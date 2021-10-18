ПАО "РОССЕТИ"
Нет данных
- Кол-во АОИ:198827865141 шт.
- Номинал:1 ₽
- Листинг:1й эшелон
- Текущая цена:-2.20%0.9718 ₽
- За неделю, max:1.055 ₽
- За неделю, min:0.9617 ₽
- Дивиденд:0.02453341692 ₽
- Отсечка:16.07.2021
- Доходность:1.81%
- Российская Федерация в лице Росимущества88.04%
- Прочие11.96%
Общая информация
ПАО «Российские сети» является крупнейшей мировой электросетевой компанией, в управлении которой находится 2,35 млн км линий электропередач. В состав группы входит 35 дочерних предприятий и сетевая компания магистрального назначения. Холдинг активно внедряет инновации в систему распределения электричества. Деятельность ПАО «Россети» направлена на повышение энергоэффективности и защиту окружающей среды.
Указ об открытии АО «Российские сети» был подписан Президентом РФ в 2012 году. В 2013 году «Холдинг МРСК» переименовали в «Россети».
Сфера деятельности
Миссия компании заключается в бесперебойном и качественном энергоснабжении. Для ее достижения «Россети» активно внедряют инновации и обеспечивают работу инфраструктурных объектов на надлежащем уровне.
Работа компании «Россети» сводится к управлению электросетевым комплексом РФ. ПАО осуществляет контроль за деятельностью сетевых компаний, занимается созданием надлежащих условий для привлечения инвестиций, а также следит за развитие электросетевого комплекса страны.
Основная операционная деятельность — передача и распределение электроэнергии потребителям.
Акции компании
Уставной капитал Россети составляет 200,903 млрд рублей. Он разделен на простые и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшим акционером ПАО является государство (Федеральное агентство по управлению госимуществом).
Купля-продажа ценных бумаг Группы совершается на площадке «ММВБ-РТС» под тикером «RSTI» (простые) и «RSTIP» (привилегированные). Выплата дивидендов производилась в 2010-2012 годах, 2016 году и 2018-2019 годах. ГДР обращаются на Лондонской фондовой бирже.
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Динамика финансовых результатов
Бухгалтерский баланс30.09.2021
Активы
- Внеоборотные активы2 493 437 000 тыс. руб.
- Оборотные активы336 364 000 тыс. руб.
Пассивы
- Капитал и резервы1 711 804 000 тыс. руб.
- Долгосрочные обязательства710 351 000 тыс. руб.
- Краткосрочные обязательства407 959 000 тыс. руб.
Мультипликаторы
По эмитенту31.12.2020
Среднеотраслевой31.12.2020
Финансовые коэффициенты
По эмитенту31.12.2020
Показатели деятельности
Производственные показатели2017 г.
Общая информация
- Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"
- Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ"
- РуководительРЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
- СтатусАктивен
- ОтрасльЭнергетика: распределение
- Вид деятельностиРемонт машин и оборудования
- ОГРН1087760000019
- ИНН7728662669
- Юридический адрес:121353, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БЕЛОВЕЖСКАЯ, Д. 4
- Телефон+74956648142
- E-mailinfo@rosseti.ru
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