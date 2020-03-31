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ПАО "ИЖСТАЛЬ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:800729 шт.
  • Номинал:1000 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:+29.61%3642 ₽
  • За неделю, max:4954 ₽
  • За неделю, min:2378 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов

Нет данных

дивидендная история
100%
Капитализация3 818 млн. руб.
  • ПАО «Мечел»90%
  • Прочие10%
Источник: список аффилированных лиц на 31.03.2020.подробнее

Общая информация

ПАО «Ижсталь» — ведущее российское предприятие в сфере металлургии, занимающееся производством стали, нержавеющего проката и различных сплавов. Потребителями продукции завода выступают предприятия автомобилестроения, горнодобывающей и нефтяной промышленности, а также инструментальные комбинаты. Прокат и сталь отправляют на экспорт в США, ЕС и страны СНГ.

Экскурс в историю

История металлургического предприятия начинается с далекого 1760 года, когда на реке Иж был возведен железоделательный завод. Сначала на комбинате изготавливали якоря и сталь для российского флота, позже — оружие и военную технику. После масштабной реконструкции, которая завершилась в 2012 году, предприятие владеет всеми необходимыми для производства множества видов стали основными фондами.

За последнее десятилетие завод дважды был удостоен награды Президента РФ и становился лауреатом среди предприятий Удмуртской Республики в области качества.

Сфера деятельности

Комбинат Ижевска входит в состав горнодобывающей и металлургической компании «Мечел». Занимается производством:

  •  холоднокатаной ленты;

  •  стальных профилей и заготовок;

  •  калиброванного и высокоточного проката;

  •  метизов;

  •  различных марок стали.

Продукция ПАО проходит тщательный контроль качества. Она соответствует стандарту ISO 9001:2015.

Акции компании

Уставной капитал компании — 1,067 млн рублей. Он разделен на обыкновенные и привилегированные акции в процентном соотношении 75:25. Акции компании «Ижсталь» входят в листинг 3 уровня Московской фондовой биржи. Они торгуются под тикером «IGST» (простые) и «IGSTP» (привилегированные). Базой для расчета дивидендов по обыкновенным акциям является чистая прибыль, а по привилегированным акциям типа А — 10% чистой прибыли по результатам текущего года (на одну акцию выплачивают дивидендов не меньше, чем по обыкновенной).

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
8 983 519тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы3 661 073 тыс. руб.
  • Оборотные активы5 322 446 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы-5 716 445 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства4 363 433 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства10 336 531 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
3.49Долг/EBITDA
4.96EV/EBITDA
6.77EV/OCF
0.4EV/S
-1.07P/BV
2.68P/E
2.1P/FCF
-0.34P/NCAV
-0.26P/NNWC
0.12P/S

Среднеотраслевой

30.09.2021
2.82Долг/EBITDA
5.95EV/EBITDA
5.55EV/OCF
1.09EV/S
1.07P/BV
6.93P/E
4.69P/FCF
-3.68P/NCAV
-4.83P/NNWC
0.69P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.01Коэффицент абсолютной ликвидности
-0.64Коэффициент автономии
-2.43Рентабельность общая, %
1.93Коэффициент маневренности собственного капитала
-3.92Оборачиваемость собственного капитала
-1.76Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.99Оборачиваемость оборотных активов
0.51Коэффицент текущей ликвидности
-3.22Коэффициент привлечения заемного капитала
-3.62Коэффицент покрытия процентов
6.77Оборачиваемость запасов
-3.01Коэффициент обеспеченности запасов
-0.15Коэффициент покрытия инвестиций
3.5Оборачиваемость кредиторской задолженности
-0.64Индекс постоянного актива
-4.52Маржа прибыли, %
1.45Коэффициент мобильности имущества
0.36Коэффицент срочной ликвидности
10.44Оборачиваемость дебиторской задолженности
-10.25Рентабельность оборотных активов, %
-23.71Рентабельность внеоборотных активов, %
-0.56Рентабельность производственных фондов, %
-10.25Рентабельность задействованного капитала, %
17.71Рентабельность собственного капитала, %
10.11Рентабельность продаж, %
1.15Коэффициент краткосрочной задолженности
0.01Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2015 г.
635 530тоннОбъем реализации
15.472тыс. руб./тСредняя цена продукции
9 833 106тыс. руб.Выручка
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 14.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖСТАЛЬ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "ИЖСТАЛЬ"
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство сортового горячекатаного проката и катанки
Юридическая информация
  • ОГРН1021801435325
  • ИНН1826000655
  • Юридический адрес:426006, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. НОВОАЖИМОВА, Д.6
Контактная информация
  • Телефон+73412910500
  • E-mailoffice@izhstal.ru
  • Сайтссылка