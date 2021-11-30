КИВИ (QIWI)

Группа QIWI PLC (КИВИ) является российским платежным сервисом, основанным в 2007 году. Предприятие принимает электронные денежные средства и наличные через собственные терминалы самообслуживания. КИВИ первой создала для своих клиентов личные кабинеты, доступные именно через автоматы приема платежей. Впоследствии эти аккаунты были преобразованы в персональные электронные кошельки.

В 2012 году предприятие заключило контракт о глобальном партнерстве с Visa. С этих пор электронные кошельки стали ко-брендинговым продуктом. Их название переименовано в Visa Qiwi Wallet. В 2018 году группа QIWI PLC (КИВИ) подписала соглашение о партнерстве с банком «Открытие», в рамках которого был организовано АО «Точка». Годом ранее сервис выкупил у коммерческой организации права на программное обеспечение и сам бренд данного проекта, а также системы Рокетбанк. Группа КИВИ первая среди аналогичных компаний заявила о намерениях сформировать электронный сервис для самозанятых, в котором можно в режиме онлайн встать на налоговый учет.

Основные направления деятельности

Группа КИВИ предоставляет полный комплекс услуг по осуществлению денежных переводов и платежей по всему миру. С помощью личного аккаунта можно произвести расчет по квитанциям ЖКХ, ФСИН, ГИБДД. Кроме этого, сервис осуществляет платежи в следующих направлениях:

мобильная связь;

интернет-услуги и ТВ;

онлайн-игры;

работа компаний из области сетевого маркетинга (MLM);

покупки в интернет-магазинах.

С 2019 года появилась возможность оплаты билетов и услуг туроператоров, внесения взносов в благотворительные фонды, погашения банковских кредитов.

Предприятие одним из первых стало внедрять в свою деятельность технологии blockchain и криптошифрования. В структуре организации в 2017 году появилась дочерняя компания QBT, которая специализируется на разработке для внешних заказчиков сервисов на основе блокчейн. В рамках этой деятельности проводится аудит цифровых сетей, создаются распределительные центры и индивидуальные IT-решения.

В составе группы КИВИ есть и собственный банк. По объему чистой прибыли предприятие занимает 41 место среди российских коммерческих структур. В 2017 году АО «Киви Банк» первым предложил для своих клиентов карту рассрочки с возобновляемым кредитным лимитом.