения вакансий. Для соискателей поиск открытых предложений является бесплатным. Кроме этого, с 2006 года компания осуществляет профессиональную исследовательскую деятельность. Изначально она сводилась к анализу трендов и тенденций на рынке труда, но позже появилась и отдельная зарплатная аналитика. Вместе с этим HeadHunter регулярно проводит опросы на тему отношений между работодателями и соискателями, вопросов, касающихся карьеры.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы15 189 530 тыс. руб.
- Оборотные активы6 273 316 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы5 418 689 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства8 535 673 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства7 508 484 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Нет данных
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльИнформационные технологии
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+78001006427
- E-maili.zhilnikova@hh.ru
- Сайтссылка