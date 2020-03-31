ПАО "ИЖСТАЛЬ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:800729 шт.
- Номинал:1000 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:+29.61%3642 ₽
- За неделю, max:4954 ₽
- За неделю, min:2378 ₽
Нет данных
- ПАО «Мечел»90%
- Прочие10%
Общая информация
ПАО «Ижсталь» — ведущее российское предприятие в сфере металлургии, занимающееся производством стали, нержавеющего проката и различных сплавов. Потребителями продукции завода выступают предприятия автомобилестроения, горнодобывающей и нефтяной промышленности, а также инструментальные комбинаты. Прокат и сталь отправляют на экспорт в США, ЕС и страны СНГ.
Экскурс в историю
История металлургического предприятия начинается с далекого 1760 года, когда на реке Иж был возведен железоделательный завод. Сначала на комбинате изготавливали якоря и сталь для российского флота, позже — оружие и военную технику. После масштабной реконструкции, которая завершилась в 2012 году, предприятие владеет всеми необходимыми для производства множества видов стали основными фондами.
За последнее десятилетие завод дважды был удостоен награды Президента РФ и становился лауреатом среди предприятий Удмуртской Республики в области качества.
Сфера деятельности
Комбинат Ижевска входит в состав горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Занимается производством:
холоднокатаной ленты;
стальных профилей и заготовок;
калиброванного и высокоточного проката;
метизов;
различных марок стали.
Продукция ПАО проходит тщательный контроль качества. Она соответствует стандарту ISO 9001:2015.
Акции компании
Уставной капитал компании — 1,067 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции в процентном соотношении 75:25. Акции компании «Ижсталь» входят в листинг 3 уровня Московской фондовой биржи. Они торгуются под тикером «IGST» (простые) и «IGSTP» (привилегированные). Базой для расчета дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль, а по привилегированным акциям типа А — 10% чистой прибыли по результатам текущего года (на одну акцию выплачивают дивидендов не меньше, чем по обыкновенной).
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы3 661 073 тыс. руб.
- Оборотные активы5 322 446 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы-5 716 445 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства4 363 433 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства10 336 531 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Среднеотраслевой30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Выручка2015 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖСТАЛЬ"
- Сокращенное наименованиеПАО "ИЖСТАЛЬ"
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство сортового горячекатаного проката и катанки
- ОГРН1021801435325
- ИНН1826000655
- Юридический адрес:426006, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. НОВОАЖИМОВА, Д.6
- Телефон+73412910500
- E-mailoffice@izhstal.ru
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