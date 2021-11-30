КИВИ (QIWI)
- Кол-во АОИ:13833419 шт.
- Номинал:0.0005 €
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-1.51%555.5 ₽
- За неделю, max:605.5 ₽
- За неделю, min:542 ₽
- Дивиденд:23.1582 ₽
- Отсечка:06.12.2021
- Доходность:3.75%
- Saldivar Investments Limited59.43%
- E1 Limited9.6%
- Mitsui & Co., Ltd.8.6%
- Прочие22.37%
Общая информация
Группа QIWI PLC (КИВИ) является российским платежным сервисом, основанным в 2007 году. Предприятие принимает электронные денежные средства и наличные через собственные терминалы самообслуживания. КИВИ первой создала для своих клиентов личные кабинеты, доступные именно через автоматы приема платежей. Впоследствии эти аккаунты были преобразованы в персональные электронные кошельки.
В 2012 году предприятие заключило контракт о глобальном партнерстве с Visa. С этих пор электронные кошельки стали ко-брендинговым продуктом. Их название переименовано в Visa Qiwi Wallet. В 2018 году группа QIWI PLC (КИВИ) подписала соглашение о партнерстве с банком «Открытие», в рамках которого был организовано АО «Точка». Годом ранее сервис выкупил у коммерческой организации права на программное обеспечение и сам бренд данного проекта, а также системы Рокетбанк. Группа КИВИ первая среди аналогичных компаний заявила о намерениях сформировать электронный сервис для самозанятых, в котором можно в режиме онлайн встать на налоговый учет.
Основные направления деятельности
Группа КИВИ предоставляет полный комплекс услуг по осуществлению денежных переводов и платежей по всему миру. С помощью личного аккаунта можно произвести расчет по квитанциям ЖКХ, ФСИН, ГИБДД. Кроме этого, сервис осуществляет платежи в следующих направлениях:
мобильная связь;
интернет-услуги и ТВ;
онлайн-игры;
работа компаний из области сетевого маркетинга (MLM);
покупки в интернет-магазинах.
С 2019 года появилась возможность оплаты билетов и услуг туроператоров, внесения взносов в благотворительные фонды, погашения банковских кредитов.
Предприятие одним из первых стало внедрять в свою деятельность технологии blockchain и криптошифрования. В структуре организации в 2017 году появилась дочерняя компания QBT, которая специализируется на разработке для внешних заказчиков сервисов на основе блокчейн. В рамках этой деятельности проводится аудит цифровых сетей, создаются распределительные центры и индивидуальные IT-решения.
В составе группы КИВИ есть и собственный банк. По объему чистой прибыли предприятие занимает 41 место среди российских коммерческих структур. В 2017 году АО «Киви Банк» первым предложил для своих клиентов карту рассрочки с возобновляемым кредитным лимитом.
Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы14 115 000 тыс. руб.
- Оборотные активы64 353 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы41 278 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства7 534 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства29 656 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту30.09.2021
Финансовые коэффициенты
По эмитенту30.09.2021
Показатели деятельности
Показатели деятельности2020 г.
Выписка из ЕГРЮЛ
Нет данных
Внутренние документы
Нет данных
Общая информация
- Полное наименование-
- Сокращенное наименование-
- Руководитель-
- СтатусАктивен
- ОтрасльДругие отрасли
- Вид деятельности-
- ОГРН-
- ИНН-
- Юридический адрес:-
- Телефон+74957835959
- E-mailbankinfo@qiwi.ru
- Сайтссылка