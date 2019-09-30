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ПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:234147999 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:3й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.34%368 ₽
  • За неделю, max:399 ₽
  • За неделю, min:364 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:10 ₽
  • Отсечка:22.12.2021
  • Доходность:2.66%
дивидендная история
100%
Капитализация87 546 млн. руб.
  • ООО «Куйбышевазот-плюс»27.43%
  • ООО «Активинвест»15.99%
  • ООО «Куйбышевазот-инвест»5.08%
  • Прочие51.51%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «КуйбышевАзот» — предприятие химической промышленности, лидирующее на российском рынке по изготовлению капролактама и продуктов, полученных после его переработки. В группу компаний общества входит 40 организаций — заводы, склады, логистические предприятия, а также торговые точки. Ключевые предприятия Группы размещены в Тольятти, Курске, Балашове, Таганроге.

Краткий экскурс в историю

Строительство азотного завода в Куйбышеве стартовало в 1961 году, и уже в 1966 году предприятие заработало по полной технологической схеме. Объединение химических комбинатов региона под названием «КуйбышевАзот» относится к 1975 году. Сегодня группа компаний КуйбышевАзот имеет представительства не только в РФ, но и Сербии, Германии, КНР.

Ключевые цели компании ориентированы на прирост производства продукции, увеличение поставок на внутренний рынок страны, удовлетворение интересов государства, покупателей и акционеров. В 2019 году запущена инвестпрограмма в размере 11,1 млрд рублей по приобретению нового оборудования и развитию производства.

Сфера деятельности

Группа предприятий «КуйбышевАзот» производит следующие виды продукции:

  •  капролактам;

  •  технические и текстильные нити;

  •  полиамид-6 (99% всей продукции на российском рынке);

  •  инженерные пластики;

  •  кордную капроновую ткань (100% продукции отечественного рынка);

  •  аммиак и аммиачную селитру;

  •  карбамид;

  •  сульфат аммония;

  •  жидкие удобрения;

  •  промышленные газы.

На сегодняшний день компания входит в топ-10 предприятий азотной промышленности. Ее доля на рынке азотных добрив составляет 4,7%.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «КуйбышевАзот» в размере 237,8 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 1 рубль. Крупнейшими акционерами предприятия являются ООО «Куйбышевазот-плюс» (27%) и ООО «Активинвест» (16%).

На Московской бирже акции обращаются под тикерами «KAZT» и «KAZTP».

События

  • Аналитика
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Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.06.2021
Стандарт отчетности:
74 793 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы54 011 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы20 782 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы40 578 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства24 896 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства9 319 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.06.2021
0.95Долг/EBITDA
6.23EV/EBITDA
10.23EV/OCF
1.4EV/S
2.23P/BV
11.23P/E
12.8P/FCF
-6.73P/NCAV
-3.9P/NNWC
1.17P/S

Среднеотраслевой

30.06.2021
1.14Долг/EBITDA
5.8EV/EBITDA
8.18EV/OCF
1.9EV/S
2.9P/BV
9P/E
11.59P/FCF
-4.54P/NCAV
-3.22P/NNWC
1.5P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.06.2021
0.63Коэффицент абсолютной ликвидности
0.54Коэффициент автономии
12.86Рентабельность общая, %
-0.84Коэффициент маневренности собственного капитала
2.18Оборачиваемость собственного капитала
-1.65Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
4.35Оборачиваемость оборотных активов
2.23Коэффицент текущей ликвидности
0.38Коэффициент привлечения заемного капитала
2.88Коэффицент покрытия процентов
9.6Оборачиваемость запасов
-4.02Коэффициент обеспеченности запасов
0.88Коэффициент покрытия инвестиций
31.5Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.72Индекс постоянного актива
10.43Маржа прибыли, %
0.28Коэффициент мобильности имущества
1.32Коэффицент срочной ликвидности
14.95Оборачиваемость дебиторской задолженности
45.36Рентабельность оборотных активов, %
15.13Рентабельность внеоборотных активов, %
13.14Рентабельность производственных фондов, %
15.13Рентабельность задействованного капитала, %
22.79Рентабельность собственного капитала, %
16.27Рентабельность продаж, %
0.27Коэффициент краткосрочной задолженности
0.28Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производство

2020 г.
1 048тыс. тАммиак
721тыс. тАммиачная селитра
329тыс. тКарбамид
465.6тыс. тСульфат аммония
566.1тыс. тПрочее
3 129.7тыс. тИтого
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету – консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам от 13.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "КУЙБЫШЕВАЗОТ"
  • РуководительГЕРАСИМЕНКО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльХимическая промышленность: удобрения
  • Вид деятельностиПроизводство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Юридическая информация
  • ОГРН1036300992793
  • ИНН6320005915
  • Юридический адрес:445007, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. НОВОЗАВОДСКАЯ, Д.6
Контактная информация
  • Телефон+78482561009
  • E-mailoffice@kuazot.ru
  • Сайтссылка