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КИВИ (QIWI)

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  • Кол-во АОИ:13833419 шт.
  • Номинал:0.0005 €
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
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деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-1.51%555.5 ₽
  • За неделю, max:605.5 ₽
  • За неделю, min:542 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:23.1582 ₽
  • Отсечка:06.12.2021
  • Доходность:3.75%
дивидендная история
100%
Капитализация7 684 млн. руб.
  • Saldivar Investments Limited59.43%
  • E1 Limited9.6%
  • Mitsui & Co., Ltd.8.6%
  • Прочие22.37%
Источник: отчет эмитента по МСФО за 2016 г.подробнее

Общая информация

Группа QIWI PLC (КИВИ) является российским платежным сервисом, основанным в 2007 году. Предприятие принимает электронные денежные средства и наличные через собственные терминалы самообслуживания. КИВИ первой создала для своих клиентов личные кабинеты, доступные именно через автоматы приема платежей. Впоследствии эти аккаунты были преобразованы в персональные электронные кошельки. 

В 2012 году предприятие заключило контракт о глобальном партнерстве с Visa. С этих пор электронные кошельки стали ко-брендинговым продуктом. Их название переименовано в Visa Qiwi Wallet. В 2018 году группа QIWI PLC (КИВИ) подписала соглашение о партнерстве с банком «Открытие», в рамках которого был организовано АО «Точка». Годом ранее сервис выкупил у коммерческой организации права на программное обеспечение и сам бренд данного проекта, а также системы Рокетбанк. Группа КИВИ первая среди аналогичных компаний заявила о намерениях сформировать электронный сервис для самозанятых, в котором можно в режиме онлайн встать на налоговый учет. 

Основные направления деятельности

Группа КИВИ предоставляет полный комплекс услуг по осуществлению денежных переводов и платежей по всему миру. С помощью личного аккаунта можно произвести расчет по квитанциям ЖКХ, ФСИН, ГИБДД. Кроме этого, сервис осуществляет платежи в следующих направлениях:

  • мобильная связь;

  • интернет-услуги и ТВ;

  • онлайн-игры;

  • работа компаний из области сетевого маркетинга (MLM);

  • покупки в интернет-магазинах. 

С 2019 года появилась возможность оплаты билетов и услуг туроператоров, внесения взносов в благотворительные фонды, погашения банковских кредитов. 

Предприятие одним из первых стало внедрять в свою деятельность технологии blockchain и криптошифрования. В структуре организации в 2017 году появилась дочерняя компания QBT, которая специализируется на разработке для внешних заказчиков сервисов на основе блокчейн. В рамках этой деятельности проводится аудит цифровых сетей, создаются распределительные центры и индивидуальные IT-решения. 

В составе группы КИВИ есть и собственный банк. По объему чистой прибыли предприятие занимает 41 место среди российских коммерческих структур. В 2017 году АО «Киви Банк» первым предложил для своих клиентов карту рассрочки с возобновляемым кредитным лимитом.

События

  • Аналитика
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  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
78 468 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы14 115 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы64 353 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы41 278 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства7 534 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства29 656 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

30.09.2021
-2.53Долг/EBITDA
0.03EV/EBITDA
0.01EV/OCF
0.01EV/S
0.88P/BV
2.28P/E
0.99P/FCF
1.33P/NCAV
5.96P/NNWC
0.85P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

30.09.2021
1.26Коэффицент абсолютной ликвидности
0.53Коэффициент автономии
45.29Рентабельность общая, %
0.66Коэффициент маневренности собственного капитала
1.18Оборачиваемость собственного капитала
0.42Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.71Оборачиваемость оборотных активов
2.17Коэффицент текущей ликвидности
0.15Коэффициент привлечения заемного капитала
360.42Коэффицент покрытия процентов
0Оборачиваемость запасов
0Коэффициент обеспеченности запасов
0.62Коэффициент покрытия инвестиций
1.85Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.34Индекс постоянного актива
37.15Маржа прибыли, %
0.82Коэффициент мобильности имущества
1.52Коэффицент срочной ликвидности
6.38Оборачиваемость дебиторской задолженности
26.22Рентабельность оборотных активов, %
100.93Рентабельность внеоборотных активов, %
100.93Рентабельность производственных фондов, %
39.53Рентабельность задействованного капитала, %
43.94Рентабельность собственного капитала, %
30.35Рентабельность продаж, %
0.8Коэффициент краткосрочной задолженности
0.58Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Показатели деятельности

2020 г.
113 713шт.Qiwi Distribution Действующие киоски и терминалы
18.1млн шт.Действующие счета Visa Qiwi Wallet (на конец периода)
1 616.8млрдОбъем платежей
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

Нет данных

Внутренние документы

Нет данных

все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименование-
  • Сокращенное наименование-
  • Руководитель-
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльДругие отрасли
  • Вид деятельности-
Юридическая информация
  • ОГРН-
  • ИНН-
  • Юридический адрес:-
Контактная информация
  • Телефон+74957835959
  • E-mailbankinfo@qiwi.ru
  • Сайтссылка