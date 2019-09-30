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ПАО "НЛМК"

Тикер:
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  • Кол-во АОИ:5993227240 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-0.04%226.46 ₽
  • За неделю, max:236.5 ₽
  • За неделю, min:216.54 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:13.3 ₽
  • Отсечка:07.12.2021
  • Доходность:6.06%
дивидендная история
100%
Капитализация1 357 226 млн. руб.
  • Fletcher Group Holdings Limited81.4%
  • Прочие18.6%
Источник: список аффилированных лиц на 30.09.2019.подробнее

Общая информация

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» принадлежит отрасли черной металлургии. Он занимается производством чугуна, кокса, агломерата, стали, холодного и горячего проката. Благодаря концентрации площадей в регионах с низкими производственными затратами и приближенности их к потребителю достигается экономия расходов.

Новолипецкий комбинат начал свою деятельность в 1934 году (была запущена первая доменная печь). В январе 1993 года изменили структуру НЛМК — предприятие получило статус АО. На сегодняшний день производимая на заводе продукция соответствует международному стандарту ISO 9001:2008.

Сфера деятельности

Комбинат занимается переработкой сырья и изготовлением металла высоких переделов. Продукция завода применяется для производства различных видов транспорта, активно используется в строительстве домов и инфраструктурных объектов.

НЛМК предлагает отечественным и российским партнерам металлопродукцию с уникальными характеристиками. Активы предприятия сосредоточены в РФ, Европе и США.

Акции компании

Уставной капитал ПАО в размере 5,993 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номиналом в 1 рубль. На биржах ценные бумаги торгуются под тикером «NLMK». В период с 2017 по 2019 год на выплату дивидендов ПАО направило более 100% денежного потока.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

31.12.2021
Стандарт отчетности:
12 161 000тыс. USD

Активы

  • Внеоборотные активы6 782 000 тыс. USD
  • Оборотные активы5 379 000 тыс. USD

Пассивы

  • Капитал и резервы6 442 000 тыс. USD
  • Долгосрочные обязательства2 407 000 тыс. USD
  • Краткосрочные обязательства3 312 000 тыс. USD
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2021
0.37Долг/EBITDA
2.99EV/EBITDA
8.41EV/OCF
1.34EV/S
2.91P/BV
3.71P/E
9.7P/FCF
-55.2P/NCAV
-8.45P/NNWC
1.16P/S

Среднеотраслевой

31.12.2021
0.37Долг/EBITDA
2.99EV/EBITDA
8.41EV/OCF
1.34EV/S
2.91P/BV
3.71P/E
9.7P/FCF
-55.2P/NCAV
-8.45P/NNWC
1.16P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2021
0.24Коэффицент абсолютной ликвидности
1.13Коэффициент автономии
39.11Рентабельность общая, %
-0.05Коэффициент маневренности собственного капитала
2.9Оборачиваемость собственного капитала
-0.06Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
3.62Оборачиваемость оборотных активов
1.62Коэффицент текущей ликвидности
0.47Коэффициент привлечения заемного капитала
8.05Оборачиваемость запасов
-0.13Коэффициент обеспеченности запасов
1.55Коэффициент покрытия инвестиций
11.68Оборачиваемость кредиторской задолженности
1.05Индекс постоянного актива
31.21Маржа прибыли, %
0.22Коэффициент мобильности имущества
0.82Коэффицент срочной ликвидности
10.57Оборачиваемость дебиторской задолженности
112.95Рентабельность оборотных активов, %
77.31Рентабельность внеоборотных активов, %
78.01Рентабельность производственных фондов, %
45.9Рентабельность задействованного капитала, %
90.39Рентабельность собственного капитала, %
51.88Рентабельность продаж, %
0.51Коэффициент краткосрочной задолженности
0.4Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Выручка

2020 г.
522 000тыс. USDЧугун
1 078 000тыс. USDПрокат
382 000тыс. USDТолстый лист
0тыс. USDСлябы
1 460 000тыс. USDИтого зарубежный сегмент
74 000тыс. USDЖелезорудный концентрат
1 000тыс. USDАглоруда
75 000тыс. USDИтого горнодобывающий сегмент
1 299 000тыс. USDПрочая выручка
9 245 000тыс. USDИтого выручка
1 261 000тыс. USDСлябы
3 498 000тыс. USDПрокат
0тыс. USDКокс
5 281 000тыс. USDИтого стальной сегмент
131 000тыс. USDЗаготовка
865 000тыс. USDСортовой прокат
134 000тыс. USDМетизы
1 130 000тыс. USDИтого сортовой прокат

Реализация

2021 г.
617тыс. тЧугун
2 041тыс. тПрокат
589тыс. тТолстый лист
0тыс. тСлябы
2 630тыс. тИтого зарубежный сегмент
10 858тыс. тЖелезорудный концентрат
1 233тыс. тАглоруда
12 091тыс. тИтого горнодобывающий сегмент
2 965тыс. тСлябы
5 887тыс. тПрокат
9 469тыс. тИтого стальной сегмент
3 202тыс. тКокс
347тыс. тЗаготовка
2 428тыс. тСортовой прокат
275тыс. тМетизы
3 050тыс. тИтого сортовой прокат

Средняя цена реализации

2020 г.
350USD/тЧугун
146.5USD/тСлябы зарубежные
118.75USD/тЖелезорудный концентрат
17.75USD/тАглоруда
417.75USD/тСлябы
567.75USD/тПрокат
0USD/тКокс
403USD/тЗаготовка
419.25USD/тСортовой прокат
520.25USD/тМетизы
719.583USD/тПрокат зарубежный
731USD/тТолстый лист
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

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Внутренние документы

Приложение к ежеквартальному отчету - промежуточная бухгалтерская отчетность по РСБУ от 23.07.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "НЛМК"
  • РуководительФЕДОРИШИН ГРИГОРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, Президент (председатель правления)
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЧёрная металлургия
  • Вид деятельностиПроизводство листового холоднокатаного стального проката
Юридическая информация
  • ОГРН1024800823123
  • ИНН4823006703
  • Юридический адрес:398040, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 2
Контактная информация
  • Телефон+74955040504
  • E-mailinfo@nlmk.com
  • Сайтссылка