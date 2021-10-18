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ПАО "РОССЕТИ"

Тикер:

Нет данных

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  • Кол-во АОИ:198827865141 шт.
  • Номинал:1 ₽
  • Листинг:1й эшелон
детальная аналитика
min
max
деньнеделямесяцгод
  • Текущая цена:-2.20%0.9718 ₽
  • За неделю, max:1.055 ₽
  • За неделю, min:0.9617 ₽
динамика котировок

Нет данных

динамика рейтингов
  • Дивиденд:0.02453341692 ₽
  • Отсечка:16.07.2021
  • Доходность:1.81%
дивидендная история
100%
Капитализация196 728 млн. руб.
  • Российская Федерация в лице Росимущества88.04%
  • Прочие11.96%
Источник: ежеквартальный отчет эмитента за IV квартал 2019 г.подробнее

Общая информация

ПАО «Российские сети» является крупнейшей мировой электросетевой компанией, в управлении которой находится 2,35 млн км линий электропередач. В состав группы входит 35 дочерних предприятий и сетевая компания магистрального назначения. Холдинг активно внедряет инновации в систему распределения электричества. Деятельность ПАО «Россети» направлена на повышение энергоэффективности и защиту окружающей среды.

Указ об открытии АО «Российские сети» был подписан Президентом РФ в 2012 году. В 2013 году «Холдинг МРСК» переименовали в «Россети».

Сфера деятельности

Миссия компании заключается в бесперебойном и качественном энергоснабжении. Для ее достижения «Россети» активно внедряют инновации и обеспечивают работу инфраструктурных объектов на надлежащем уровне.

Работа компании «Россети» сводится к управлению электросетевым комплексом РФ. ПАО осуществляет контроль за деятельностью сетевых компаний, занимается созданием надлежащих условий для привлечения инвестиций, а также следит за развитие электросетевого комплекса страны.

Основная операционная деятельность — передача и распределение электроэнергии потребителям.

Акции компании

Уставной капитал Россети составляет 200,903 млрд рублей. Он разделен на простые и привилегированные акции, номиналом в 1 рубль. Крупнейшим акционером ПАО является государство (Федеральное агентство по управлению госимуществом).

Купля-продажа ценных бумаг Группы совершается на площадке «ММВБ-РТС» под тикером «RSTI» (простые) и «RSTIP» (привилегированные). Выплата дивидендов производилась в 2010-2012 годах, 2016 году и 2018-2019 годах. ГДР обращаются на Лондонской фондовой бирже.

События

  • Аналитика
  • Новости
  • Существенные факты

Динамика финансовых результатов

Стандарт отчетности:
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Бухгалтерский баланс

30.09.2021
Стандарт отчетности:
2 829 801 000тыс. руб.

Активы

  • Внеоборотные активы2 493 437 000 тыс. руб.
  • Оборотные активы336 364 000 тыс. руб.

Пассивы

  • Капитал и резервы1 711 804 000 тыс. руб.
  • Долгосрочные обязательства710 351 000 тыс. руб.
  • Краткосрочные обязательства407 959 000 тыс. руб.
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*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Мультипликаторы

По эмитенту

31.12.2020
2.11Долг/EBITDA
3.62EV/EBITDA
3.63EV/OCF
0.85EV/S
0.22P/BV
5.83P/E
1.36P/FCF
-0.43P/NCAV
-0.39P/NNWC
0.36P/S

Среднеотраслевой

31.12.2020
2.43Долг/EBITDA
3.24EV/EBITDA
2.42EV/OCF
1.27EV/S
0.14P/BV
-19.84P/E
0.88P/FCF
-0.92P/NCAV
-0.79P/NNWC
0.86P/S

Финансовые коэффициенты

Стандарт отчетности:

По эмитенту

31.12.2020
0.16Коэффицент абсолютной ликвидности
0.59Коэффициент автономии
8.39Рентабельность общая, %
-0.51Коэффициент маневренности собственного капитала
0.63Оборачиваемость собственного капитала
-20.67Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
2.98Оборачиваемость оборотных активов
0.67Коэффицент текущей ликвидности
0.24Коэффициент привлечения заемного капитала
3.25Коэффицент покрытия процентов
24.97Оборачиваемость запасов
-20.67Коэффициент обеспеченности запасов
0.85Коэффициент покрытия инвестиций
3.39Оборачиваемость кредиторской задолженности
0.9Индекс постоянного актива
6.11Маржа прибыли, %
0.1Коэффициент мобильности имущества
0.77Коэффицент срочной ликвидности
6.7Оборачиваемость дебиторской задолженности
4.42Рентабельность оборотных активов, %
0.64Рентабельность внеоборотных активов, %
2.53Рентабельность производственных фондов, %
2.25Рентабельность задействованного капитала, %
3.77Рентабельность собственного капитала, %
9.68Рентабельность продаж, %
0.38Коэффициент краткосрочной задолженности
0.23Коэффициент мобильности оборотных средств

Показатели деятельности

Производственные показатели

2017 г.
2 340 000кмВсего
502 000шт.Количество
781 000МВАМощность
821 497млн КВт*часОтпуск в сеть
748 163млн КВт*часОтпуск из сети потребителям и смежным ТСО
73 334млн КВт*часПотери
*данные бухгалтерского баланса находятся в формате PDF в разделе «Внутренние документы»

Выписка из ЕГРЮЛ

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Внутренние документы

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета от 31.08.2020
все внутренние документы

Общая информация

О компании
  • Полное наименованиеПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ СЕТИ"
  • Сокращенное наименованиеПАО "РОССЕТИ"
  • РуководительРЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, Генеральный директор
  • СтатусАктивен
  • ОтрасльЭнергетика: распределение
  • Вид деятельностиРемонт машин и оборудования
Юридическая информация
  • ОГРН1087760000019
  • ИНН7728662669
  • Юридический адрес:121353, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БЕЛОВЕЖСКАЯ, Д. 4
Контактная информация
  • Телефон+74956648142
  • E-mailinfo@rosseti.ru
  • Сайтссылка