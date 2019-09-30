ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:234147999 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:3й эшелон
- Текущая цена:-1.34%368 ₽
- За неделю, max:399 ₽
- За неделю, min:364 ₽
- Дивиденд:10 ₽
- Отсечка:22.12.2021
- Доходность:2.66%
- ООО «Куйбышевазот-плюс»27.43%
- ООО «Активинвест»15.99%
- ООО «Куйбышевазот-инвест»5.08%
- Прочие51.51%
Общая информация
ПАО «КуйбышевАзот» — предприятие химической промышленности, лидирующее на российском рынке по изготовлению капролактама и продуктов, полученных после его переработки. В группу компаний общества входит 40 организаций — заводы, склады, логистические предприятия, а также торговые точки. Ключевые предприятия Группы размещены в Тольятти, Курске, Балашове, Таганроге.
Краткий экскурс в историю
Строительство азотного завода в Куйбышеве стартовало в 1961 году, и уже в 1966 году предприятие заработало по полной технологической схеме. Объединение химических комбинатов региона под названием «КуйбышевАзот» относится к 1975 году. Сегодня группа компаний КуйбышевАзот имеет представительства не только в РФ, но и Сербии, Германии, КНР.
Ключевые цели компании ориентированы на прирост производства продукции, увеличение поставок на внутренний рынок страны, удовлетворение интересов государства, покупателей и акционеров. В 2019 году запущена инвестпрограмма в размере 11,1 млрд рублей по приобретению нового оборудования и развитию производства.
Сфера деятельности
Группа предприятий «КуйбышевАзот» производит следующие виды продукции:
капролактам;
технические и текстильные нити;
полиамид-6 (99% всей продукции на российском рынке);
инженерные пластики;
кордную капроновую ткань (100% продукции отечественного рынка);
аммиак и аммиачную селитру;
карбамид;
сульфат аммония;
жидкие удобрения;
промышленные газы.
На сегодняшний день компания входит в топ-10 предприятий азотной промышленности. Ее доля на рынке азотных добрив составляет 4,7%.
Акции компании
Уставной капитал ПАО «КуйбышевАзот» в размере 237,8 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 1 рубль. Крупнейшими акционерами предприятия являются ООО «Куйбышевазот-плюс» (27%) и ООО «Активинвест» (16%).
На Московской бирже акции обращаются под тикерами «KAZT» и «KAZTP».
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.06.2021
Активы
- Внеоборотные активы54 011 000 тыс. руб.
- Оборотные активы20 782 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы40 578 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства24 896 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства9 319 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.06.2021
Среднеотраслевой30.06.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.06.2021
Показатели деятельности
Производство2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
- РуководительГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльХимическая промышленность: удобрения
- Вид деятельностиПроизводство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
- ОГРН1036300992793
- ИНН6320005915
- Юридический адрес:445007, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, Д.6
- Телефон+78482561009
- E-mailoffice@kuazot.ru
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