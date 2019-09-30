ПАО "НЛМК"
- Кол-во АОИ:5993227240 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-0.04%226.46 ₽
- За неделю, max:236.5 ₽
- За неделю, min:216.54 ₽
- Дивиденд:13.3 ₽
- Отсечка:07.12.2021
- Доходность:6.06%
- Fletcher Group Holdings Limited81.4%
- Прочие18.6%
Общая информация
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» принадлежит отрасли черной металлургии. Он занимается производством чугуна, кокса, агломерата, стали, холодного и горячего проката. Благодаря концентрации площадей в регионах с низкими производственными затратами и приближенности их к потребителю достигается экономия расходов.
Новолипецкий комбинат начал свою деятельность в 1934 году (была запущена первая доменная печь). В январе 1993 года изменили структуру НЛМК — предприятие получило статус АО. На сегодняшний день производимая на заводе продукция соответствует международному стандарту ISO 9001:2008.
Сфера деятельности
Комбинат занимается переработкой сырья и изготовлением металла высоких переделов. Продукция завода применяется для производства различных видов транспорта, активно используется в строительстве домов и инфраструктурных объектов.
НЛМК предлагает отечественным и российским партнерам металлопродукцию с уникальными характеристиками. Активы предприятия сосредоточены в РФ, Европе и США.
Акции компании
Уставной капитал ПАО в размере 5,993 млрд рублей разделен на обыкновенные акции, номиналом в 1 рубль. На биржах ценные бумаги торгуются под тикером «NLMK». В период с 2017 по 2019 год на выплату дивидендов ПАО направило более 100% денежного потока.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс31.12.2021
Активы
- Внеоборотные активы6 782 000 тыс. USD
- Оборотные активы5 379 000 тыс. USD
Пассивы
- Капитал и резервы6 442 000 тыс. USD
- Долгосрочные обязательства2 407 000 тыс. USD
- Краткосрочные обязательства3 312 000 тыс. USD
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2021
Среднеотраслевой31.12.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2021
Показатели деятельности
Выручка2020 г.
Реализация2021 г.
Средняя цена реализации2020 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"
- Сокращенное наименованиеПАО "НЛМК"
- РуководительФЕДОРИШИН ГРИГОРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, Президент (председатель правления)
- СтатусАктивен
- ОтрасльЧёрная металлургия
- Вид деятельностиПроизводство листового холоднокатаного стального проката
- ОГРН1024800823123
- ИНН4823006703
- Юридический адрес:398040, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 2
- Телефон+74955040504
- E-mailinfo@nlmk.com
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