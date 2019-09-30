ПАО "НЛМК"

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» принадлежит отрасли черной металлургии. Он занимается производством чугуна, кокса, агломерата, стали, холодного и горячего проката. Благодаря концентрации площадей в регионах с низкими производственными затратами и приближенности их к потребителю достигается экономия расходов.

Новолипецкий комбинат начал свою деятельность в 1934 году (была запущена первая доменная печь). В январе 1993 года изменили структуру НЛМК — предприятие получило статус АО. На сегодняшний день производимая на заводе продукция соответствует международному стандарту ISO 9001:2008.

Сфера деятельности

Комбинат занимается переработкой сырья и изготовлением металла высоких переделов. Продукция завода применяется для производства различных видов транспорта, активно используется в строительстве домов и инфраструктурных объектов.

НЛМК предлагает отечественным и российским партнерам металлопродукцию с уникальными характеристиками. Активы предприятия сосредоточены в РФ, Европе и США.

Акции компании

Уставной капитал ПАО в размере 5,993 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номиналом в 1 рубль. На биржах ценные бумаги торгуются под тикером «NLMK». В период с 2017 по 2019 год на выплату дивидендов ПАО направило более 100% денежного потока.