ПАО «КуйбышевАзот» — предприятие химической промышленности, лидирующее на российском рынке по изготовлению капролактама и продуктов, полученных после его переработки. В группу компаний общества входит 40 организаций — заводы, склады, логистические предприятия, а также торговые точки. Ключевые предприятия Группы размещены в Тольятти, Курске, Балашове, Таганроге.

Краткий экскурс в историю

Строительство азотного завода в Куйбышеве стартовало в 1961 году, и уже в 1966 году предприятие заработало по полной технологической схеме. Объединение химических комбинатов региона под названием «КуйбышевАзот» относится к 1975 году. Сегодня группа компаний КуйбышевАзот имеет представительства не только в РФ, но и Сербии, Германии, КНР.

Ключевые цели компании ориентированы на прирост производства продукции, увеличение поставок на внутренний рынок страны, удовлетворение интересов государства, покупателей и акционеров. В 2019 году запущена инвестпрограмма в размере 11,1 млрд рублей по приобретению нового оборудования и развитию производства.

Сфера деятельности

Группа предприятий «КуйбышевАзот» производит следующие виды продукции:

капролактам;

технические и текстильные нити;

полиамид-6 (99% всей продукции на российском рынке);

инженерные пластики;

кордную капроновую ткань (100% продукции отечественного рынка);

аммиак и аммиачную селитру;

карбамид;

сульфат аммония;

жидкие удобрения;

промышленные газы.

На сегодняшний день компания входит в топ-10 предприятий азотной промышленности. Ее доля на рынке азотных добрив составляет 4,7%.

Акции компании

Уставной капитал ПАО «КуйбышевАзот» в размере 237,8 млн рублей разделен на простые и привилегированные акции, номиналом 1 рубль. Крупнейшими акционерами предприятия являются ООО «Куйбышевазот-плюс» (27%) и ООО «Активинвест» (16%).

На Московской бирже акции обращаются под тикерами «KAZT» и «KAZTP».