ПАО «Российские сети» является крупнейшей мировой электросетевой компанией, в управлении которой находится 2,35 млн км линий электропередач. В состав группы входит 35 дочерних предприятий и сетевая компания магистрального назначения. Холдинг активно внедряет инновации в систему распределения электричества. Деятельность ПАО «Россети» направлена на повышение энергоэффективности и защиту окружающей среды.

Указ об открытии АО «Российские сети» был подписан Президентом РФ в 2012 году. В 2013 году «Холдинг МРСК» переименовали в «Россети».

Сфера деятельности

Миссия компании заключается в бесперебойном и качественном энергоснабжении. Для ее достижения «Россети» активно внедряют инновации и обеспечивают работу инфраструктурных объектов на надлежащем уровне.

Работа компании «Россети» сводится к управлению электросетевым комплексом РФ. ПАО осуществляет контроль за деятельностью сетевых компаний, занимается созданием надлежащих условий для привлечения инвестиций, а также следит за развитие электросетевого комплекса страны.

Основная операционная деятельность — передача и распределение электроэнергии потребителям.

Акции компании

Уставной капитал Россети составляет 200,903 млрд рублей. Он разделен на простые и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшим акционером ПАО является государство (Федеральное агентство по управлению госимуществом).

Купля-продажа ценных бумаг Группы совершается на площадке «ММВБ-РТС» под тикером «RSTI» (простые) и «RSTIP» (привилегированные). Выплата дивидендов производилась в 2010-2012 годах, 2016 году и 2018-2019 годах. ГДР обращаются на Лондонской фондовой бирже.