ПАО «Ижсталь» — ведущее российское предприятие в сфере металлургии, занимающееся производством стали, нержавеющего проката и различных сплавов. Потребителями продукции завода выступают предприятия автомобилестроения, горнодобывающей и нефтяной промышленности, а также инструментальные комбинаты. Прокат и сталь отправляют на экспорт в США, ЕС и страны СНГ.

Экскурс в историю

История металлургического предприятия начинается с далекого 1760 года, когда на реке Иж был возведен железоделательный завод. Сначала на комбинате изготавливали якоря и сталь для российского флота, позже — оружие и военную технику. После масштабной реконструкции, которая завершилась в 2012 году, предприятие владеет всеми необходимыми для производства множества видов стали основными фондами.

За последнее десятилетие завод дважды был удостоен награды Президента РФ и становился лауреатом среди предприятий Удмуртской Республики в области качества.

Сфера деятельности

Комбинат Ижевска входит в состав горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Занимается производством:

холоднокатаной ленты;

стальных профилей и заготовок;

калиброванного и высокоточного проката;

метизов;

различных марок стали.

Продукция ПАО проходит тщательный контроль качества. Она соответствует стандарту ISO 9001:2015.

Акции компании

Уставной капитал компании — 1,067 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции в процентном соотношении 75:25. Акции компании «Ижсталь» входят в листинг 3 уровня Московской фондовой биржи. Они торгуются под тикером «IGST» (простые) и «IGSTP» (привилегированные). Базой для расчета дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль, а по привилегированным акциям типа А — 10% чистой прибыли по результатам текущего года (на одну акцию выплачивают дивидендов не меньше, чем по обыкновенной).